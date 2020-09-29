波波人偶實驗：身教大於言教

【圖．文／林仁廷】

志明與春嬌婚後常吵架，大事吵小事也吵，春嬌會罵志明「沒有用、廢人」，志明氣不過則吼叫、摔東西、踹門。夫妻吵架時，讀幼稚園的女兒常被嚇哭，他們就想「好吧，不要讓她看到壞榜樣」，往後爭執時他們躲進房間，還把門鎖上不讓女兒看，結果女兒聽到吵架聲還是備受驚嚇，甚至在房門外邊敲門邊大哭。

波波人偶實驗：學習與模仿

父母是孩子第一個關係親密且近距離觀察的大人，孩子相信父母就是全世界，自然而然模仿父母言行來討大人歡心，但大人的言行如果不盡然正確，會導致什麼後果呢？美國心理學家班杜拉提出「社會學習理論」，認為人們會通過觀察他人並模仿行為以學習社會生活，他在1961年設計的「波波玩偶實驗」，便研究了尚未社會化的孩子如何學習到暴力行為。

「波波玩偶」是跟兒童體型差不多的一種充氣玩具，有著像不倒翁的保齡球身形，可作為拳擊遊戲的沙包。班杜拉的實驗以托兒所內平均四歲的72名小男生小女生作為實驗對象，每個孩子單獨測試。實驗過程會經歷三間遊戲室，並分成三組以做對照，進入第一間遊戲室時，一組無大人陪同；一組大人會進入遊戲室，並正常地玩著玩具；另一組大人不僅進到遊戲室，還會以猛烈攻擊的方式跟波波「玩」，大人會將波波壓倒，反覆捶打它鼻子，拿槌子敲打波波頭部，並將它丟出去踢向牆角等，另外也有斥責的口語攻擊。

看過大人展演後，孩子被帶到第二個充滿誘人玩具的房間，但不讓他玩，藉此帶給他挫折感。然後孩子帶著情緒來到第三個房間，裡頭放有「攻擊性玩具」，比如木槌、飛鏢槍以及波波玩偶，另外也有一般玩具，包括蠟筆、紙、布偶、玩具動物和卡車。實驗者從單面鏡背後觀察孩子20分鐘內出現哪些行為，判斷孩子是否會被大人先前的攻擊舉止影響。

實驗啟示：身教大於言教

實驗結果是：凡是看過大人示範打波波的行為後，模仿率大幅增加。不同性別在攻擊方式上也有差異，男孩多模仿暴力舉動而毆打波波，女孩多模仿口語攻擊來辱罵波波。以總量來說，男孩的攻擊行為比女孩多兩倍。孩子在第二間遊戲室的挫折情緒在打罵波波後獲得舒緩，產生有效連結，後續碰到相似情境就會再度使用此種作法，就此建立了暴力的行為表現。波波玩偶實驗支持了社會學習理論，孩子確實會學習大人的言行，並因此認為暴力是生活常態，甚至以為這樣的行動會得到肯定。

現實裡，夫妻關係平常怎麼互動，孩子都看在眼裡，什麼行為被允許、被鼓勵、有效果，他都會「複製貼上、學以致用」。回到志明與春嬌的情境，他們吵架把門關上，孩子看不到就不會學嗎？當然不是，孩子的「觀察」其實包括多種形式。關門或許能防止「看見第一現場」，但無法避免在緊鄰房間中聽到家人吵架、打鬧聲，即使當下掩飾得很好，孩子事後看見家人身上的傷痕、傷心表情或家中毀壞物品也會發現，還會自己想像事發過程，仍然會經歷創傷與學習到負面言行，往後他更可能將這種不友善的互動方式，類推到學校、社會及親密關係上。很多父母只會告誡孩子不要這麼做、不可這麼說，然身教大於言教，好的行為展現勝過講大道理，壞的行為示範也強過禁止令，最好的方式是以身作則，別再說一套做一套了。

林仁廷

主修社會心理學，曾任部隊心輔官、監獄治療師、諮商機構心理師。現為諮商心理師和兩個孩子的爸。

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【完整內容請見《張老師月刊》2020年10月號】