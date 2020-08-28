為何我們愛爆卦：公審是人性必要之惡？

【撰文／陳舜文】

某日下午，我和幾位研究生剛結束研究討論，一起吃飯閒聊。大家七嘴八舌，話題天南地北，從疫情趨勢聊到社會新聞。「你們知道嗎？」某位男同學說：「前陣子有個男明星跟交往多年的女友分手，因為他女友爆料他到處劈腿。」一位女同學說：「當然知道啊。我還聽過他的演唱會，沒想到他竟然這麼渣。」「唉呀，」另一位男同學說：「這男星劈腿是不對，但是他前女友只因為私人感情問題，毀了對方事業，這也不太對吧。」某位同學接著道：「女方哪有不對，這種男生就是應該丟出來，讓大家知道他的真面目！」「對啊，就像幾年前，也是有個名作家，瞞著交往多年的女友，劈腿跟其他人約會。他也是在公眾壓力下，才認錯道歉啊。」旁邊同學跟著幫腔。

「各位同學，」我忍不住也插話：「請先不要激動。我們現在在公眾場所，聊這種緋聞事件還是低調一點吧。」但某位平時相當用功，常喜歡在課堂上發言的同學道：「老師知道嗎？有科學家認為，八卦閒聊是人類的天性。人類天生就擅長八卦，而且也需要八卦呢。」此言一出，許多同學感到相當驚訝。

史前時代就有爆卦？

其實，最後這位同學說得沒錯。牛津大學的演化心理學家鄧巴（Robin Dunbar）及《人類大歷史》作者哈拉瑞（Yuval Noah Harari），都曾經在著作中提過類似的論點。他們指出，人類是唯一具有複雜語言能力的智慧生物。數萬年前，人類演化出語言能力，進而發展出高度分工的群居社會。人類使用語言溝通最主要的功能，就是傳遞與交換社會訊息。在社會生活中，人們非常需要（而且也常常想要）知道，周圍的人究竟做了什麼、發生了什麼事。我們常會議論不在場的某個人，評論他的作為或性格，這就形成了最基本的「八卦」行為。

鄧巴教授進而從演化論的角度指出，人們熱愛的八卦題材也是演化而來。簡言之，演化論認為生物的行為基礎是為了繁衍後代，由於擇偶或「性擇」是影響個體基因流傳的關鍵，因此與「性」有關的人際關係或社會事件，自然成為閒聊的焦點。我們總是想知道現在誰與誰在一起、誰又與誰分手、誰其實是感情騙子等資訊。獲得這些資訊之後，我們便知道可以與誰交往，必須留意誰，或要和誰保持距離。也就是說，人們之所以對他人的情感關係津津樂道，可謂天性使然。緋聞八卦對人類生存和繁衍來說，實在太重要了。

然而這種根據生物演化理論來解釋現代人類心理與行為的說法，看似言之成理，但還是要留意，避免過度推論。生物學家顧爾德（Stephen J. Gould）曾嚴詞批評演化心理學的觀點，認為這種以生物演化角度來談現代人類行為的說法，往往無法提供實質證據，只是「編故事」而已。畢竟，除非發明時光機，否則我們大概永遠無法知道，幾萬年前的原始人類是否真的會蹲在山洞火堆旁，八卦隔壁部落的多角戀情。

輿論的道德教化可能？

話說回來，即使不扯到史前時代，八卦閒聊對現代人而言，是否真的具有正面功能呢？的確有可能。實驗顯示，當兩人聚在一起分享對於不在場第三人的厭惡感，他們感覺更親近，而且更加信任彼此。換言之，八卦閒談似乎可以促進人們團結。當然，這種效果只限定於參與八卦活動的成員身上。

再者，許多心理學研究都發現，八卦還可能維持社會規範。例如在群體中，老成員對新成員聊八卦，其實是在傳遞一項社會訊息：我們這群體喜歡這樣的人、討厭那樣的人。新成員則會從這些訊息學到如何避免做出某些行為，以免成為下次被八卦的對象。換言之，當我們意識到自己可能成為別人八卦的主角時，便可能自我警惕，行事就會謹慎許多。另一方面，遭到八卦議論的人，也可能會感到羞愧，進而改善行為。如此一來，八卦言論似乎可以間接促使人們遵從社會規範，甚至可說帶有道德教化的功能。

公審的雙面刃：從口語破壞關係，藉人際阻礙人生

這樣說來，難道我們要鼓勵大家多多八卦？或盡量在社群媒體上，對他人的行為做道德公審嗎？當然不是如此。八卦言談雖然看似具有正面社會功能，但也常造成嚴重的負面效果。最顯而易見的問題就是，蜚短流長的行為常常涉及一種攻擊他人的方式，社會心理學家稱之為「人際關係攻擊」（relationships aggregation）。人際關係攻擊是指：透過閒言八卦、誹謗或散播謠言，以傷害特定對象，甚至操弄他人與被攻擊對象之間的關係。

傳統的人際關係攻擊方式是透過口語散播，但在現代科技社會中，這種攻擊行為轉進電腦網路，形成新的攻擊形式：網路霸凌（cyberbullying）。網路霸凌手法從輕到重，包括：使用通訊軟體傳遞羞辱訊息、在網路論壇散布個人八卦謠言，或公開不堪的照片或影片，甚至進行網路公審等。由於網路言論通常具有匿名的特性，所以言語暴力常常比面對面言談更加不留情。再加上網路訊息傳布廣泛且迅速，網路霸凌或道德公審對於被議論者的殺傷力，遠大於街頭巷口流傳的傳統小道消息。

人際關係攻擊對於被害者會造成什麼影響？遭到惡意或謠言攻擊的受害者，除了可能因為眾人的流言蜚語而感到憂鬱或憤怒之外，還可能會受到周遭團體或大眾羞辱、嘲弄與排擠，這些通常也正是攻擊者欲達成的目的。遭霸凌之後，極度憤怒的受害者可能以不當的方式反擊；而過度憂鬱的被害者則可能轉而傷害自己，嚴重者甚至可能自殺。2010年，美國麻州一名15歲的少女菲比（Phoebe Prince），因為和一名風靡校園的男孩談過短暫戀愛，就被一群同學鎖定成為欺凌目標，數名男女學生對她毫不留情地言語侮辱，甚至在社群網站稱呼她為「蕩婦」、「妓女」，並且暴力威脅，最後菲比因不堪其擾而自殺。2015年，臺灣藝人楊又穎也因長期遭受網路霸凌、匿名誹謗、騷擾和歧視，導致沮喪憂鬱，最後留下遺書自殺身亡。

事實上，流言攻擊或網路霸凌對於青少年的影響尤為嚴重。美國和英國研究顯示，近十幾年來，中學生透過手機和網路的霸凌現象逐漸增加，影響了十分之一以上的中學生。根據美國政府對兒童安全與網路技術的調查報告，青少年最大的網路風險並不是色情資訊，甚至不是誘拐性侵，而是來自同年齡者在網路和離線時的霸凌和騷擾。研究顯示，「遭到他人集體排擠」是青少年憂鬱、自殺和暴力事件中，最首要的危險因素。Netflix改編自同名小說的影集《漢娜的遺言》（13 Reasons Why），就是刻劃校園中流言攻擊、暴力霸凌與青少年自殺的議題。

既然八卦言論一方面具有某些正面社會功能，另一方面也可能造成嚴重負面影響，究竟我們要如何看待八卦呢？面對這種「兩面刃」問題，顯然不會有簡單的答案。首先我們可能要了解，八卦言談不可能完全禁絕，因為這可能部分來自人類的天性。在制度上，我們可以嘗試建構較安全的環境。例如某些網站或社群媒體要求使用者在貼文發言之前，先留下可識別身分的帳號資訊，甚至以實名留言。如此一來，可以提升發言時的責任感，降低去個人化的負面效果，以減少不實言論。

在個人層面，以八卦散布謠言固然不應該，但就算所言是事實，我們有時也需要自我提醒。奇幻小說家勒瑰恩（Ursula K. Le Guin）曾說：「誤用語言會將邪惡引入內心。」她說的「誤用」不是指用錯字或文法錯誤，而是指發言目的。就算所言為真，但若發言時，是以傷害、嘲弄或排擠他人為目的，言語文字便很可能成為傷人（甚至反噬自己）的利器。

陳舜文

清華大學教育心理與諮商學系副教授，合聘於該校學習科學與科技研究所，以及通識教育中心。主要研究領域為社會與文化心理學。

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【完整內容請見《張老師月刊》2020年9月號】