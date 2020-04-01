愛的型塑──歷史經驗對伴侶關係的衝擊

【撰文／李島鳳】

大陸劇《知否知否，應是綠肥紅瘦》描述了男女主角各自的成長史，以及結為夫妻後的生活。女主角是三太太的孩子，在嫡庶分明的社會文化裡，經歷生母的被害死亡之後，為了謹守母親遺言：好好活著，不要出頭，便從一個活潑開朗的小女孩長成一個小心謹慎、不多話的女人。男主角則是小時喪母，繼母表面上對他凡事包容，實則是激怒其生父更加責罰他，在生父臨終之時，繼母當著眾親族撒謊，陷其於不孝讓他錯愕，卻也因此清醒，看見自己過去如何被塗了糖衣的毒戕害。

二人結婚之後，女主角面對丈夫百依百順，將丈夫當成老闆似地伺候著，小心謹慎地討丈夫歡心，不敢在丈夫面前流露真情。男主角因著曾受的傷害，知道表面的依順與討好並非是真心，因此常常會在語言上探測妻子的反應，發現妻子只是依循著該有的禮節，而非呈現一個女人對男人的愛戀，便會勃然大怒，讓女主角常常錯愕，不知如何是好，只覺得這個男人情緒不穩定。

女主角自從母親過世之後，明白在大家族裡頭生存，只能察言觀色，符合他人期待地過日子，心裡頭覺得只能靠自己，靠別人是危險的，這導致她婚後依循著角色規範表現出妻子該有的行為舉止，幾乎不展現真實的情緒。偏偏她的丈夫過去被繼母與前妻的百依百順傷得澈底，想要確認身邊這個女人是打從心底愛著自己。二人為了克服過去的傷痛，而發展出來的生存反應，形成了衝突，製造關係中的緊張。

其實二個人在關係裡都沒有安全與信任感，一個不敢依靠人，一個不相信自己會真的被愛。而這心境是源於過去的成長經驗帶進了現在的關係中。

人生是豐富的，過去歷史如何衝擊現在的親密關係，也蘊含多元的可能，若試著整理，可從幾個面向來看：

在原生家庭關係中扮演的角色，發展出我們的內在資源，也隱含我們的受傷，在親密關係中跳起傷之舞：Martin Rovers提出傷之舞的概念，認為我們在原生家庭裡未了情結帶來的傷，會隨著我們的人際互動起舞。一如Virginia Satir的概念，在原生家庭中未滿足的期待，可能會想透過親密伴侶來得到補償。就像《知否知否》描述的夫妻關係，女主角在原生家庭中經歷喪母之痛，為了生存，應用原有的聰明扮演乖順依從的性格，也將之應用在妻子角色上。乖巧順服是她在艱困家族環境下發展出來自保的樣貌，也隱含她內在的害怕、對人的不信任，以及堅強獨立的內在資源。自以為被繼母寵上天的男主角則是經歷被欺騙的傷害，為了確認自己是真心被喜愛，而發展出仔細觀察與探測確認的特質。男主角想要真心被疼惜，卻遇上女主角的失去信任，便形成了傷之舞。男主角想要被愛又怕不被愛，女主角想要依靠又不敢全然依靠，在經營伴侶關係中顯現了矛盾的心情。

在伴侶關係中重演原生家庭父母的互動：Virginia Satir在她的臨床實務工作中發現人們面對壓力時，為了自我保護，會發展出四種應對情境的反應行為，分別是討好：都是自己的錯，想盡辦法讓所有人滿意；指責：都是你的錯，覺得自己是受害者、被欺負；超理智：一切都要講道理，情緒是沒用的，會表現的好像感受不存在似的；打岔：逃避當下的情境，顧左右而言他，逃之夭夭。通常人們會在類似的壓力情境下，使用某種習慣的反應，但在不同的壓力情境下，則會使用其他反應，例如面對爸爸的指責時會慣性地使用討好，或許面對其他權威人物指責時也會出現討好。但面對和爸爸指責不同的其他壓力情境時，便會出現不同的反應，例如有人討好你，你覺得自己好像在欺負他，便產生打岔反應。

當伴侶互相衝突，其實他們是在談論他們自身的脆弱，但在現場的當事人感受到的卻是伴侶正在拒絕自己。因此，便出現了保護自己的生存反應，形成的關係互動可能是一方討好、另一方指責，也可能是一方打岔、另一方超理智，又或者是雙方相互指責等。伴侶很可能在親密關係中重演原生家庭父母的互動反應，如《知否知否》的女主角小時看見母親應對父親的反應是討好，而父親則是指責和打岔母親。她和丈夫在壓力情況下，也重演了討好和指責、打岔的互動。

與原生家庭父母形成的原生三角關係，會決定伴侶關係型態：在薩提爾模式裡，每個人和自己的父母都是一個三角關係，這稱為我們的原生三角。每個人在原生三角裡都會有自己的位置，這個位置可能影響日後的伴侶關係型態。例如從小就成為母親的情緒支持者，站在母親這邊，從母親的角度看待父親，與母親一起指責或痛恨父親的女兒，長大之後，對於男人可能會形成不可信任與依靠的形象，抗拒進入伴侶關係或在伴侶關係中對男人充滿懷疑與指責。又或是身為兒子，對於父親未能滿足母親的期待，而為母親叫屈，成為母親貼心的兒子，長大後會期待伴侶和自己一起照顧母親，將母親的需求放在妻子之前，致使妻子受到委屈，長久以往形成妻子與婆婆爭奪丈夫的戲碼，衍生出婆媳問題。

父母之間的相處與過去的情感經驗，型塑對於伴侶關係的信念：有些人因為小時候常常經歷父母親爭吵的痛苦，而在心裡默默立誓，長大之後絕對不和伴侶吵架，認為吵架會破壞關係，對維繫關係沒有好處。因此，在伴侶關係緊張時，會想盡辦法讓伴侶開心，試圖緩解氣氛，好處是擁有不爭吵的關係，壞處是雙方可能沒有機會好好地透過緊張，來更深地認識彼此的個性。又或是小時候親眼看見母親深受父親外遇所苦，找不到父親而癱在沙發上失魂落魄的景象，會在心裡留存男人是不忠誠的印象，所以長大後找不到伴侶時，這種「男人都不忠誠」的印象就引發對伴侶的強烈懷疑，因而焦躁不安。另外，有些人則是因為在過去的情感經驗中曾經被欺騙，而形成對於關係必須小心謹慎測試的信念，造成日後在伴侶關係中疑神疑鬼的狀態。

我總是說人會長大是上帝給的禮物，這長大指的是伴隨著生理年齡的增長，我們得以脫離父母的供應而自給自足，因此，我們不再像孩子般，因為需要依靠父母而努力地適應父母。而是可以重新檢視在成長過程中，哪些是自己珍惜的部分，並為此感謝父母的培養；又有哪些是為了適應真實又不完美的父母互動而發展出來的部分，可以深呼吸，隨著吐氣在心理上將之還給父母。

過去已經過去，我們可以選擇不讓過去汙染現在的生活。重新檢視成長過程對於伴侶關係的衝擊，可以幫忙我們活在此時此刻，開始看見自己擁有的內在資源，破除魔咒般的關係信念，與練習合宜的互動反應，來創造成熟和諧的伴侶關係。

李島鳳

薩提爾家族治療模式諮商師、督導。向薩提爾學愛的體會是：愛自己，才能同時也愛著伴侶，看見衝突背後相互的脆弱，進而連結彼此。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年4月號】