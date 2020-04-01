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潛意識廣告的騙局：電腦才會選花生 潛意識不會

聯合新聞網 / 張老師月刊

【撰文／林仁廷】

　　我高中時班上有位葉同學，向我們炫耀買了一臺「睡眠學習機」，可以一邊睡覺一邊背英文單字或數學公式，聽來非常神奇。他說產品裡面有計時器和錄放音機，說明書上寫著淺眠、動眼期及潛意識學習論。操作方式是事前錄好要學習的內容，設定好睡眠某個階段自動播放，例如：凌晨三點到四點讓機器播放英文單字或數學公式，大腦處於淺眠狀態中，但潛意識會開始學習。

　　兩、三個禮拜後我們問葉同學效果如何？他說什麼都沒有，倒是睡到一半噪音不斷，根本睡眠不足，上課昏昏欲睡、學習效率差。家人打電話問產品公司，對方回答是沒有抓好淺眠時間，而且音量太大。葉同學調整後再試一週還是沒用，才驚覺自己被騙，生氣地把它丟掉。

只讓潛意識看到的廣告

　　潛意識是什麼？它是心理學家佛洛依德提出的概念，他聲稱意識只是冰山露出水面的一小角，水面下潛藏的潛意識還有很多待了解與發揮能力之處。

　　挾著這股風潮，1957年美國市調公司發表了著名的「潛意識廣告」實驗，維克利（James M. Vicary）聲稱在新澤西州一家戲院做了六週實驗，在電影放映中，每隔五秒閃動一個三千分之一秒的標語：「喝可樂（DRINK COKE）」、「吃爆米花（EAT POPCORN）」，他聲稱這些標語肉眼無法察覺，不會影響觀看，但標語會存進潛意識，進而影響購買。實驗結果，戲院在這六週中可樂多賣18％，爆米花多賣了60％。

　　「潛意識廣告」引起迴響，大家都對這種新廣告手法非常感興趣，維克利的公司客戶暴增，接著學術界也出現許多相關論文，商家都相信讓消費者在不知不覺中接受資訊，比刻意的廣告更有效。然而有位加拿大學者照樣做了實驗，他在一個電視劇中，每隔幾秒也閃動一個瞬間標語：「打電話（PHONE NOW）」，結果300位看電視劇的人，看完並沒有去打電話。質疑風聲越滾越大，維克利終於在1963年公開承認杜撰研究結果，他確實有做實驗，但沒有顯著效果。利用潛意識驅使消費者購買商品，美其名為廣告，但可能涉及洗腦而違法，到頭來這件「潛意識詐欺」受害最深的反倒是廣告公司。

電腦會選花生，潛意識不會

　　真的能利用潛意識驅使消費者買東西或學習嗎？許多小說、電影也渲染了控制心靈的情節，只要假想邏輯說得通，再搭配一段「假實驗」或「仿科學」就很容易使人信服。後來的心理學研究發現，在意識恍神、解離時（如喝醉），潛意識確實會接手為個體做事，不過它是盲目的，會往某個方向去，但不會精準適切，弄巧成拙居多。

　　回到「睡眠學習機」，曾有專家研究熟睡期的腦波反應，讓26名受試者聽三種不同類型的聲音，例如：下雨（隨機的聲音）、歌聲（組織的聲音）以及電鑽聲（噪音），實驗發現人腦清醒時可以把反應區辨為三組，但人腦沉睡後，聽單字朗誦與聽噪音的反應根本一樣。睡覺就是睡覺，跟學習無關。

　　潛意識也許想吃，但不會選花生，會選的是意識這部電腦。意識在選的時候需要選項，只要品牌印象夠深就會產生慣性，進而優先選擇某項品牌，後來廣告商便採用這種「將訊息偷渡至畫面中」的概念，將商品形象置入於節目裡，也就是現今常說的「置入性行銷」。

林仁廷

主修社會心理學，曾任部隊心輔官、監獄治療師、諮商機構心理師。現為諮商心理師和兩個孩子的爸。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年4月號】

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