棉花糖實驗：不是一直忍耐 就會成功

【撰文／林仁廷】

你在限量名店排隊，內用一份剛做好的招牌甜品（或置換成你喜歡的食物，例如：巧克力、冠軍麵包或黃金烤雞），你是最後一位。老闆突然有急事，而你還沒結帳，他說：「不好意思，我要緊急出門一小時，請你在這等，甜點我先放桌上。」他提出補償方案，「你可以先用沒關係，但如果你能等我回來，我再多做一份送你。」

店裡沒其他人了，手機在這收不到網路訊號。你選擇等還是不等？不等先吃是原來的計畫。選擇等的，在無所事事的一個小時內有把握忽視眼前香氣逼人的甜品嗎？你是否又同意，通過這項考驗獲得買一送一的人：好會忍耐，將來大有成就？

不吃棉花糖＝自制力高？

面對設定的社會情境，觀察一個人如何選擇前，需要先觀察他的特質，與思考他為何會有這種對策，主觀的考量包括時間與金錢交換划不划算、肚子餓不餓、對那份限量品的喜愛程度及打卡炫耀的心理。客觀條件也很重要，錢多的人不會花時間等待，他有能力找替代品，而拿到買一送一的人跟預測未來成就也無關，只能說他用策略達到了目的。

1970年代的「棉花糖實驗」也是類似情境，心理學教授米歇爾帶領學生在幼兒園進行測試。他們讓平均四歲的孩子單獨留在房間，給他一顆棉花糖，告訴他：「我會離開15分鐘，如果這段時間你沒有吃掉棉花糖，等我回來會再給你一顆。」

孩子在實驗者安排的房間沒事可做，盯著棉花糖看，越看越有感覺，有的拿起來摸一摸，有的偷偷啃了邊。前後共600多名測試者，僅有30%通過拿到第二顆。

此研究持續追蹤10年，發現不吃棉花糖的孩子上了國中後，比起吃掉的那組成績表現更佳、社交能力更好、體型更健康，實驗下了如此結論：「孩子若能為了偏愛的獎勵，自主堅持與忍耐，通常具有更好的人生表現。」實驗並沒有說「不吃棉花糖＝自制力高」，是後來某位作家把它渲染成「棉花糖理論」，大談「成功就是先別急著吃棉花糖」，導致教育領域也套用公式：「自制力（忍耐）要從小培養起。」

解決問題的「心理工具」更重要

「延宕滿足（＝自制力）」與「未來成就」是否有關連呢？是有的，但延宕滿足的條件並非只有忍耐。從本文第一段來看，要長時間面對甜品的誘惑，必須綜合動機、心理工具和未來酬賞才能完成等待。

棉花糖實驗在2018年由紐約大學Watts得到另一種結論，他們調查超過900名不同家庭背景的孩子，發現願意等待的人，多數生活條件較好，因為經濟不虞匱乏、場面看得多，他們從經驗中習得了更多的心理工具，以「轉移、替代及對未來的想像」面對棉花糖的誘惑。他們的成功來自心理工具的多樣化應用，而非忍得比較久。

棉花糖實驗讓我們反思，一件事的成功不是單一公式，「只靠意志力忍耐」是因為沒有其他選擇，而且無法持久。因此教育的理念應為創造好的學習環境，培養從經驗中「觀察思考、對結果的想像及多重對策」，學習多樣心理工具，而不是要他一味地自我控制。

林仁廷

主修社會心理學，曾任部隊心輔官、監獄治療師、諮商機構心理師。現為諮商心理師和兩個孩子的爸。

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【完整內容請見《張老師月刊》2020年9月號】