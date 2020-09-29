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六十的熱情活出十六的快意 創夢大叔楊錦聰的倒金字塔人生

聯合新聞網 / 張老師月刊

【採訪撰文／許椀晴】

楊錦聰

風潮音樂的創辦人暨總經理，同時是音樂創作者，也是引領臺灣非流行音樂界邁向國際的重要舵手。1988年成立風潮音樂，自製及引進許多膾炙人口的作品，榮獲超過50座金曲獎，也成為史無前例唯一入圍六次葛萊美獎的華人唱片公司。今年發行第二張個人創作精選《陸拾•拾陸》，收錄近20年來的創作作品，也是給自己60歲的禮物。

　　採訪當天約在風潮音樂楊錦聰的辦公室，一進門，他拿出熱騰騰剛出廠的新專輯開心地說：「妳很幸運，CD今天剛送來，一起來聽我的最新專輯。」眼前這位已邁入花甲之年的風潮音樂創辦人，臉上看不出「歲月痕跡」和老闆的架子，只感受到他的熱情活力，以及保有著赤子之心的笑容，專訪就在悠揚動人的音樂中展開，聽著楊錦聰娓娓道來精采豐盛的生命故事。

夢想當音樂家，因緣際會創立風潮

　　楊錦聰從小就熱愛音樂，「我是農家子弟，國小時放學後都要幫忙放牛，這個工作很無聊，哥哥剛好有一把不要的塑膠笛子，我就拿來吹，無師自通就吹出高低音了，音樂因此變成我最好的朋友，伴我度過牧童時光。」他回想著自己的音樂啟蒙之路。到了高中後，楊錦聰更清楚自己喜歡音樂，便加入學校的管樂社學習，高二下學期時，聽到偶像音樂家卡拉揚的的錄音，那時就想成為和卡拉揚一樣出色的音樂家，「但我這個夢只做了一個學期就破滅了，因為指導我的學長考音樂系時竟然落榜了。」後來楊錦聰大學考取交大運輸工程管理學系，但他並沒有放棄音樂，而是在大學玩音樂相關社團，大三時還在日記本寫下「希望一輩子從事音樂相關的工作」。

　　畢業後，花了大半年的時間，楊錦聰才在報紙小角落找到「唐山樂集」的工作，「我當時很高興，但去了才知道工作跟音樂沒關係，而是要騎著摩托車到各地的寄票口送票、收票。有一天在大雨中機車故障了，我越想越委屈，忍不住蹲在路邊大哭，一位國立大學畢業生，怎麼會淪落至此？」楊錦聰回憶著說，但他回家睡了一覺起來，還是想做音樂的工作。

　　直到1987年，臺灣解嚴，兩岸開啟文化交流，唐山老闆便邀楊錦聰投資，他覺得是好時機，便回家跟父母商討，籌到了一百萬，兩人於是合夥成立了「音樂中國出版社」（風潮的前身），楊錦聰終於實現了從事音樂的夢想。

　　創業之初，引進大陸名家、名曲演奏系列，由於過去臺灣市場沒見過這種音樂，賣得非常好，但很快其他音樂大公司都推出類似音樂，楊錦聰嘆口氣道，「我們很快就嘗到苦頭，一下子就欠了五百萬的債務，當時相當低潮，我還要靠吃藥才能睡覺，甚至想解散公司算了。」這是楊錦聰人生第一個巨大的難關和挫折，也因此和原來公司分道揚鑣，正式成立風潮音樂。楊錦聰感恩地說：「所幸我的父母和兄弟全力支持我，到處借錢幫忙把債務償還，並一起合力經營虧損的公司。」

　　楊錦聰很感謝經營公司以來每次遇到的挫折，讓他從中找到契機，並了解到做音樂不能只是好聽，最重要的是它有沒有貼近消費者的生活，以及風潮想做出音樂的價值。雖然沒有追求「大眾流行音樂」市場，而且外在環境一直在變，音樂載體也在改變，但風潮音樂堅持自己的風格與做音樂的核心價值，以及希望透過音樂傳達生命美好的信念，奠定了心靈音樂的市場。

蘇菲旋轉中找回內在安定

　　事業漸入佳境，就在風潮音樂最成功輝煌的時期，楊錦聰對自己經營者的角色感到徬徨與恐懼，「過去那段挫折還是一直影響我，我好害怕人生再面對失敗，無法在生活與工作中尋求平衡，焦慮到得靠藥物入眠。」面對事業和人生的瓶頸，楊錦聰試著找出口，他去進修企業管理、卡內基、領導人訓練課程，想變成更好的領導人，也去學打坐尋求宗教寄託，上心靈成長、呼吸等課程，想尋求內在的平靜，「但這些都和我不相應，效果有限。」楊錦聰笑著說。

　　一直到40歲那年，楊錦聰在印度遇見「蘇菲旋轉」，第一次看見一群人跳旋轉舞，「他們那個沉醉跟放鬆安靜的表情，我當下看了眼淚就掉下來……」深受當下氛圍感動，楊錦聰跟著轉了起來，但轉一圈就跌坐在地上、頭暈、想吐，他挫折湧上：「為什麼轉一圈就跌倒？可是內在我有一個更深的渴望，我想要進入那群人所經歷的寧靜。」於是，他就開始了蘇菲旋轉學習旅程。

　　從蘇菲旋轉中楊錦聰領悟到，旋轉時像是一個人，但真正的狀態又不是單獨，就像一片森林，樹是單獨的，在往下看樹根盤錯在一起相互支持，「這個讓我明白旋轉不是我一個人，而是有一個很大的整體在支撐，我知道我不孤獨，這時候轉起來就不會暈不會晃了，而且就越轉越自在。蘇菲旋轉在經歷的就是一個愛的途徑，感覺有一群人支持著你去經歷更寬廣的世界。」楊錦聰接著說，旋轉時另一個重要的是「不動的軸心」，這個軸心是永遠不動的，不管外在事件如何改變，軸心永遠都是在一個定點，旋轉就自然穩定地運行，「旋轉不只是外在形式，它讓人觸及內心更深層的恐懼：摔倒的恐懼、未知的恐懼，在旋轉當中就慢慢地鬆開。」但他強調：「向內探索時，並不代表所有的焦慮、不安和壓力都會消失，而是透過內在探索可以重新找回自己的力量，這個過程的支持就是自己，要肯定自己、相信自己，這條路有沒有人稱讚並不重要，而是發現自己越走越順、越平靜安定，哪怕是全世界都沒有回應的時候，還是可以走過困境，面對一切。」因著蘇菲旋轉，楊錦聰找回內在的平靜，並在一次次旋轉中感悟人生與經商的道理，也開啟了倒金字塔人生的另一個向度。

以渴望經驗的心開始極限運動

　　而倒金字塔另一個向度，則是近幾年來楊錦聰也開始挑戰體能的極限，學習衝浪、拳擊、芭蕾、參加三鐵、馬拉松等，最近他又想去學開帆船。訪者問他為何會到了快60歲才開始做這些要耗費極大體力的探索運動，楊錦聰展示手機中花白老翁走伸展臺的照片笑著說：「我內在有個強大渴望：我要見證風潮的一甲子風光！那時我已經88歲了。我希望到時能步履輕盈走上臺迎接這個風光。要達到這個渴望，要有健康，要訓練身體。」

　　楊錦聰認為，運動若僅為突破紀錄、形塑健壯身材或得到他人讚賞，最終依然會陷入不滿意的狀態，所以他做的每個運動都是從內心想要經驗的渴望出發，「我學帆船是嚮往在海上的生活；學衝浪是渴望像魚在大海裡的自由；跳芭蕾感受身體的延展性，這些運動都是在經驗自己有很多的可能性。」在學習過程中清楚：這是不是自己熱愛的？無關別人的評價，而是你喜不喜歡？你是否享受它？這些才是真正的核心。楊錦聰形容他在從事這些運動時是動靜合一、內外兼修，除強健體魄，更厚植他內心的平靜與定力，令他坦然面對一路上事業興衰起落。

新專輯分享越活越豐盛的人生

　　20年前，楊錦聰用首張個人專輯《遇見天空》，將最美好的新世紀音樂送給所有有夢的人；時隔20年，在60歲這一年，他推出第二張個人創作精選《陸拾•拾陸》，將持續向外挑戰、向內探索的倒金字塔人生並分享給勇於創夢的人。「人的年紀無法改變，但生命的經驗可以靠自己打造，不管在什麼年紀，都一樣可以創造、實現我們的夢想。」開始走內在探索後，楊錦聰發現很多事情跟年紀無關，而是跟心境有關，「我現在60歲有成熟的智慧，但我的心態卻像16歲那般想要去嘗試很多喜歡和嚮往的事情，我覺得60歲反而更能夠實現年輕時的夢想。」他覺得生命不是只有一直線，還有很多面向的選擇和可能性，就像他發展出向內探索的蘇菲旋轉的重生之路、向外探險的身體活動，生命活得越老，可以活得越豐盛。60歲的楊錦聰不只是一個音樂傳教士，他更想要做一個生命分享的傳教士，分享生命的豐盛。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年10月號】

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