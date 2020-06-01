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假病人實驗？標籤化的傷害

聯合新聞網 / 張老師月刊

【撰文／林仁廷】

　　把精障者與失控傷人畫上等號，迅速分離異己者，不僅是刻板印象與偏見，也是「標籤化」的作為。精障者真的跟我們很不一樣嗎？答案也許不那麼肯定。但許多人卻出於對「異己者」的無知，不知道怎麼應對，怕傷到自己，都會標籤化精障者，寧願錯殺、不願放過，將精障者隔離在社會之外。

假病人實驗：誰能真正診斷誰有病？

　　社會一直對精神病充滿偏見，過去還動不動就強制住院，收容安置。1970年代，羅森漢恩（Rosenhan）進行一項實驗，讓包括他在內的八人，於精神科醫生面前自述聽到怪聲音：「有人一直在我耳朵旁，發出『砰、砰、砰』的聲音……」他還故意連續五天不洗澡、不刷牙、不刮鬍子，營造蓬頭垢面的形象。醫生很快診斷他為思覺失調症，還要他住院治療。

　　羅森漢恩和其他人約好，一入院就不再假裝自己有幻聽症狀，沒有怪異行為，以平常模樣度日。期間醫護人員並不覺得奇怪，還這樣記錄：「病人與人有交談行為、病人有書寫行為……」當這八個人表明自己的症狀其實是裝的，想要出院，反而被醫護人員判定為妄想，還稱他們很愛說謊，給他們吃更多的藥、被關得更久，最後他們只好乖乖配合，承認自己有病，一個多月後才以「暫時好轉」的理由出院。

　　標籤化讓人一旦認定某人有病就不會更改「人物設定」，有趣的是，裡面的真病人卻在這八人入院時，馬上懷疑他們：「你沒有病！你不是記者，就是教授，你是來視察的。」

　　羅森漢恩一公布報告，便惹惱醫學界，醫院還發起戰帖，說之後一定會完全揪出「假病人」，三個月後醫院宣稱在193位病患中抓到了41個假病人，沒想到，羅森漢恩這段時間根本沒派人假裝患病。

　　這個實驗揭露了當時的精神病學知識並不完整，而醫護人員對症狀存有偏見、太快貼上標籤，造成被診斷的人深受社會長期汙名化，反而對患者帶來眾多負面影響。現代精神科反而不輕易下診斷，會多方考量與多次覆診。

破除標籤化：多接觸與看見

　　許多精障者苦於內心強大的衝突，不得不脫離現實，這是他們保護自己的方式，並沒有故意傷人的理由。但我們多數人不清楚，甚至是因害怕而不願理解，再加上媒體的誇大渲染，往往選擇了驅離他們。

　　交換立場想想，如果我們的家人也在其中，也被如此標籤化呢？精障者在社會面臨的困境實在需要每個人的接納。

　　社區居民的不安，可由精神科醫師與進駐機構向居民解說，精神疾病的心理狀態並不是「瘋子」；同時也邀請居民到機構實地參訪精障者的生活，了解機構功能、精神社區復健在做什麼，並與狀態較好的精障者面對面，多接觸。居民看見真實，便較不會心生恐懼與排斥。而精障者也可以進一步透過開二手店、協助送餐、分信或清潔工作回饋社區，達到雙贏。

　　生心病的人都需要社會與心理的支持，因為一個人的健康是由所有的關係共同塑造──他們即我們，社會的支持，是精障者復原的關鍵，也是大眾與精障者一起邁向共生共榮的第一步。

林仁廷

主修社會心理學，曾任部隊心輔官、監獄治療師、諮商機構心理師。現為諮商心理師和兩個孩子的爸。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年6月號】

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