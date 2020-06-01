當我們全家坐在諮商室裡

【撰文／葉紅秀】

隨著社會的變遷，愈來愈多人會尋求諮商或心理治療，來討論自己的困擾。相對地，願意全家人一起來接受專業幫助的家庭，在臺灣目前的諮商領域中仍不普遍。其實，個人的困擾無可避免會牽連全家；反之，追溯每個人的心理脈絡都可以找到其受家人影響的跡象。如果有機會全家人一起坐下來，接受家族治療師的引導，家人之間的溝通與理解，乃至個人的成長，常會有意想不到的進展。

最早的種子也是一輩子的殼

絕大多數人與世界最早的接觸，都是和自己的父母、手足，或是家中的重要他人。當治療師有機會和個案的家人在諮商室裡一起工作，家人之間的愛恨情仇、長期上演的戲碼就會在治療師的引導下呈現，而這些脈絡如何與個案的精神症狀相互牽連也會逐漸釐清。過去有位妄想症患者的治療過程就是如此。

為了個案的隱私，我們稱這位患者A女士。A女士剛滿35歲，在某大公司從事資訊管理工作多年。她單身、不愛社交、專注工作。就在晉升為小主管後不久，A女士開始懷疑自己的電腦與手機都被監聽，導致嚴重焦慮而輾轉在各大醫院與診所求診。

每個精神科醫師都很快診斷她有妄想症，並開抗精神病的藥物給她。但A女士不認為自己有病、不肯服藥，她的父母每次陪她就診都心急如焚。有一位醫師注意到個案父母的焦慮，建議全家人一起來找我諮商。就這樣，A女士的父母及妹妹一家四口有了六次的機會全家一起坐在諮商室與我晤談。

頭一次的晤談中，家人的互動問題已經明顯浮現。A女士滔滔不絕訴說她滿腦子的猜疑與焦慮，並指責家人不相信她。對於她的抱怨，爸爸是主要回應者。他以一家之主必須負責解決問題的姿態，除了不斷給A女士建議，也理性地辯解，甚至自我檢討哪裡做錯了才導致女兒生病？是不是妹妹的成就給A女士壓力？媽媽則是顯得無奈、無助，好不容易有發言機會時，就開始泣訴她與婆家相處的困難及丈夫夾在她與婆婆之間的為難，甚至擔心A女士的成長過程中是否受她的情緒影響？至於妹妹，好像是家中的潤滑劑，在氣氛陷入僵持時出面緩頰，加入自己的意見。

與家人一同坐在諮商室裡的我，在聆聽與感受每位成員情緒的同時，腦裡回顧著過去在家族治療訓練中所學、並快速評估家人互動中所呈現的動力與系統。我的初步假設是這個家的爸爸和媽媽很早就發展出一套夫妻合作的模式，讓他們能維持一個家對內對外的運作，這個過程中夫妻都要有所取捨、求得平衡。或許長期以來，媽媽採取了忍讓沉默，卻因此不快樂？爸爸可能習慣用理智來處理壓力，卻犧牲了與家人之間的情感連結？想像兩個女兒長期面對理智型的父親與委屈求全的母親，她們將各自發展出適應之道。身為長女的A女士是否特別能感受媽媽的情緒而養成敏感的特質？又是否為了得到父母的肯定而給自己高度期待，乃至成為她一輩子難以承受的壓力？

走出困境的契機

帶著這些評估與假設，以家族治療為目標的會談不會只停留在A女士的症狀上打轉，而是要適時關注每位家人的感受，引導家人之間進行深度的溝通。

當A女士流淚訴說她小時候帶回家擺在客廳桌上的獎狀「一直沒有被看見」時，父母才體會到女兒期待他們的重視與肯定。女兒的眼淚雖使父母嚴重自責，但此刻坐在諮商室裡的一家人終於有機會專注於彼此的內心。

隨著爸爸與媽媽道出他們對女兒的虧欠，解釋過往夫妻關係中面對種種壓力的無奈，A女士慢慢能感受父母難為、與不曾說出卻一直存在的愛。就這樣，話題從A女士被監控的焦慮進入家人之間的情感需求。

慢慢地，當家人的溝通愈來愈順暢時，妹妹比較能夠放心提及A女士的焦慮帶給全家人的壓力、並提到她擔心媽媽的身體狀況。於是家庭會談的焦點從父母對女兒的關注轉移到成年子女面對年邁父母時的憂心。當A女士意識到父母也需要她時，過去渴望父母肯定未果的那個小小孩終於能長大而看見自己的重要與力量。

雖然仍帶著被監控的疑慮，但在與家人敞開心房、疏通情感的過程中，A女士漸漸能卸下她銅牆鐵壁的防衛。她於是能聽進家人的建議，除了配合服藥，也願意擴展她工作以外的生活圈，尤其更樂意參加與家人一起進行的活動。

這一家人，因著擔心長女的精神症狀而進入諮商室，在六次的晤談中談開了多年未被說出的渴望與關懷，拉近了距離也接納了彼此。不僅如此，隨著諮商的進展，父母逐漸放下權威的面具，能在女兒面前坦承過往的疏忽與不足，女兒終能理解父母並非總是強大與萬能，她那顆想要拚命爭取父母讚賞的心也得以慢慢放下，轉而審視自己真正想要的人生。同時，父母因而有機會表達他們看見女兒的努力與成就，而這亦是多年來A女士所期待的。這些收穫早已遠遠超出當初為了改善精神症狀而來求助時的期待。

家家有本難念的經，很多人靠著自我調整，走出自己的路；也有人一直在痛苦中煎熬。若有機會一家人坐在諮商室中懇談，在專業治療師的引導下，往往能有意想不到的收穫。可惜因為現代「家醜不可外揚」的觀念還相當普遍，家族治療在精神醫療與心理諮商領域中的訓練與養成也尚不足，甚至還沒有一套具公信力的認證系統，希望未來能有更多心理專業人員投入家庭治療的工作。當愈來愈多家庭能從家庭會談中得到啟發與改變、感受到專業的助力，才會有更多家庭願意走入諮商室。

葉紅秀

紐西蘭奧克蘭大學公衛碩士，現為馬偕紀念醫院精神科兼任主治醫師。主治項目為精神疾病及家庭關係治療。

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【完整內容請見《張老師月刊》2020年6月號】