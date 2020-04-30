追溯歷史之鑰 專訪攝影工作者余志偉

【採訪撰文／蔣皓】

資訊之海中，人們若偶然瞥見一張關於苦痛的影像，該作何感想？2015年9月2日，一張男童伏屍海灘的照片在網路上流傳，其立刻激起群眾的恐懼、憤怒與悲憫，後續相關調查亦隨即展開。男童艾蘭‧庫爾迪（Alan Kurdi）與他的家人皆是試圖前往歐洲國家避難的敘利亞戰爭難民，據傳他們曾申請至加拿大避難遭拒，而後決定走上偷渡一途，過程中船隻因疏失傾覆，多人遇難，讓整起事件意外曝光。這張照片，使世界對難民議題的關注度提高，也使當年的加拿大聯邦大選產生變數，更讓用於幫助難民的捐款大幅增加。以庫爾迪之死的照片為開端，歷史出現巨大的改變，與其有關的各種單位皆被放大檢視，對於影像的潛力，或許我們所知甚少。近年來國際大型事件頻傳，難以否認有些影像使人不安，我們該如何看待這些影像？本次邀請報導者的攝影主任余志偉來談談攝影工作者在傳播範疇中的定位、紀錄影像於當代的任務，以及現場的工作實態。

解放還是進步？

談起攝影，話題必然龐大，從事新聞攝影工作十八餘年的余志偉，經歷過傳統媒體到新媒體、商業媒體到非營利媒體，他怎麼看當今及未來的攝影工作性質？余志偉說，這可以從人與器具開始談起：「我覺得要談近期的趨勢，大概是攝影器具的典範轉移，人沒有什麼變。過去器具的技術並沒有被解放，單就『照片的母親到底是誰』而言，這個血緣關係非常明顯，只會出自相機。但現在有更多產出影像的方式，使我們難辨真假，而真假的問題到這個時代就會更加被關注。」

十八年來，余志偉說攝影現場中的工作者不論天災人禍，都只有一個想法：把照片帶回來。即使美學與工具有所改變，傳播永遠是最主要的目的，最近的反送中事件或肺炎疫情皆是如此。他認為一個工作者帶著傳播的意念進入現場，背後一定帶有利益考量，差別只在主動或被動。以此為前提，現場的攝影性質更貼近工作，歷史意義可能只是附帶產生，很少人會基於某種使命感進入現場拍攝。當工作者肩負交出照片的責任，背後的成本就必須有人吸收，當然也有人認為此種模式有愈發畸形的可能，但若要轉向根據使命感拍照，前提是此人已經累積夠多資本，以及不需擔負相關收益的責任。

而器具的典範轉移，則顯示了人類另一種未來的可能性。我本認為是技術的進步使我們愈來愈難為照片驗明正身，但余志偉對此存疑：「我不太同意這是進步。如果從影像可複製量的角度來看是進步沒錯，但攝影這件事上應該是解放，好比以前人類繁衍需要精卵結合，現在可能不用，而這些技術遲早都會出現，但不一定比之前的好，所以我寧可說解放。」進步史觀的優越性在當代不一定成立，若一張照片經過修改後廣為流傳，其可信度便會被稀釋，全球化拉近人與人之間的距離，亦讓事件的詮釋更加混亂，「現在的照片有太多方式可以取得，當沒有觸及生命危險時這些混亂是無所謂的，一旦它觸及某些利益糾葛，群眾試圖釐清真相時，就會容易因為找不到責任歸屬與事件原點而使歷史改變。」人心不變，反而是技術的解放造成亂象，自然難以首肯這是進步。

鏡頭前後，人性與苦痛

縱觀紀錄攝影史上重要的照片，不難發覺苦難總是扮演重要的角色，人類的發展史其實更接近受難史，現場的工作者於現場按下快門，心中是否存在名留青史的念想？余志偉不諱言攝影工作者的養成過程中，通常會不斷被提醒要注意攝影倫理與專業意識，但這經常是現場優先度最低的部分，「現場的高度張力與恐懼會壓過那個意識，所以我沒有那麼肯定自己在現場總是能做出符合攝影倫理的判斷。好比你眼前發生爆炸，當下就很難保持理性與專業，調整好光圈快門，找一個好的構圖，這是非常倚賴本能的過程，當然這有可能被訓練，但這不能否定你身體受到驚嚇的事實。」

「鏡頭之外我們常聽到應該檢討拍攝者背後的意識，或者應該更注重被攝者的觀感，但我對人性並沒有這麼肯定，因為人還是相當脆弱的生物。」余志偉舉例，他曾經在某次風災看過眼前的人接近死亡的瞬間，當時他沒辦法做出任何反應；又，前段時間經歷香港反送中事件，儘管多次看到催淚彈或者爆破，他仍然因震驚而無從按下快門。雖然會在過程中逐漸適應，並嘗試把照片拍好，但一切都是說得比做得容易。

「從學術的角度當然可以用高標準要求現場的工作者，但社會科學跟自然科學最大的差異是，前者常常沒有答案。學術秉持科學精神，但現場更依靠直覺，所以我認為攝影會陷入這樣嚴格的批判與掙扎都很正常，只是回到人性的層面，還是不應該過於嚴苛。」余志偉表示，現場的工作者仍然需要盡可能提升攝影的專業意識，而這其實可以透過經驗累積使其慢慢能夠被掌控。

實際上，從前的他並不會特別思考苦難的問題，只要把照片拍好即可，但他拋出一個問題並立刻回答：「如果受訪者在你面前痛哭，你是否應該按下快門？以前的我會，現在的我不會。因為我已經知道構圖與美學的層次上有其他方式可以表達同樣的情緒，我認為工作者應該要試著去想如何在照片中重新轉換苦難的印象。」各種攝影意識的提升，除了能顧及被攝者的情緒，也有助於增強照片的美感，只是他似乎也指出了審美標準被建立後的危機：「但只要有典範可循，那就可能會有人想在下一個現場依附先前的靈光，再現經典的美學樣式，以達到企圖獲得的知名度與利益。他沒有要討論議題本身，只是一時挑起群眾的情感，這對我來說很不負責任。」

所謂責任，即媒介的傳播責任，新聞工作者暫時享有較大的傳播力量，卻也承擔比一般民眾更大的包袱，余志偉說，雖然現在各種新媒體與網紅的傳播效益有漸漸勝過新聞媒體的跡象，但工作者仍須守住自身的專業性與社會責任，濫用傳播力的工作者除了會使產業消失，亦會影響追溯正確歷史的可能。

閣樓裡的髒盒子

對余志偉而言，紀錄影像在當代的任務也與此有關：「照片會一直存在，許多人以為它只是短期的即時新聞照，可當十年後這張照片被看見時，它已經成為歷史的節點，別的東西會隨時間離開，只有節點的見證特質會留下來。工作者守住專業的原則能確保這個節點在將來被驗證時的正確性。」他提及節點的創造需仰賴更多人協助，也因此需要邀請非專業的人士進行培力訓練，讓圈內的專業人士愈來愈多。

「紀錄影像任務最核心的概念，我覺得是能依循正確的路線看到正確的歷史。現在的大眾大多只會不帶媒材意識地製造影像，追求更多的濾鏡、更誇張的構圖。」娛樂本身無罪，問題在於應不應該無止盡地追求更新鮮有趣的感官體驗，「其實現在這一塊的教育進度還是不太樂觀，當前的困境就是學院幾乎不處理相關的議題，或者說已經不存在攝影作為一門學科的完整性。就像你走到家裡閣樓，發現有一個又老又舊的髒盒子，打開才發現這叫做紀錄攝影，但其實你家早就已經是電梯大廈，紀錄攝影就有點像這樣被丟在一邊，灰塵與包袱都重。」

余志偉說，紀錄攝影的價值不在當下，其潛力來自為歷史翻案的動能，能顛覆什麼還不知道，但它至少要是正確的才有辦法顛覆什麼，它同時也像一把鑰匙，有人打造它並藏在某處，而且真的有辦法開啟一些未知的事物，這個過程沒有個五年十年無法印證，「無論如何，還是必須想著如何讓更多人知道這個盒子可以被擦亮，長大之後打開甚至還能找回過去的自己，畢竟我們這一行沒有悲觀的權利。」語畢，他的神情有些無奈，我卻聽不出放棄的意圖，為了使鑰匙與盒子的配套隱喻成真，餘下的攝影者只能繼續手持相機，與影像走過漫長的時間。

余志偉簡介

來自高雄，在大臺北地區居住、生活。目前為《報導者》攝影主任。國立臺灣藝術大學應用媒體藝術研究所畢業（MFA），曾任國立清華大學通識中心兼任講師，台灣日報、蘋果日報、風傳媒攝影記者，台灣新聞攝影協會理事長。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年5月號】