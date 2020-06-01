心理師手記：讓病患用自己的方式 感受與調適癌症失落

【撰文／葉北辰】

身為諮商心理師，以前在醫院工作時，常會聽到這樣的對話：

「心理師，有一床病人要麻煩你去看一下，主要的問題就是病人很難接受自己的病情，到現在還是走不出來。」A醫師說。

「心理師，病人現在怎麼樣？醫生明明就跟她說治療很順利，但她現在每天都愁眉苦臉，叫她吃東西也不願意，她這樣是不是憂鬱症？」B家屬說。

或是在訓練課程中，學員會問：「老師，針對癌症病人的悲傷情緒，我們要怎麼做悲傷輔導？」

其實筆者並不習慣用「悲傷輔導」這個說法，因為輔導好像是要修正某種不好的狀態，例如課後輔導通常是針對學業表現不佳的學生，輔導的目的就是讓其學業變好。但悲傷是一種很正常的狀態，悲傷輔導可能不小心讓人覺得「悲傷是不好的」，所以才需要輔導。但礙於溝通方便，以下還是會使用這個說法，但請記得，悲傷輔導的目的不是要讓悲傷消失，而是促進人們能夠用自己的方式去感受和調適自己的悲傷。

什麼是悲傷？

首先要跟讀者澄清，悲傷≠哭泣、憂鬱、悲觀、負向思考。悲傷（grief），是指一個人失去所愛的經驗，面對失落的反應（見下表，改編自《悲傷輔導與悲傷治療第三版》），這樣的經驗是非常個別化的，不同的人面對同樣的失落，悲傷反應可能很不一樣。「失去所愛或失落」不一定特指喪親經驗，雖然狹義的悲傷輔導通常預設在死亡發生時，可能有人需要悲傷輔導。但廣義的悲傷輔導則不限於喪親，可能是各種失落經驗引起的悲傷反應。

生理感官知覺：胃部空虛、胸口緊迫、喉嚨發緊、對聲音敏感、對身邊人事物的不真實感、解離感、呼吸急促有窒息感、肌肉軟弱無力、缺乏精力、口乾。

情緒：悲哀、憤怒、愧疚感、自責、焦慮、孤獨感、疲倦、無助感、驚嚇、渴念、解脫感、放鬆、麻木

認知：不相信、困惑、思緒混亂、精神不集中、幻覺或選擇性注意某些訊息、沉迷於對逝者的思念／感到逝者依然存在（對罹病前生活或角色的強烈依戀或堅持）

行為：失眠、沒食慾或過度進食、心不在焉、社會退縮、嘆氣、坐立不安或過動、哭泣、夢到失去的親人（夢到自己或他人的健康問題）、避免提起失去的親人（避免提起自己或他人的癌症、復發、死亡等話題）、舊地重遊、攜帶可想起逝者的物品、珍藏遺物、尋求與呼喚

癌症病人面對失落引發的悲傷反應

過去研究發現癌症病人的悲傷反應可能來自於以下的改變，例如：外觀、失能、自我價值、死亡焦慮（認清死亡並沒有那麼遙遠）、存在議題（我是誰？我為什麼而活？）、人際關係受到干擾、不孕或性功能障礙（但國內較少提到）等。

這些因為生病而來的失落，會引發病友們各種生理感官知覺、情緒、認知和行為上的悲傷反應。有些病人較能夠調適這些反應，有些則否，通常還需要評估人們在面對癌症時其他面向的狀態，包括：

多重失落 ：除了罹癌，這段時間還有哪些失落同時發生，例如：家人也罹癌或過世、罹癌患者剛好經歷空巢期。

個人意義 ：不管失落了什麼，都需要檢視它賦予個人的意義或核心程度。例如學生因為罹癌被迫暫時休學，不愛去學校的人可能覺得鬆了一口氣，但喜歡學校生活的人則會覺得生活失去了重要的一部分。

癌症相關資訊或經驗 ：包括是否有明確診斷（若未清楚告知病情，可能讓病人有不真實的感覺而更難調適）、癌症是否在預期中或可預防（無論是現實上或心理詮釋上）、是否伴隨創傷經驗（例如因腫瘤大出血或是創傷的病情告知經驗）、來自於內在或外在的汙名化（例如相信得癌症是報應或老煙槍得癌症被罵活該）。

個人史 ：過去有沒有經歷過重大的失落或生病經驗、有沒有癌症的家族病史、罹癌之前是否有心理診斷等，都會影響病友面對癌症時的心理調適。

個人狀態 ：罹癌時的年紀、病友的性別、因應型態（如較積極還是逃避）、關係型態（如安全依附型較能獲得安全感）、認知風格（如樂觀、反芻）、生病前的自尊和自我效能是否足夠、信仰和價值等對世界的假設。

環境狀態 ：病友對身邊社會支持的滿意度（家人和朋友形成的支持系統是否足夠），以及所屬社會文化中的資源和期待（例如醫院的癌症資源中心能夠提供必要的資訊、資源或支持，或是病人就職的公司行號是否對癌友提供友善就業環境），都是癌症病人調適悲傷的保護因子。

伴隨而來的壓力或危機 ：最常見的是經濟或照顧等狀況，例如：若需要高價自費藥物、病人是家中經濟支柱但因病無法工作、家人要不要放棄工作來照顧病人等。

面對癌症帶來的失落，如何調適悲傷

悲傷輔導學者Worden曾經提過任務論的觀點，認為喪親者的調適悲傷過程就是要完成某些特定的任務，這些任務包括：接受失落的事實、處理悲傷的痛苦、適應一個沒有逝者的世界、在新生活中找到一個和逝者永恆的連結。從任務論的概念來思考如何幫助癌症病人調適失落悲傷，或許可以改寫如下：

1.接受失落的事實：在理智上和情感上都要練習接受罹患癌症造成的失落，不用過度嚴重化，但也不需要否認或輕描淡寫，病友可以練習書寫或藉由藝術創作的方式，將體驗到的失落具體呈現出來。

2.處理悲傷的痛苦：在接受失落事實的過程中，病友們會真實觸及自己的個人癌症經驗，因此需要一定程度的心理痛苦耐受度。尋求身邊的社會支持、參加病友活動（例如癌症希望基金會的諮詢專線或病友團體）、好好照顧自己的身體與心靈、練習彈性的思考模式，都有助於病友處理自己的痛苦。

3.適應一個新的世界：新的世界是指生病前後的落差，主要包括：

外在適應：病友要學習新的生活技巧或角色，例如因為癌症要改變自己的生活模式、自己多了一個病人的角色。

內在適應：病友在罹癌之後怎麼看待自己非常重要，這時的自尊和自我價值都可能受到癌症的打擊，可以在抗癌過程中鼓勵病友將自己視為治療團隊的成員，積極主動參與治療或調養身體，練習逐漸恢復自信心。

心靈適應：心靈層次的適應不一定特指宗教，有些病友在生病後更堅定自己原本的信仰，也有人在罹癌後對信仰產生懷疑，但更廣泛的心靈層次是個人的世界觀，病友如何理解自己這一段生命經歷，這個生病經驗對他來說有什麼意義？

4.在參與新生活中找到持續與自己連結的途徑：

每個癌症病友都正在參與罹癌之後的新生活，這時候他們與自己的連結很重要，不需要抓住過去不放，也不用忽略自己罹患癌症的事實，癌症對病友們的影響是動態的，在初診斷、治療中、治療結束、罹癌多年後，癌症對病友們的影響持續變化，可以請病友們試試看，偶爾試問自己：「癌症雖然帶來很多失落，但我是否在罹癌之後產生了任何正向改變？」將會發現意想不到的答案。

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【完整內容請見《張老師月刊》2020年6月號】