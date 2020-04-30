找回接納的力量 不被焦慮綁架

【撰文／蘇益賢】

新的一年2020，迎來的不是景氣復甦的消息，而是讓民眾人心惶惶的新冠肺炎。這段期間，排山倒海的無力、恐懼與焦慮，直接衝擊民心。口罩搶不到、聽說誰被隔離了、哪個國家又新增了死亡案例……這樣的資訊從年初開始，已然變成民眾的日常。

此外，新冠肺炎是個全新的醫療議題，截至本文撰寫之際，尚無有效治癒方法，專家也還在了解它的機轉。究竟何時才能戰勝新冠肺炎，沒有人知道，我們彷彿被迫參與了一場沒有終點的戰役。在此次疫情期間，我們緊盯著感染科醫師、急診醫師、兒科醫師、公衛學者提供的資訊，深怕自己少知道了什麼。但在「心理層面」，其實也有許多方法是民眾可以嘗試，藉此來安頓內心，進而提升免疫力，減少感染風險。

事實上，人生本就充滿著突如其來與不可控制的挑戰。本文將以新冠肺炎做為引子，想與讀者分享，在心理師的觀察中，接納與承諾治療（以下簡稱ACT）中的接納與正念元素，如何協助我們調適心態，更有效地應對這些挑戰。

困在焦慮裡，記得先重新找回「現實」

面對各種充滿不確定性的事件時，最容易觀察到的情緒正是「焦慮」。在本文撰寫之際，疫情仍持續著，同時春節與寒假後的開學與開工正準備開始。

或許你曾聽聞許多家長陷入惶恐，擔心小孩上學被傳染，又或者誰的家長曾經居留中國……在焦慮的作用之下，我們的思考容易「困在」焦慮之中，把一開始小小的焦慮，點燃成大大的焦慮。以ACT的觀點來看，我們第一個可以嘗試的步驟，就是重新找回「現實」。

第一個小練習：區分「現實」和「小劇場」

長年研究ACT的心理學家Kevin Polk認為，帶領個案區分「外在現實」與「內在經驗」，是培養心理彈性，也是ACT取向核心目標的關鍵之一。

什麼是外在現實？它指的是「真的已經發生的事」，是一種客觀資訊。在理解外在現實時，我們不把自己主觀的想法、感受、情緒加進去。也就是說，外在現實很像客觀的記者報導內容。與之對應的「內在經驗」則是指人們在面對現實的當下，內心自然產生的想法、感受或情緒。

好比「再過三天就要開學了」，這句話是外在現實，很客觀。但「再過三天就要開學了，萬一小朋友被同學傳染怎麼辦」這句話裡頭，「萬一小朋友被同學傳染怎麼辦」就不是「現實」，它是我們在面對現實時，大腦自動產生的主觀想法。

ACT將人類的大腦比喻為「思考機器」。在遇到各種情境時，它會盡責地提供各種建議（好比「萬一小朋友被同學傳染」就是一種思考建議），我常比喻為「大腦小劇場」。但個案未必能覺察到，大腦這個思考機器的建議許多時候都不是「外在現實」。我們時常把外在現實和內在小劇場混在一起，並且全然當作事實。而將小劇場視為現實，往往會引發更混亂的思緒與情緒。

第二個小練習：把接納應用在外在現實與內在經驗上

ACT當中的A是Acceptance，意指接納，可以理解為：我們接納此刻的「外在現實」，清楚知道目前的狀況是什麼，不否認也不輕忽它。同時，若把接納應用在「內在經驗」，則意謂我們看到思考機器接受資訊後提供的各種建議時，接納、允許這些想法和情緒存在，不論它們是正向還是負向的。同時，我們知道這些內在想法與情緒更像是種建議，是主觀的猜測，而非絕對的事實。我們感謝「思考機器」提供的建議，知道它正善盡它的職責，但不急著將其視為「現實」。

【案例】一位擔心新冠肺炎疫情而多日不敢出門，打電話來取消諮商的焦慮症患者。在電話裡，心理師邀請他述說他的擔心，並一邊請個案觀察，在他剛剛的擔心裡，哪些資訊是客觀的（外在現實）、哪些是主觀的猜測（小劇場）？心理師逐步引導個案覺察，他是不是「已經」把小劇場當成事實，並且陷入小劇場之中，進而引發更多焦慮？

第三個小練習：停下來，一分鐘也好

區分現實與小劇場後，擔心、焦慮、緊張等內在經驗雖然不會立刻消失，卻不至於變得更強烈。這是ACT很重要的治療哲學：讓我們感到不舒服的情緒或想法之所以會一直出現，是因為我們不願意接納它們。因為焦慮很不舒服，也難怪許多個案很努力，想讓（必然出現的）焦慮完全消失，不管是透過壓抑、否認、忽視，抑或是透過抽菸、喝酒等行為來達到這種期待。

這些作為其實是「短效」的，真正「長效」的方法就是接納。我們可以接納自己的擔心與焦慮，但不「信以為真」。在諮商時，心理師常透過正念（mindfulness）練習來讓個案學習接納。正念的正指的是「正在」，也就是現在進行式（-ing）的意思，而「念」可拆解為「今」與「心」二字，合在一起就是「現在、當下的心」。以上述個案為例：

【案例】在電話裡，心理師邀請個案回憶之前提過的正念接納練習，請個案「觀察」他的大腦正在想什麼。同時，不去附和腦中出現的想法 (「對！我出門一定會有危險」)，也不否定腦中出現的想法(「不對，我一定不會被感染」)。允許自己當下感受到的焦慮，但不對這焦慮做任何動作，只專注在自己的呼吸。不到幾分鐘，個案表示他雖然還是有點焦慮，但已經不是剛剛打電話時的「過度焦慮」了。

透過正念練習，個案在腦中創造一個大大的空間，允許各種想法、情緒、感覺的出現，但不去干預這些內在經驗的運作。當願意接納內心小劇場時，個案的練習經驗會告訴他，這些小劇場裡的東西，不必用力處理也會慢慢淡去。

第四個小練習：重新整理再行動

在面對各種外在現實時，思考機器自動地產生許多建議情緒與想法。透過接納的練習，我們允許這些想法、情緒存在於腦中（let in），但不陷入這些想法或情緒裡，只是觀察、看著它們（let be）。一段時間後，這些思緒與情緒便會隨著時間淡去（let go），我們不需太刻意地做些什麼。當焦慮淡去後，個案往往能發現更多可以嘗試的新反應，而不會困在本來的想法裡。

【案例】短暫的正念練習後，個案的焦慮舒緩了。於是心理師問：「假設焦慮不再困擾你了，你覺得自己真正想做的行動是什麼呢？」個案回答：「我會把能留意的事情做好，雖然還是有點擔心，但我明天會準時去找你諮商。」

接納時常被誤解為消極或被動的，但其實真正的接納很有力量。正確的觀念理解，搭配正念練習，我們更能跳出大腦機器，區辨現實與小劇場，並接納現實的原貌，不加以放大或否認；同時，接納思考機器的貼心，成為開放的觀察者。給自己一點時間，覺察、接納當下後，做出更符合自己價值觀的下一步行動。

蘇益賢

初色心理治療所臨床心理師，專長：接納與承諾治療、第三波行為療法之整合，正向心理學，職場心理學與員工協助。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年5月號】