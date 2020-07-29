內向者的職場生存術 如何安靜又被看見

【撰文／阮聖立】

新型冠狀病毒影響了人的生活型態，很多活動被迫暫停，很多人也因防疫的關係在家工作或是自主隔離，常聽到有人分享待在家裡快悶壞了，許多人會覺得不能出去參與人際活動，心裡真的好鬱悶。但有一個族群，在疫情期間卻適應得很好，這族群就是「內向者」。平時就需要獨處的內向者，面對需要在家工作或是自主隔離這樣子的生活型態，是很舒適自在的，需要獨處的情境完全展現了內向者特質中的優勢。由此可知，所謂的特質並不是一個純粹好與壞的概念，而是一種很中性的歸類，是在特定情境或是條件下，才會有所謂的優劣勢之分。

對自己沒信心？先來釐清內向的特質

我一直認為自己是個害羞內向的人，還沒接觸到「內向者」這個概念前，因為對自己過度沒自信，所以習慣用較疏離的方式面對人際關係，總是覺得關在自己的世界裡比較舒服和安全，出門社交還要和人硬聊實在太麻煩。直到我在網路上看到有人介紹了內向者，我才覺得豁然開朗，原來我就是個內向者，「內向者」提供了我一個新視角去看所謂的「孤僻或自閉」，原來外向和內向是光譜圖兩端的概念，外向和內向都有其特質上的優弱勢，只要能掌握自己特質，適性而為，每個人都能走出屬於自己的道路。

你是「內向者」嗎？或許你對這個詞還不是那麼了解，下面的問卷引自《內向者心理學》，可以協助判斷自己是不是個內向者，不需要全部吻合才能稱為內向者，有多項吻合基本上都偏向是內向者的特質，所謂內向者的特質如下：

1.休息時，喜歡獨自一人或是與少數幾個親密的朋友一起。

2.只將關係較深的視為朋友。

3.在外出活動（即便是喜歡的活動）之後，需要休息。

4.通常是傾聽者，但在談論對自己來說重要的話題時，能侃侃而談。

5.看起來平靜、沉默寡言，並喜歡觀察事物。

6.在說話或做事前傾向先想一想。

7.在群體中或壓力大的時候會感到頭腦一片空白。

8.不喜歡匆忙行事。

低調也能發光的三種方法

從上述的問卷裡可看出內向者的特質，其特質造就的行為樣態，很容易讓內向者在一個群體裡面「隱形」或者說「存在感很低」。內向者的特質呈現會帶給別人安靜、有距離感、內斂、被動、反應比較慢等感覺，大多是內隱的特質，相反地，外向者就是比較多外顯的特質。在團體裡，內向者因其特質的樣態，在表現和能力上很容易被低估或被忽視。所以對於內向者而言，如何安靜卻能被看見就變得很重要。下面歸納了幾點做法，可以讓內向者在職場上保持低調，但又能被看見的方法：

1.適時讓同事或長官知道你的想法

內向者傾向於專心在一件事情上，所以需要同時做很多不同工作時，常常會反應不及，這狀況會常出現在會議或是溝通時，內向者如果既要吸收新的資訊，又同時被要求相應的觀點，是件困難的事情，因為內向者需要對於資訊進行消化和整理後，再加入自己的思想和感觸。如果在不受干擾的環境中，內向者可以專注且有效率地處理資訊，並提出觀點和建議，但在會議或是溝通的場合通常需要立即性的回應，所以會造成內向者在回應上沒有辦法那麼及時，這也很容易帶來「不太願意表達自己意見」的刻板印象。

關於此點，可試著在開會或是溝通時勤做筆記，讓自己可以集中精神思考及減少其他的刺激干擾。好處是若無法及時回應觀點，至少可以先摘要你所聽到的內容給對方，讓對方知道你有專心在聽，至於回饋想法的部分，可用電子郵件或是備忘錄的方式來表達或補充。

2.主動讓同事或主管知道你在做什麼

內向者有個人心理空間的需求，他們維持個人心理空間的方式，就是避免向外界展示自己，減少向外的能量消耗，並限制來自外界的刺激來提高安全感。這樣的特質很容易讓同事或是長官不了解你在做什麼，或是認為你很難搞，都關起門來自己做。另一方面，內向特質的工作者經常把很多事認為是理所當然，覺得沒有必要告訴別人我正在做什麼，且內向者較不在乎外界的認同與否，所以以上種種原因加起來，就容易讓別人認為內向者有距離感或不願意配合他人。

關於此點，可以試著透過主動回報自己的工作進度或成果來改善，這類型的主動回報並非是刻意而為，而是善用和對方接觸的時機，適時地讓對方知道你處理了哪些項目或是達成哪些績效。同時也可以嘗試讓主管知道你對哪種類型的工作或是任務感興趣，讓主管多了解你，減少不必要的溝通落差。最後，主動協助也是一個好的方式，在幫助別人的同時，不只能建立關係，也能在過程中讓別人知道你的能力如何。

3.主動讓對方知道工作速度慢，但會如期完成

內向者通常比外向者動作慢一些，習慣分期分批地花費自己的能量，所以在工作進行時，內向者需要時間來全盤考量與評估問題。

關於此點，試著主動讓對方知道你做事情的節奏和規畫，讓對方主動了解你的工作進程，而不是被動地盯著你做事，同時也能幫助自己隨時評估自我工作效率喔！

以上三點提供給在職場打拚的內向者們，但同時也要提醒內向者們，即使同為內向者，每個人還是有個別差異，每個人都需要找到適合自己的方式和節奏去因應職場上的挑戰，掌握自己特質中的優勢並善用它，才是適應職場的不二法門呀！

阮聖立

擺渡人生設計職涯顧問、東南科技大學兼任諮商心理師，專長生涯規劃、人際互動、自我探索、就業諮詢、心理諮商、測驗施解測等。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年8月號】