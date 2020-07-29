我就爛：是妄自菲薄 還是一種自我保護？

【撰文／蘇益賢】

這些話聽起來熟悉嗎？對許多年輕人來說，這種「害怕失敗」的內在狀態，並不少見。這種心聲，或許是成長過程累積下來的映照，抑或是不同世代的集體經驗。

除了將這些特質簡化地貼上標籤（好比大家熟悉的草莓族）之外，這樣的現象裡，會不會本質上蘊含著更深刻的心理因素，連帶衍伸出更多值得討論的議題呢？本文將從一張迷因圖（meme）開始，試著將這樣的現象，看得更清楚一點。

那張風靡臺灣的迷因圖

當我提起「我就爛」時，你腦中是否也浮現出一位穿著水藍T恤燦笑的男生，並向你比起大拇指的畫面呢？這張出自丹麥攝影師Yuri Arcurs的作品，被譽為2020年最具負能量的迷因圖。其實，在原本完整的迷因圖中，「我就爛」是下方的圖；在它上方，是一位大叔抓著酒瓶，頹廢地呆坐在沙發上懷疑人生，一旁寫著「過去的我」；而「我就爛」的旁邊寫著「現在的我」。

有網友說，這是一張以負能量為包裝，但深具正能量的迷因圖。從「頹廢大叔」到陽光的「我就爛」，兩人所處境遇沒有不同，但大叔圖呈現出來的意境，是一個人對「自己不夠好」這件事感到痛苦、消極被動；而「我就爛」的爽朗、直率，反倒給人一種積極擁抱「我就是這樣，你想怎樣」，似乎業已看開的人生態度。

初步分析這個迷因現象時，我想起防衛機轉理論。源自心理分析的防衛機轉概念認為，日常生活中我們會遭遇一些不如意的事，這些事情可能挑戰我們對自己的看法與認同，因而帶來內在衝突及焦慮。處在焦慮之中，我們會很不舒服，於是內在的防衛機轉就會悄悄地運作，希望能透過一些方法緩解、處理這樣的衝突與不適。

「我就爛」也許是個「合理化」（rationalization）的防衛機轉。透過這三個字，我們為自己「沒有行動」的選擇，找到了一個合乎邏輯、理性，至少心安理得的位置。

理由：（因為）我就爛

結果：（所以）我不作為

短時間來看，防衛機轉讓我們暫時有個安居之所，我們得以維護對自己的看法，減少焦慮的直接衝擊。不過，這個緩衝是為了讓個人暫時過得去，使個人能安全發展出其他有效應對現實的策略。倘若一個人不願去思考其他面對現實困境的方法，又或者，現實困境不斷惡化或無法改變，持續使用這樣的防衛機轉，就容易進入逃避現實的狀態。

剛剛提到的合理化，是一種用「好理由」掩蓋「真理由」的策略。那麼，當我們展現「我就爛」的自我形象時，我們內心真正的理由——那些我們一碰觸就會不舒服，因而乾脆不碰的內在狀態——又會是什麼呢？我們可以從幾個延伸的心理學理論試著釐清。

因害怕不完美而拖延：完美主義

在物質相對充足、成長過程充滿機會的環境下長大，年輕人的選擇變多了，能夠體驗與嘗試的可能性亦不缺乏。但這並沒有讓年輕人因此「動起來」。反倒因選擇更多，他們變得更「可以／有本錢」放棄。隨著世代進展，年輕人對於「期待」的標準放得愈來愈高。

Curran等人追蹤1989年到2016年的資料發現，完美主義愈來愈盛行了。適當的完美主義，讓我們專注在想要的事情裡努力。但許多年輕人被困在「適應不良的完美主義」裡，將「自我價值」、「整體能力」與「單一表現」這些概念混淆了。過度依賴外在評價來定義自我，把單次表現與個人能力、價值畫上等號，這些過度類化的思考方式，讓每次的嘗試都必須戰戰兢兢。

太辛苦、太累了吧？是啊。於是，先別輕舉妄動就成了最合理的作為。「我在等待完美時機」、「我還沒準備好」成了一種保護自我價值的策略。

因害怕失敗，而放棄比賽：自我跛足

但實際上，世界的運轉並不會等你準備好才開始。時間到了，你就得硬著頭皮上場。面對需要表現的時刻，年輕人內心的小劇場運作起來：「萬一我表現不好怎麼辦？萬一我讓＿＿＿失望怎麼辦？」

Jones與Berglas兩位心理學家發現了一種策略，稱為「自我跛足」（或譯自我設限，self-handicapping）。

面對不得不做的事，我們心中擔心失敗，更怕被別人看扁，認為自己不過爾爾。該怎麼避免陷入這種窘境呢？很簡單，先幫自己製造一些促成失敗的障礙。這樣一來，如果自己真的沒做好、失敗了，就能把原因怪罪到這些「預先製造出來的障礙」上。

「喔，考不好是因為我昨天晚上去夜唱啦！」「對方沒跟我在一起，是因為我沒有很認真追他，我沒那麼喜歡他啦！」都可能存在著類似的心理狀態。

因不夠格，而裹足不前：冒牌者症候群

研究「冒牌者（imposter）症候群」的潔薩米．希伯德（Jessamy Hibberd）博士指出，百分之七十的人曾恐懼「被他人高估」，焦慮「自己的無能被看穿」；而這百分之七十的人中，絕大多數都是十分有能力的人。這種現象，提供了我們理解「我就爛」的另一種觀點。

深受冒牌者症候群影響的人，並不是「不作為」。相反地，他們極度勤奮。但這種勤奮裡，藏著對自己的不信任，把自己視為騙子、冒牌貨。研究發現，冒牌者症候群通常是一群高度自我要求、不敢居功，害怕自己「其實沒有這麼爛」的人。這或許呈現出另一群年輕人的樣貌。

怎麼會這樣？也許是來自成長環境裡「精益求精」的氛圍，也許是曾有過「成功」卻帶來不好後果的經驗（如被同儕排擠、欺負，被主管針對等），使得「自我貶抑」成為一種更具適應性的選擇。躲在「我沒有那麼好」的概念下，或許對當事人來說更安全。

防衛型悲觀：可能的解藥？

一個看似單純的「我就爛」迷因，也許涉及冒牌者症候群、完美主義、自我跛足。但在思考的過程，我又想起了另一個相關的概念，或許可以成為一種解方。

Norem與Cantor提出了「防衛型悲觀」的概念。此意指：個人擔心自己「真實表現」與「預期表現」之間的差距過大而帶來心理不適，所以選擇降低期待。乍看之下，這似乎又是另一種維護自我概念的策略。

沒錯。不過，它與我們先前提到的其他概念最大的不同是，防衛性悲觀會進一步預想各種糟糕的情況，並做好準備，以備隨時應對。它並非「不作為」，而是透過防患未然的「行動」，客觀減少失敗的風險。

也就是說，你可以悲觀，但你不必因為這些悲觀而陷入其中。你可以聽見「我就爛」背後，其實還有很多內心話，是「我失敗了怎麼辦」、「我做得到嗎」、「別人會怎麼看我」……

要完全關掉這些聲音並不容易，也沒有必要。我們反倒可以善用這些聲音，理解這些擔憂其來有自。最終會發現，這些擔憂的根源就是自己的脆弱與不完美，這個我們都必須面對的課題。

既然這是我們都有的課題，那似乎就不需要躲躲藏藏了。說出來吧！內在的各種擔心，如果能被表達，就有機會被自己理解與接納。真正重要的，並不是「不能失敗」，而是你能否從每一次跨出的步伐中，了解到自己只是一個人，有好的一面，也有必然的不完美。

在我的理解中，倘若要把「防禦性悲觀」視為一種解方，就不能只將它當作一種思考策略。少了「行動」，它只是另一種防衛機轉。唯有行動，我們才能從「我就爛」的防衛機制之中走出來，並且透過一次次的行動理解到：

「挫折不是最大的失敗。真正的失敗是你從未嘗試過。」──美國詩人喬治．伍德貝利（George Edward Woodberry）

蘇益賢

初色心理治療所臨床心理師暨副所長，專長：接納與承諾治療、第三波行為療法之整合，正向心理學，職場心理學與員工協助。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年8月號】