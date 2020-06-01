【撰文／葉北辰】

在多年的癌症心理諮商經驗中，身為心理師，常需要擔任癌症病人與醫療人員的溝通橋梁，或是成為病友與家屬之間的溝通窗口。很多病友都會說「他們沒得過癌症，不懂我的痛苦。」卻能在其他病友之間找到認同，因為自己和對方都正受著癌症的苦。然而在多次帶領癌症病友團體的過程中，筆者也發現病友間的個別差異很大，有的人家庭支持良好，有的人與家人疏離或整天吵架；有的人侃侃而談自己如果復發的話要如何如何，有的人堅持拒絕講到「復發」二字，因為這類病友會說：「擔心自己復發的人才更容易復發」；有的人生病後照吃照喝不加理會周遭建議，有的人認為得癌症之後就是要吃素或有機食材才能保持健康。

罹癌心情：同中有異、異中有同

病友面對癌症時，雖常見他們有共同的心境，但每個人呈現出來的方式不太一樣，例如：

震驚

很多病友都會提到：「怎麼會這樣？不敢相信發生在我身上！」就算有些人會說自己罹癌不意外，因為自己抽煙、喝酒或有家族病史，但「沒想到是現在（這麼快）」。也有些人表現出「麻木」，好似沒什麼感覺，會對旁人說：「得就得了，不用太震驚，反正好好接受治療就對了。」旁人可能認為這是勇敢或神經大條，但這其實也是一種常見的自我保護機制，心理上先壓抑太強烈的感覺，免得干擾日常功能。因為也有強烈震驚到影響平時判斷能力的案例，比如有人做癌症篩檢結果為陽性，醫院通知需要進一步檢查，他的情緒便非常激動，認為醫院弄錯了或想要騙他，拒絕回診。

疑惑

癌症病友們常問醫生：「為什麼我會得這種癌症？」如果醫生可以講出一些認知上能接受的致癌因素來回答，例如抽煙本來便容易得肺癌，這或許有助於病人接受這個壞消息；但也可能找不到原因，病人因此會產生許多疑惑：「我明明沒抽菸，為什麼會得肺癌？是因為二手煙嗎？是因為廚房的油煙嗎？是因為壓力嗎？」就心理層面來說，「為什麼是我？」這個問題，其實是我們人類面對苦難時，需要一個理由讓自己得以接受，有些人需要醫學或科學上的解釋，有些人則會尋求心靈層面的解答。

失落

每個人得癌症後都會失去某些東西，可能是有形的身體外觀、生活能力或工作等，也可能是無形的想法、價值或信念，以下分別簡述癌症病友常見的失落。

身體心像：身體心像是指一個人在心中看待自己的方式，例如乳癌病友會提到：「看到自己胸前的手術疤痕，灰灰焦焦的，沒有傷口也沒有乳房，覺得沒有人會喜歡我。」手術疤痕是生理上可見的外觀，而病友心中看待自己的樣貌卻也因此扭曲了：「我少了一個乳房，我不是女人，我不值得被愛。」

失能：頭頸癌病友在治療後完全足不出戶：「我講話別人都聽不清楚，要怎麼跟人互動、泡茶聊天？我不要出門了。」失去說話或其他生活功能讓人害怕，也可能因此覺得羞恥或拖累他人，而忽略除了不能說話之外，自己依然保有其他能力。

自我價值：上述的身體心像或失能也跟自我價值有關，然而有時候治療影響的是內在狀態，病友會說：「我好像比較容易累，也覺得自己變笨了，以前可以輕易處理的事情，現在都要花一番力氣，而且心情會不自覺地受到癌症影響，難以集中注意力，我真的不希望這樣過日子。」表面上看來治療結束後病友會逐漸恢復健康，但當事人覺得自己沒用或沒尊嚴，其實心中失去的是無形的「自我價值」。

失志：英文原文是demoralization，馬偕醫院的方俊凱主任用了一個非常生動的翻譯──閩南語中的「失志」，意指失去生活目標、失去意義感。病友的生活常軌被癌症打亂，原本的美好願景好像失去意義：「努力工作等著退休後可以享受悠閒生活，沒想到才退休就罹患癌症，怎麼會這樣？」也有一些人在罹癌之後開始思考，以前為了賺錢、名聲或照顧他人，卻忽略了自己的需求：「得癌症之後，忽然開始疑惑這一切有什麼意義？」更強烈一點，有些病人甚至會抱怨：「我不知道現在為了什麼而活。」

失控感：病友會覺得自己無法控制跟癌症有關的事，例如治療過程中，醫生增加了化療次數，病友就會懷疑自己的病情加重。也可能是疾病本身或治療副作用的影響，明明之前身體狀況還好，但突然身體又很不舒服；或是昨天還吃得下，今天卻完全不想進食──這些突然的變動容易讓人有失去控制的感覺。筆者甚至聽過病友抱怨主管貿然將自己罹癌的消息告訴同事：「我不能決定我什麼時候得癌症，現在我連決定什麼時候要讓別人知道也不行！」

面對失落，重建生活

知名的悲傷輔導大師Neimeyer曾經說過：「任何生活的改變一定都會帶來某些失落，而面對失落我們都需要調整和改變。」（All changes involve loss, just as all losses require change.）以癌症為例，罹患癌症、接受治療一定會帶來某些失落，可能是掉頭髮、停班停課、開啟「以生病為中心」的生活，或是失去自我價值、失志。面對這些狀況，如果病友們還是想著「我要回到和生病前一樣」，無法因應失落而做出改變，就會讓自己更加辛苦。筆者常用地震來比喻癌症對生命帶來的衝擊，猶如我們的內在世界發生了大地震，要進行災後重建，有的時候重建很迅速，有的時候重建需要長期規畫。可無論如何，我們不太會重建出一模一樣的房子和街景。以下提供幾個自我檢視的小提問，幫助大家找到罹癌後重建內在世界的藍圖：

1.列出罹癌後生活造成哪些改變或帶來哪些失落？這些改變讓自己感受到哪些情緒？自己的因應方式是什麼？幫這些因應方式評分（1-10分，分數越大代表越有效）。

2.病友們經歷癌症之後，往往會從這段經驗中產生某些正面改變，改變的層面與內容則會因人而異。不妨想想從生病到現在，你體驗到的正面改變是什麼？

範例：

生病之後我好像對事情有不同的看法，過去很在意的事情，現在比較看得開，我也更願意留一些時間給自己，還有我發現我比想像的更堅強耶！不敢相信我能熬過這麼長時間的化療和電療。

有需要的時候，尋求心理專業協助

目前各大醫院都有聘請專責心理師提供心理腫瘤服務（psycho-oncology service，針對癌症病人的諮商和心理治療），可以在各醫院所設的癌症資源中心找到相關資訊。

葉北辰

前基隆長庚醫院癌症中心諮商心理師，現為自由工作者，從事自己熱愛的心理治療、演講和教學，希望對社會大眾的心理健康有貢獻。臉書粉專：希望諮心。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年6月號】