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道德兩難故事：「道德」的發展與思辨

聯合新聞網 / 張老師月刊

【文‧圖／林仁廷】

如果你有三個孩子，但只有兩顆櫻桃，你要怎麼分？」

這是常見的生活情境題，你或許有以下方式：（1）猜拳決定（2）表現好的孩子吃（3）年長的讓年幼的……然而無論哪種方式，都帶有某項準則，且難免有人犧牲，當下沒得吃。

這就是「道德」：我們如何產生準則和價值，以決定自己行動的對錯觀。

「漢斯偷藥的兩難」：道德發展階段論

漢斯的妻子罹患罕見疾病瀕臨死亡，唯一的希望是某藥劑師剛發明的藥物。此藥價格高昂，藥物成本只有200美元，但藥劑師要賣2000美元。漢斯想盡辦法也只籌到1000美元，他請求能否先吃藥再支付未繳清的費用，然而藥劑師還是拒絕了。漢斯絕望後開始考慮偷藥。

你對漢斯的行動有什麼看法？理由是什麼？

這是心理學家Kohlberg設計的道德兩難故事，針對84位男孩在20年的不同區間，問他們如何選擇、考慮的因素及如何認定自己的信念正當，最後從結果推論出「道德發展階段論」（Theory of Moral Development），共有三層次六階段。受試者若回答「若妻子過世，漢斯會很傷心」這是第一層（只想著個人的得失）；若回答「藥劑師太過份，即使偷也是情有可原／法律禁止偷竊，偷就是不行」則是第二層（以行為後果或法律秩序）判斷；若回答「偷竊確實不對，但對心愛的人也不可能見死不救，會後悔一輩子，我贊成他偷藥」，則是第三層（全盤了解後以自我信念做出決定），也算是一種自我認同（Identity）。

Kohlberg的研究受同時期的發展心理學家Piaget所啟發，他認為男孩會從遊戲與爭辯中發展並遵守抽象規則，而女孩則是變動的，只要能讓大家開心就是個好規則，他最後定義「道德發展」為歷經探索、尋找、認同及參考他人，最後產生自己的信念、態度及價值。

另一層道德：關懷倫理

Kohlberg的弟子Gilligan卻發現不同結果，對女性而言，所謂的「善」不是絕對的，不是普遍原則及自我選擇，而是「關係裡所有人都能接受、都能滿意的才是善」，女性也不是沒有自我，而是「關係中的自我」，當大家滿意後肯定了她，她才覺得自己作了正確決定，然後得到自我認同。只是這過程也有代價，女孩容易壓抑自己的聲音。但Gilligan認為「成熟的『關係中的自我』」是道德發展的最高層，「超越對錯，你好我也好」。這種尋求讓多數人能獲得幸福的方法，稱為「關懷倫理」。

男性傾向維護既有的秩序及規則，而女性則看重所有人能接受、認同的和諧結果。雖然研究指出男女有異，但道德始終與生活相輔相成，「以責任和關係發展出的照護行動」，和「以信念來釐清道德正義和權益規則」一樣重要，如此才能針對不同的人和當下的情境，在多面向、多重考量下做出適宜行為。

所以兩粒櫻桃怎麼分給三個小孩呢？你可以事後補償更多，或讓三個孩子協商出一種替代方案──朝著「如何使每個孩子都滿意，沒有人犧牲」這種道德思維邁進，或許能適切地解決生活問題，且人人滿意。

啊哈！用聽的也可以

3月17日（二），早上10：15

《幸福生活館》（FM93.1）「啊哈！原來是心理學」單元主持人偉華與林仁廷心理師將導聆本期專欄

林仁廷

主修社會心理學，曾任部隊心輔官、監獄治療師、諮商機構心理師。現為諮商心理師和兩個孩子的爸。

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