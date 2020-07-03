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強盜洞公園實驗：團體間的衝突與合作

聯合新聞網 / 張老師月刊

【撰文／林仁廷】

小智高一暑假參加了父母幫他安排的特色夏令營，那是現下流行的戶外探索，學習當一個懂露營、釣魚、採菜、野炊和求生知識的「自然系」小孩。不過小智個性害羞，他擔心很難適應新的團體生活。

實驗：團體動力怎麼產生？

　　從青少年的戶外體驗營，到近幾年綜藝節目外景實境遊戲的崛起，我們都能發現「分隊競爭」在人際團體間的潛規則和心理動力，競爭雖會導致衝突，但也能促進合作。

　　社會心理學家謝里夫（Sherif）於1954年以實驗探索這個歷程，他讓二十幾位十多歲的男孩分成兩個隊伍，在俄克拉荷馬州強盜洞州立公園附近一處夏令營區進行實驗。兩隊活動的小屋各自在營區的偏遠地帶，雙方起初不知道還有另一隊。實驗的第一階段是建立同志情誼，在共同生活與利益下，兩隊男孩很快對同個小屋內的人產生依附，建立夥伴關係，心理學稱此為「內團體（in-group）」，俗話則稱「自己人、小團體、同一國」。第二階段是讓兩隊意識到對方的存在，謝里夫鼓勵兩隊角逐獎賞和戰利品，果然在競爭下，他們對敵隊陣營產生成見，互相歧視，甚至有叫陣、辱罵、打鬥及突擊小屋等攻擊行為。實驗最後階段，研究者介入，告知營區供水設備突然出問題，破洞太大，單靠任何一隊都無法獨力修復，接著研究者安排兩隊合作搶修，在更大的目標下，團體間的衝突降低了，而合作過程中雙方因為接觸彼此，逐漸打成一片，產生正面的團體間態度，原本的內團體甚至被打散，大夥都成了共患難的兄弟。

啟示：如何營造團體合作？

　　「競爭動機」來自誰能在有限資源裡拿得最多，競爭是雙面刃，能導致衝突也可以促進合作，比較重要的是，該如何使用競爭感讓人們彼此合作呢？要怎麼應用在公司組織及班級經營呢？營造團體動力或許該有順序，先讓小團體自然形成，成員互相照應，讓個人有所依附及安全感，接下來端出重大使命，表示同船共渡，讓不同小團體共組大團體。此時領導者角色很重要，要有明確的規則與分工，同時還要激勵（帶人要帶心），才能讓團體間服氣並一起合作，一旦有好的開始，就能藉由成就感自動維持團體動力。

林仁廷

主修社會心理學，曾任部隊心輔官、監獄治療師、諮商機構心理師。現為諮商心理師和兩個孩子的爸。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年7月號】

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