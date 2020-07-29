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低自尊與好感的實驗：恩情 不是愛情

聯合新聞網 / 張老師月刊

【撰文／林仁廷】

　　春嬌是能力卓越、性格強勢的女生，在情人節前見路人雙雙對對，突然心想「自己這些年都沒人追，是不是條件很差啊？」這讓她心情特別低落。

　　好巧不巧，兩天後春嬌出差居然遇見前同事，對方積極追求、溫柔以對，她很快答應交往。當這消息傳出，朋友們全都嚇一大跳，因為春嬌以前認為他不起眼、年紀又太輕，根本配不上她，怎麼這會兒演起偶像劇的「遇見愛」戲碼了？

低自尊會影響選擇，好讓我們心理平衡一點

　　春嬌的標準降低了，是驀然回首遇到愛，還是受情人節氣氛影響，「無魚蝦也好」呢？其實是人在情境裡被比較、產生低落感時，會做出補償心理的反應。

　　「自尊」是指一個人如何看待自己、如何感受自己，以及評斷自我價值高低的感受，自尊與「自我認同」不太一樣，有自信的人在遭逢打擊後，其自尊也會暫時降低。當事人處於低自尊（心情低落）時，會比平時容易接受他人的示好。

　　1964年，心理學家霍斯特（Elaine Walster）探討此現象，她設計了一組情境實驗，設定參加者皆為女性，實驗前她先安排一位公認帥氣、條件好的男助教與每個人聊天，並提出實驗後可否去約會的邀請。接著實驗開始，她們被隨機分為兩組進行人格測驗，解釋結果時，給予其中一組受試者高評價，告知「您的個性很好」，另一組則故意給予低評價，告知「您的個性很差」。低評價組受到結果的打擊而情緒低落，定義為「低自尊組」，最後，男助教再私下確認實驗前的約會是否成行。結果發現低自尊組的女性答應約會的比例，明顯多於高自尊組，也較期待這場約會。

　　霍斯特解釋當人遭到否定時，情緒低落（自尊感降低），此刻提出約會邀請，就會被低自尊者視為「對方認可自己」，而平衡自尊的補償心理便會啟動，將對方的意圖解釋成「雖然我很差，卻有人喜歡這樣的我」，感覺喜悅，立刻接受，甚至以為愛上對方。

　　實驗也能解釋鬼遮眼的愛情現象，當時的一見鍾情其實只是逃避挫敗的補償心理，就像勸世警語說的：「當你失戀時，小心！不要馬上進入下個戀情」，因為那只是被「趁虛而入」。

恩情不是愛情

　　低自尊的補償作用也可解釋「工具人」或「僅有性行為」的不平等關係，人因為自卑或常被否定，就希望從另一個人身上獲得補償和肯定，平衡自我價值感的低落。這相當危險，「我對你有用，所以你才喜歡我」或「被利用也無妨，至少證明我還有用處」並不是真正平等的感情，而那些「感激對方把我撿回去」的心情也一樣，被收留與被照顧的恩情不是戀情，是低自尊影響了判斷，不必急著以身相許。

　　回到春嬌的故事，別為了避免孤單（最糟結果）而選擇屈就自己的關係（次糟結果），這些其實都不是你真正想要的，要跳脫都很糟卻要二選一的窘境，建議「暫時不要做決定」，就像是盛怒時也別莽撞行事一樣。情緒低落時先照顧自己或找人陪伴，待平靜後再來思考到底要的是什麼。

林仁廷

主修社會心理學，曾任部隊心輔官、監獄治療師、諮商機構心理師。現為諮商心理師和兩個孩子的爸。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年8月號】

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