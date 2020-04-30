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有奶便是娘？不 愛是唯一

聯合新聞網 / 張老師月刊

【撰文／林仁廷】

猴小孩的剝奪實驗：有奶不算是娘

　　小娟的故事其實來自家扶基金會的宣傳廣告，父母忙工作或生病，顧不得孩子，有的像小娟自己在家，有的是安親班兒童，孩子雖然都能吃飽，但父母無法陪伴在旁。故事催淚，讓我們很容易認同「在物質需求之外，孩子也需要陪伴」的心境。

　　1930年代可不是這樣，當時心理學界多以營養取得的觀點解釋「孩子為什麼黏著媽媽」，因為媽媽給我們奶喝。嬰兒看到母親豐滿的胸部、深色乳暈和突出的乳頭，感覺到飢渴，所以便攀附在母親身上，專家認為依附行為都是為了消除欲望，「有奶便是娘」。

　　1950年後期，哈洛（Harlow）推翻此說法，他以恆河猴做實驗，將出生沒多久的一群幼猴改放籠裡，籠內有兩隻代理母猴，一隻由鐵絲纏繞而成，食物取之不盡，但是觸感冰冷、剛硬，另一隻是布做的母猴，乳房裡沒有奶，但笑容可掬。幾天後，幼猴知道母猴不會出現了，便把感情轉移至布製假母猴上，牠們爬到布猴身上，趴在胸前，以細瘦的手撫摸它的臉，輕咬它的身體，或在它腹部、背部磨蹭。幼猴肚子餓時，會跳到鐵絲的哺乳機器，吃飽了就又回到布猴柔軟的懷抱，享受安全感。哈洛統計幼猴行為繪成圖表，發表「肢體接觸」才是影響感情或愛的重要因素，而且完全凌駕於吸奶的生理需求：「有奶不算是娘，有愛才是。」後期更詳細說明與照顧者的接觸、動作、遊玩，才能滿足自我成長的心理需求。

育兒啟示：怎樣算兒虐

　　哈洛顛覆了1930至1950年流行的無情育兒主張，當時盛行母親只能定時餵奶，並建議孩子哭時不要去抱，避免被孩子操弄，還有人說睡前親吻、道晚安是溺愛，握手致意即可。哈洛卻主張孩子有需要時，應該毫不遲疑抱他，肢體接觸不會寵壞小孩，反而讓他們安心，這也影響當時孤兒院的養育方式，知道只給棄嬰喝奶不夠，他們還要人擁抱搖晃、有人注視、對他們笑。

　　不過哈洛也飽受批評，他的實驗剝奪了幼猴的依附關係，長大後牠們喪失社交能力，無法與猴群相處，甚至退化、憂鬱。從此我們可知《兒少保護法》明定受虐的三種類型：身體虐待、疏忽照顧及精神虐待，「不能漠視兒童的情緒需要」更是重要。但萬一孩童有早期創傷怎麼辦？所幸哈洛也發現，幼猴成長時只需要每天與真猴子互動30分鐘，神經系統就能學習、恢復正常，這令人欣慰，表示一個孩子被毀掉沒那麼簡單。

　　孩子需要的是什麼？家扶影片開頭就假借他人問小娟爸爸「小孩放學後在幹嘛？」在在提醒我們愛的重要。

林仁廷

主修社會心理學，曾任部隊心輔官、監獄治療師、諮商機構心理師。現為諮商心理師和兩個孩子的爸。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年5月號】

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