【撰文／鄭雅芬】

你是不是經常在辦理訓練前被老闆問：你辦的這個訓練是什麼？能為公司帶來什麼效益？這一次選擇的探索訓練是？這個名詞為什麼聽起來像是在玩遊戲？玩遊戲對同仁到底有什麼幫助？感覺是在帶團康活動？如果是，可以讓公司的福利委員會辦理員工旅遊就好，為何還要在訓練中透過「玩」來進行？我想你在一連串老闆的提問之下，也很難招架得住吧！

由LinkedIn看見公司所需的軟實力

我在培訓業的這些年，看見許多公司為自己同仁規畫的專業領域課程都已有一定水準，公司的老闆也會隨著時代推進，提出專業課程之外的安排，例如：軟實力的培訓。而什麼是軟實力呢？根據2019年知名的職場社交媒體LinkedIn所發表的「企業最希望員工擁有的技能」調查報告中，可以發現當今企業最希望員工必備的四種軟實力，包含領導能力（Leadership）、溝通能力（Communication）、合作能力（Collaboration）及時間管理能力（Time Management）。

根據老闆提出的需求及2019年全球企業實際的資訊調查，雖然可以讓人力資源主管得以了解現在同仁所需加強的軟實力，但實際上，軟實力的提升到底能透過什麼樣的訓練模式來進行？人資通常第一步驟就會開啟強大的Google，搜尋相關培訓能力的關鍵字，大多數都會搜尋到「探索教育」可以提升軟實力的相關資訊，但這對人資依舊是相當大的困擾，畢竟跨足不同的專業知識背景，該如何進行這類型的課程規畫才能讓老闆實際了解能獲得的效益有多少？

探索教育訓練的魅力

坊間軟實力課程的培訓方式十分多元，包含課堂講授、一對一指導、讓員工邊工作邊學、在非工作處傳授或是依探索教育的「活動」進行培訓，所有的形式都是為符合企業需求與有效激勵員工，藉此讓企業獲益匪淺。

有別於一般公司辦理的訓練，探索教育訓練的魅力在於，課程內容不單只是授課型教學，還可以透過親身經歷去感受，過程中使用有趣且具主題性（包含團隊建立、溝通、合作、問題解決及策略分析等）的方式來進行。培訓模式不是固定的知識教育內容，而是會安排一系列成功與失敗經驗的相關體驗活動，所有的思考模式是以正向的想法去接受「不完美」，而不是以「失敗」的想法去否定人生體驗，因此可以讓同仁藉由身體的體驗記得訓練中的目標執行方式，跳脫原本的思維框架，調整思緒，並透過口述，說出自己的領會與收穫，再經由討論產出實際的行動方案，為公司的發展創造更大的價值，達到公司與員工彼此一起同行的狀態。

何謂探索教育訓練

探索教育源自於二次世界大戰前的歐洲，臺灣在1997年時，由一群企業界的訓練講師們，到美國的PA（Project Adventure）取經並引進應用，經過二十多年的模式導入，業界也因此通稱這套體系為PA。

探索教育訓練活動是利用攜帶型教具或戶外設施，加上完整的課程設計與帶領進行操作，其以Kolb的體驗學習圈為基礎理論架構，讓參與者經由體驗（Experience）、反思（Reflection）、歸納（Generalization）及應用（Application），創造人與環境的互動、人與人的互動，強調從互動中得到啟發，學習連結新舊經驗，並將體會的結果運用到實務工作中。重點在於課程後的省思而非活動的內容，訓練的最後，團隊會在透過元老級Karl Rohnke引導員歸納的經驗過程What（真實經驗的回憶）、So What（經驗的反思體會與普遍化）、Now What（應用到日常生活中），讓學員將訓練成果有系統地回饋到生活當中。

探索教育就是透過這些模式讓人眼神發亮、對人生充滿熱情與希望；若應用於各種媒介，則可以讓人提升意志力，這正是探索教育的核心價值所在。

在我經手過各行各業的上百場培訓中，所有公司的訓練不外乎是團隊建立、團隊凝聚、問題溝通解決、領導力及未來規劃策略等課程，完全符合LinkedIn所發表的《企業最希望員工擁有的技能》調查。

應用探索教育為基礎培訓的公司老闆及人力資源主管，對我們進行的訓練模式相當滿意，因為員工的最終回饋顯示，課程不管對個人的發展省思或是對公司本身，都有很大的助力。員工透過訓練更加熟悉彼此，而人力資源的人員能藉由觀察，讓同仁適才適用，把對的職位提供給正確的同仁，使他們能夠真正發揮自己的專業，讓整個訓練達到三贏，公司贏、個人贏及培訓單位贏，彼此都獲得真正的價值，這也是探索教育訓練真正誘人的地方。

比團康活動更深刻

團康如果以說文解字的方式來下定義：團就是團體，康就是康樂。顧名思義，團體康樂就是使人身體健康、心情愉快的活動，而其價值正在於經由活動培養群性，促進團體合作與公平競爭，學習領導與被領導，達到寓教育於康樂的功能。一般辦理活動時，應用團康的目的在「打破建制、化解隔閡、促進融洽及填補活動流程的空檔」，所以事實上應用團隊動力較多，比較不像探索教育的訓練模式，融合多元的教育知識理念及學術理論安排，僅帶動氣氛多於應用與思考。

柏拉圖曾說過一句話：「要了解一個人，觀察他玩一個小時的遊戲，勝過和他談一年話。」所以探索教育及團康的本質相同，皆是透過活動來讓參與者產生動力，差異在於探索教育不單只是產生夥伴間團隊動力，起初每組的人數上還有限制，最多不能超過20位。因為在每個活動間引導員都會帶入個別的工作思考主題進行探討，讓每位夥伴有機會表達自己最真實的意見，不只在活動時感受到價值，而是在活動後仍能應用在實際工作上，讓參與者有不同的思維來思考自己的工作及生活。

或許老闆聽完以上的內容，還是會出現些許疑問，畢竟這是跳脫原本講授型授課的新嘗試，可能為單位或公司帶來不同的火花，但企業同時也必須承擔訓練辦理後的結果，畢竟辦理訓練需要花費一筆不小的預算，如果執行後沒有效益，那代表著這樣的訓練就像是把錢丟入水中，「咚」的一聲就再見！

因此，為了讓老闆放心，且第一次就能了解我們為其公司所設計的訓練目的及效果，培訓前我們會親自到公司拜訪並進行專業課程簡報介紹，並與人資經理進行一系列的專業評估，如老闆時間允許，會邀請老闆一同來了解何謂探索教育訓練，及培訓課程能為公司帶來的效益為何，並且透過審慎評估與判斷後，規劃出高效益課程。如果你的公司想要讓員工擁有更佳的軟實力，歡迎讓我們一起用探索教育來訓練。

鄭雅芬

畢業於屏東科技大學農企業管理研究所。曾任劍潭海外青年活動中心業務經理，現職團隊鏈企管顧問有限公司經理。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年4月號】