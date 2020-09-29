每個熟女心中都有一個小鮮肉？

【撰文／黃惠萱】

「啊～好男人都去哪了？」語喬在晤談室裡抱頭哀嘆，剛過42歲生日的她，一改過去隨緣的態度，開始積極嘗試各種擇偶管道，才發現「擇偶市場」的殘酷。

相親或聯誼遇到的對象中，若是年齡相近或年紀比自己大的男性，談話的內容都集中在工作與成就，再不然就直接問些很實際的問題，像是結婚後住哪裡、要生幾個小孩之類的，語喬遇到這類人，往往忍不住在心中吐槽：戀愛都還沒談，操心這些也太早了吧？

和語喬談得來的，都是年紀比她小好幾歲的男性，和他們聊天很輕鬆，不但人幽默風趣，也可以聽到很多自己沒接觸過的見聞，不過當下互動愉快，回家後對方卻不見得會主動聯絡，「他也覺得我們年紀差太多吧？就算真的有感覺，談下去會有結果嗎？」想想之後，語喬的心也就冷了下來。

同齡男人不可愛

「心理師，我沒有刻意不找跟自己歲數相近的男人，真的是很難遇到啊！就算遇到了，人也很難相處呀！妳記得之前那個Ａ，還有最近那個Ｂ，是不是真的不可能！」我默默點頭，在晤談室裡，我聽過好幾個年齡介於35到50歲之間的單身女性，都有類似的困境。

年齡和自己相近的男性，不是已經結婚，就是對談戀愛缺乏耐性。年齡漸長之後，「不想花時間談戀愛，不願意消耗心力去戀愛」這點男女皆同，甚至在婚姻裡的伴侶也有一樣的困境。

針對「熟齡女性與年輕對象交往」這個議題，我向同診所的黃偉俐醫師請教，想了解一下男性的觀點，黃醫師歸納了自己的門診經驗，說道：「男人真的很可憐，背負社會壓力，年齡愈大變得只專注工作，讓自己心靈生活乏味，女人和他相處起來沒情趣，即使功成名就，這點還比不上剛出社會的年輕人。」甚至，許多先生事業亮眼的富太太們，到門診的抱怨亦是伴侶婚後只顧工作，早就無法和自己交心，「是不是該交個年輕男友陪伴自己呢？」有些人甚至跟黃醫師打趣道。

當我們年齡漸長，就變得不會談戀愛了嗎？從心理學家Erikson的發展階段論來看，20到39歲成年早期的主要課題是「親密與孤獨」，而40到64歲成年中期的課題則是「創造與停滯」，我們從二、三十歲，邁入四、五十歲的過程裡，發展重心確實會逐漸從專注於兩人的親密關係，轉為對更大群體的投入，像是工作職場、家庭生活、社區乃至社會。

即使我們不再年輕，還是有愛的需求呀？該怎麼辦呢？如果我們沒有從親密與孤獨的難題中，學會該有的能力，經營起讓自己滿意的關係，議題就會繼續到下一個階段。找一個年輕的伴侶，也許就不用面對自己在親密關係中的挫折，「我只要專心工作發展自己就好，照顧我和讓我開心的責任就交給另一半了！」但真的是這樣嗎？

年長的伴侶會照顧人？還是年輕的伴侶有本錢照顧人？

對女人來說，找一個可以照顧自己的可靠肩膀，一直是尋找伴侶最重要的考量。以前普遍覺得年紀長自己幾歲的男人，經濟條件穩定、思慮成熟，才可以讓女人獲得安全和幸福。

但看韓劇《ＷＷＷ：請輸入檢索詞》裡，最令人心動的一幕，是精明幹練的輕熟女主角突然陷入網路輿論危機，小男友從天而降的外套籠罩著她，呵護著她走出咖啡廳。反觀劇中其他男配角，打拚出社經地位，卻不一定擁有溫柔和智慧守護女性，當女人也有好的經濟條件和足以獨立的能力時，年長的伴侶已經不是感情的保證。

當伴侶的價值只剩下「幫我推輪椅」

「心理師，我老公失眠比我還嚴重，白天脾氣暴躁，我在想他應該和我一樣也是焦慮症吧？可是他都不願意看醫生，怎麼辦？」年紀愈長之後，生理逐漸老化，對於疾病與死亡的心理焦慮會升高，女性因應焦慮的方式，通常是更積極照顧自己的身體，而男性面對健康問題有時卻顯得逃避又消極。

如果伴侶年紀比自己大一截，那女性不但要面對自己的焦慮，還得連伴侶的份一起擔心，從這個角度來看，一個年輕的伴，不但可以在精神上讓人感受到青春活力，更可以減少對生理機能的憂慮，甚至還能偶爾當當體弱的林黛玉，享受對方的照顧。

許多女人遲遲無法離開多年無果的戀情，或是一段遭受背叛的婚姻，就是希望「老了有人可以幫我推輪椅」，可實際上若伴侶年紀比較大，到底是誰幫誰推輪椅還未可知呢！無伴的晚年似乎帶給女性更大的恐懼，其實不管有沒有伴，是老伴還是小男友，生死的課題對所有人都公平，我們終將獨自面對死亡，「活得好，死得好」是我們自己的責任。

不想背負戀愛後的責任

語喬幾個月前才結束一段三年的感情，兩個人認認真真談戀愛，原本想著等他工作穩定一點，也許可以考慮結婚，但同居一陣子之後，語喬才驚見兩人生活之不易。

一個人住的時候，她甘願為自己的生活品質付出，想打掃就打掃，想煮飯才開伙，沒衣服穿時才安排時間去洗衣服。但兩個人一起生活時，她就開始想著「明明是他把浴室用得這麼髒，為什麼要我來打掃？」「我花時間煮了兩個人的飯，碗盤他收拾不為過吧？」這些斤斤計較讓她自己不好過，也讓感情變得現實。

最難接受的是男友對自己的批評：「妳這樣丟三落四，以後怎麼帶小孩？」「妳看我們現在住的環境這麼亂，很難想像以後結婚會變什麼樣子？」「我媽都一週打掃一次，這是最起碼的吧！」這些話深深打擊語喬，讓她下班後變得不想回家，回家之後也不想動，開始看男友哪裡都不順眼，兩人常因為小事就吵架，最後彼此都受不了，打著個性不合的旗子揮手說再見。

分手後靜下來思考，語喬才慢慢釐清上一段感情兩個人各自的問題，男友雖然經濟獨立，在工作上負責任、有主見，可生活上還是個媽寶，沒有獨立生活的經驗，跟語喬一起住就把經營生活的責任都丟給「身邊這個女人」身上，這是前男友之後自己要面對的人生課題，畢竟沒有誰一定要當誰身後那個「打理一切的老媽子」。

而語喬身上是另一種困境，她發現自己不想為別人犧牲、不想整天照顧人、不想被框在一個角色裡被打分數。她想做一個女人，但不想當人家的老婆，做人家的媳婦，甚至沒有準備好成為母親。現在她一個人偶爾孤單，但想到找伴，就會想起前男友批評的話語，想起高齡的母親至今還在為老父和兄弟燒飯洗衣，這些都讓她心生畏懼。

這個心理因素讓她不自覺跟年輕男人靠攏，因為他們要的跟自己一樣，只要單純輕鬆談個戀愛，過各自想過的生活，一起背對那些令人恐懼的角色和責任。看似不去設想未來，但誰知道將來真的如何呢？搞不好戀愛談著談著，突然就有勇氣一起面對不同的人生道路。

在兩人共享的生活中保持獨立

在親密與孤獨的連續軸上，有許多不同的可能，哪樣的選擇適合妳，端賴妳對自己的探索和理解，「我是誰？」「我想要怎麼過生活？」有了自己的答案，就努力去追尋，收獲果實的過程必定需要付出或受傷。

如果想要有人一起分享，就需要某種程度的彼此配合與妥協，這點其實不分性別與年齡，我們都太低估兩人生活中所需的獨立性，有伴的時候就期待「自所不欲，對方都能」，我們對年長或是年輕伴侶的想像，可能都反映出自身所逃避或抗拒的議題。

不管幾歲，如果想要生活更豐富、更有活力，就要自我栽培，光靠年輕情人是不行的；不管幾歲，如果想要身體健康就要好好照顧自己，生活與死亡的品質都要自己把關；不管幾歲，任何緊密相依的關係就會有伴隨的苦與樂，但妳可以不用服膺於傳統女性的刻苦角色。與其追求可以讓妳做自己的伴侶，不如努力做個即使有伴，也能繼續做自己的人！

黃惠萱

我是心理師，同時也兼具女兒、妻子、媳婦與母親的角色，希望透過文章與粉專「心理師與女人聊心室」分享簡單的理論與經驗，幫助一樣身兼多重角色的女性了解並接納自己，克服代代相傳的舊模式，活出健康的新自我。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年10月號】