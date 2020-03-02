攔截疫情 安頓身心靈「張老師」有撇步

【撰文／涂喜敏】

近來，搶口罩及酒精成了全民運動，打招呼的熱門語「醫用口罩買到沒？排隊多久才買到？存貨夠用嗎？……」一個2019新型冠狀病毒讓人們有了共同關注的話題。

「我跑了N家藥局買不到口罩，超傻眼，氣氣氣……」

「好差勁，從疫區回來居然沒有去報備……是在耍廢嗎？」

「身分證末碼（０），是奇數還是偶數？」

疫情蠢蠢欲動像海嘯襲來讓人措手不及，期待走過這一波的疫情風浪，雖然不知道盡頭在哪裡，抗疫心理學幫大家在情緒上收收驚，放鬆心情，提升免疫系統，臺灣沒在怕。

各類社群軟體間風傳疫情各項訊息、手冊、圖文、口號，真的有助於安定心神？還是愈看愈覺得缺乏、不足、無所適從？大家瘋搶醫療物資行為的背後，是擔心被感染？還是對死亡的不安？囤積物資充足就能遠離被感染罹病的致死風險？其實生活中意外機率可能大於疫情，車禍致死的機率遠高於被新型冠狀病毒感染。人類各類疾病如癌症、心血管、愛滋病等也一直在威脅著生命；天然災害如地球暖化、地震、海嘯、土石流等更是無法預期，生命中實在太多可以焦慮的事情。

但這波疫情來得快又猛，讓人還摸不著頭緒時已經席捲全球，要不焦慮還真是不容易。這些反應可說是「非預期狀況之下多數人的反應」，需要謹慎面對，但過度恐慌反而傷人也不利己。

情緒藏在大腦裡

其實讓人焦躁不安的不是心，而是腦，所以需要解讀藏在大腦裡的情緒祕密。在大腦中有關情緒的部分通稱「邊緣系統」(Limbic system)，包含海馬體及杏仁體，是支援多種功能如情緒、行為及長期記憶的大腦結構，當邊緣系統受到刺激，就會產生愉快、恐懼、悲傷等的本能情緒反應。

另外，控制情緒在腦內為「額葉」的區域（Frontal Lobe）。額葉是整合大腦中非任務性長期記憶的關鍵角色，作用包括設想當前行為的後果，好、壞的行動選擇，對於社會的控制、壓制，及對事物之間同異的判斷等，因此額葉啟動正向的想法可以穩定即將失控的情緒。

嬰兒六個月大時杏仁核已經開始發展，在青春期時功能逐漸強化，但負責控制衝動的額葉卻要到二十幾歲時才會成熟。孩童對成人的情緒狀態極度敏感，特別提醒家長在疫情持續延燒之際，別因為行為上、口語上表現過度擔心或焦慮，影響到孩童的心情，甚至擔心感染而過度緊張限制正常活動。當孩童不願待在家裡，吵鬧著要出去玩時，此時家長們需要將心態放平穩，用對方法好好地陪伴孩子平安度過這段時期。孩童的天性本就愛玩，不能一味告訴孩子：「叫你不要出去玩，你就不要出去玩，你怎麼這麼不聽話。」這樣只會啟動孩子的邊緣系統，反而容易產生抵抗或不開心的情緒。因為大腦的邊緣系統跟額葉不能同時啟動，孩童心情煩躁時其實說什麼都無效，最佳的方法是適度安撫情緒，幫助他們啟動大腦認知功能（額葉），換個順序來說話，先照顧心情再說事情：「因為這個病毒讓我們不能隨便出門，一定覺得好悶、好煩」，當心情被安撫再來討論：「這段時間為了健康，出去玩要做什麼準備？萬一真的只能在家玩，做什麼可以開心呢？」換句話說更療癒又能促進親子溝通。

焦慮感襲來適時求助

全國籠罩著瀰漫性的焦慮感，一種包含了擔心、緊張、恐懼的複雜心情，讓人的感覺、想法、行為及生理產生暫時的改變，例如因為一個風吹草動的消息，全民狂囤口罩、搶購衛生紙；因為恐懼而產生出門就會被感染的想法，就有不敢出門的行為；心情暴躁就在網上留言罵人抒發心情，腦袋揮之不去「臺灣何時淪陷？社區感染會不會在我們社區？」讓人吃不下飯、睡不著覺。隨疫情持續發展產生暫時性的急性壓力反應大多不是病態或身心的問題，而是會隨著檢疫資訊的透明或自我保護意識的提升等逐漸緩解，大部分的人可以慢慢接受或恢復正常。但有些人可能會表現過度，有過度誇大、與現實極為不符的焦慮情況，可簡單從「強度」及「時間」來分辨：

(一)個人焦慮反應相對其他人顯得強烈。

(二)焦慮持續的時間是否太長(超過3-4週)讓症狀慢性化。

(三)焦慮的狀況干擾生活及正常作息。

換句話說，發現周遭人與你有類似的壓力，主觀上還感到重大痛苦，客觀上損害到社交、職場、學業等功能，建議進一步考慮求助心理諮商或藥物治療。在此非常時期，適時主動關懷及適度轉介就是一種暖心的陪伴，轉介時可以換個說法：「要不要找專業的聊一聊？你一定也不想這樣一直擔心下去」、「你有這樣的反應不完全是你的問題，可以多找些方法來處理」。

抗疫三帖心靈藥方

為了長期抗疫大家一起「安身」也要「安心」，提供三帖心靈內服藥方：

第一帖「遠離刺激源」：如果身心免疫力低且不安的畫面容易在腦海中盤旋，可以自行減少接觸此類畫面或過濾社交軟體上的訊息。

第二帖「穩住自助力」：找到讓自己安定的方法，做一些事情讓自己能處在輕鬆的狀態。保持良好的休息與睡眠，讓心神恢復，多運動提升免疫力，看看勵志或心理療癒的書籍或刊物。

第三帖「善用人助網」：了解相關的資源管道如「行政院消保會」1950、「疾管署」1922，尋找相關的支持系統如「張老師」1980輔導專線及網路輔導、「衛福部」1925安心專線等，透過談話或文字關心自己和關心別人。

身心靈抗疫對聯

上聯「自我守護、微笑等待撥雲見日」

下聯「自我觀照，以強化自我身心靈」

橫批「應該有比搶購口罩更重要的事」

「張老師」1980輔導專線─全國簡撥碼1980。(中華電信用戶可免費直撥1980)

「張老師」全球資訊網─http://www.1980.org.tw (網路輔導週一至週六18:30-

21:30)

「張老師」臉書粉絲團─https://www.facebook.com/teacher1980/

涂喜敏

財團法人「張老師」基金會執行長、教育部家庭教育諮詢委員會委員、諮商心理師及社會工作師、臺北市衛生局緊急災難心理衛生服務專業人員等。