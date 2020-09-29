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什麼年紀就該有什麼樣子？ 如果女人就想青春永駐又如何？

聯合新聞網 / 張老師月刊

【撰文／白家瑞】

　　「誰不想要永遠18歲？」女性來談者如此說道。

　　「我覺得我看起來跟二十幾歲的大學生差不多啊，保養得很好！」她有著標緻長相、美好身材與透亮膚質，我真的一丁點的質疑都沒有。

　　但她沮喪地接著說：「可是他就是嫌我老、年紀大，我其實看起來不老，可是依然很在意自己的實際年齡……」

　　我問她：「好像妳儘管已經很漂亮、看起來很年輕了，還是覺得自己不夠好、無法不在意自己幾歲，對嗎？」

　　她回答：「因為那是無法改變的事實啊，明明我看那個ＯＯ網紅長得才像四十幾歲的樣子，但我還是忍不住想，自己會不會看起來太幼稚、沒長腦啊？」

　　至此，我理解了她藏在話裡的煩惱，其實是「自己到這個年齡，應該長得什麼樣子？」

　　諮商室裡好多不同的女性來談者，對於年齡、外表有著相似的煩惱，我心想，女人真的好辛苦啊。

　　辛苦在於，我們大概知道這社會是這麼運行的：我們知道不管幾歲的男人，都喜歡年紀比自己小的女人，永遠是二十幾歲最好。我們知道如果自己已經30歲以上沒有打扮「得體」、穿得太暴露、裙子太短就會被嫌惡；但當我們打扮老氣，又可能會被說像黃臉婆，沒有錢作保養。我們不只一次聽到別人是怎麼形容其他年紀大的女人：老妹裝嫩、徐娘半老、老蚌生珠。我們一方面覺得忠於自己的年齡才好，但另一方面真的會害怕顯老──內心天人交戰、感到矛盾不已。

　　很多人會想盡可能達成那些既是現實、又懷疑會不會只是自己想像出來的「期待」，同時，社會似乎真的給予了年輕貌美的女人一些「紅利」，所以我們想努力「保值」。然而，努力之餘，又害怕別人認為自己的智慧、內在沒有隨著年齡增長，所以想要奪得一個「內外兼具、風韻猶存」的美名。例如想像奧黛麗赫本那樣，即使老後還投入慈善事業，雖然看得出年紀卻又不失端莊賢淑……

個人內在的矛盾，反映出社會價值的矛盾

　　這個社會上充滿著各種價值觀，這些價值觀無關乎是非對錯，比較像源自於眾人自古以來、約定成俗的集體潛意識，人不太可能自外於社會生存，所以我們的內在價值必然會與整體社會的外在價值交互影響，這裡想點出幾個，我所想到能解釋外界批判女性外表的原因與矛盾心態。

美、年輕即是好的審美觀

　　基於生物本能，演化上我們自然會傾向於欣賞美的事物，我們天生會認為長相美好的人，他的其他方面也不會太差，雖然這種想法不全然有事實依據，但的確有不少研究指出，長相出眾的人在事業和各方面成就，都比長相差的人來得好。另外，年輕就是本錢也不完全是胡說，年輕的女性在生育上占有絕對的優勢。因此社會上便鼓吹年輕的美好、漂亮的美好。然而，其實「美」的定義是什麼，也會因時因地而有所不同。

「老」和「美」定義背後的矛盾想法

　　當社會覺得年輕貌美才好時，將「老」這個元素加入判斷，是否會影響年輕和美就是好的想法呢？其實大家對於「老」的定義，往往是有智慧、有涵養、有歷練等。很少會覺得「老人」和「很美」有關聯，也就是老和年輕的概念是衝突的，年輕和美才能畫上等號，所以老和美自然就不太能沾得上邊了。

　　這會讓人產生所謂的「認知衝突」，為了避免認知衝突，我們會希望老女人就該有老女人的樣子，否則就超出我們的想像了。因此我認為，對於老的想像太過局限，以及對於老和美的認知失調情形，造成社會產生「老女人不應該過度打扮或打扮得太年輕」的想法。另外，老人也被認為心態年輕、保有赤子之心很好，卻較少因為外型出眾被讚許。

外團體與內團體之區別，能增加安全感

　　人習慣區分外團體與內團體，基於自我保護的心理，我們會將自己歸屬在某個內團體裡面，且排斥外團體。這會使我們有歸屬感、安全感，而區分的方式常常是使用「符號」暗示，打扮穿著就是一種辨識的符號，當我們穿著相同的衣服，就會自動和不同打扮的人區分你我。所以大眾將打扮年輕的老女人劃分為外團體，跟「我們認可」的老人不一樣時，很多人就會產生不喜歡、排斥的感覺。

女性的價值被限縮於外表

　　現代社會即使已努力實踐性別平權，但不可否認，與男性相比，我們更常用外表來定義女性的價值。我們雖然也會看女性的工作表現、談吐能力、社經地位，但對大部分人來說，年齡和外表似乎仍是判斷女性價值一個很重要的依據。因此，幾乎很少有女人能不在意自己的外在與年齡是什麼樣子，即使有些女性想擺脫社會影響，主流觀念也時常使人動搖。

當社會價值難以改變時，女人可以如何自處？

　　上述這些價值形塑了女性是如何受外在社會的影響，與內外在價值上的種種矛盾，但我們仍能試著學習如何因應與自處。

了解外在社會如何影響內在自我

　　當我們煩惱著自己年齡和外表不相稱時，不妨思考這樣的想法從何而來？是父母、師長、伴侶、社會告訴了我們什麼？

　　這些價值觀是何時開始出現的？有隨著生活經驗改變而有所不同嗎？試著去思考社會上的性別角色、權力結構是如何運作的？社會覺得理所當然的假設，我自己也認同嗎？

　　以及這樣矛盾的想法造成了我內在什麼樣的不舒服感受？當內在與外在不一致、我面對的現實與我對自己的期待不一致時，我通常如何處理？忽視、面對或調適？

　　當我們越去探究、分析自己是如何被社會影響時，能夠對於自我有更清楚的了解，且這不是將責任歸咎於外在，而是將選擇權拿回自己手中。

重新詮釋社會框架

　　這個社會看待一個人的行為會有一種既定的參考架構，這就是框架，當我們能重新去詮釋社會框架時，可以減低罪惡感和不適感，例如：當懷疑自己是否穿著打扮有問題時，我們能重新將看問題的角度從「自己有錯、自己不正常」，轉向成「因為『要打扮成別人期待的樣子』的這種『壓力』而讓我感到痛苦」，給予自己一個重新看待問題的機會。

練習自我肯定，提升內在自尊

　　學習將自尊來源從外在轉向內在，也就是自己給予自己自尊感。當我們能覺察自己的需求、自我了解並學會自我照顧時，我們才能依據自己的感受來對待自己，而停止依照他人告訴我們該怎麼做來下決定。提升自尊感需要歷程和時間，可以靠敘說、寫日記、心理諮商等方式來促進自我覺察，也能藉由創作來提升自我價值。例如：當我們產生自我懷疑時，能夠表達自己的真實想法、寫下自己的優點，藉由書寫，增強對自己的信心、去看見自己在各方面的能力、去欣賞自己的小進步，或是藉由梳理自己的人生經歷，增強自我概念。

呈現「真實」的自己永遠最重要

　　當自我內在、外在不一致時，會帶來失落與不舒服的感受，因此「對自己誠實」非常重要。

　　我們可以努力達到的是，去接納自己的身體形象、接納自己的情慾、接納自己的外表與接納自己的吸引力，不用他人的標準來批評自己、降低「應該」信條對自己的影響。藉由不斷地了解自己是個什麼樣的人，就能看見自己有各式各樣的選擇。不論如何選擇，我們都是為了更喜歡自己。而且我們絕對可以同時保有獨立的想法，又能好好地與社會互動。

　　總結來說，當我們了解自己對美、老的價值觀從何而來、了解女性被社會賦予的價值如何影響我們的判斷，我們就不會輕易被外在社會控制，漸漸能多方探索、了解自己、接納自己，如實呈現出自己最喜歡的樣子。

白家瑞

諮商心理師。現任職於力人心理治療所。專長於親密關係與感情困擾、女性自我成長、青少年情緒困擾。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年10月號】

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