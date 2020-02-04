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退休在家失去自信 如何與家人相處？

2020-02-04 14:41張老師月刊

【撰文回應／黃耀庭】

像您這樣的退休人士很多都會有同樣的想法，想像中的家人跟現在所接觸到的，好像都不一樣，過去每個家人都規規矩矩，也都很聽話。但現在妻小竟然都有自己的想法、做法，甚至不太需要「一家之主」的意見了，有種好像不把您放在眼裡的感覺。

或許過去您因公事停留在家中的時間不多，跟妻小們接觸的時間頂多只有晚上回家之後的三、四個小時，他們也會刻意表現出合乎您標準的模樣。然而當您退休之後，在家的時間比以往多了數倍，您現在看到的才是他們真正的樣子，心中便產生了落差感。

雖然如此，您能夠有這樣的體悟實屬難能可貴。人要期待改變現狀，跳出舒適圈，非常不容易。當您有這樣的心，改變就不是不可能的事，只要記得「一個放下，兩個經營」，未來的日子就有機會改變。

首先是放下自己：無論您的成就多麼地輝煌騰達、薪水有多少，退休之後這些名聲和威望都已經成為過往雲煙，一直惦記著，反而會加深自己與家人的隔閡。若能放下過去的功成名就，才能跟妻小們更加親近。說話時也請別使用類似「我吃過的鹽，都比你吃過的米還多」這種口吻，以權威的方式來威脅對方，這最容易讓他人產生拒絕再談的心態。

而第一個要經營的便是家庭關係：華人世界，多數的長輩都沒有經營家庭關係的觀念，只要我賺錢回家就是照顧家庭了。家人的需要不是只有錢，也需要愛和關懷，不知道您是否有跟家人們表達您對他們的愛和關心呢？男性長輩對這兩件事可能還是很陌生，初期可以藉由日常問候著手，「最近還好嗎？」、「想吃點什麼嗎？我幫你買！」等需求性、開放性的話題開始；漸入佳境後，再用針對性、封閉性的問候表達您的關懷，譬如說：「最近你跟男朋友還好嗎？」

第二個則是經營自己的生活：在您的來信中談到，一個人年紀大不知道自己能做什麼？國外學者認為退休是「第三人生」，第一人生在20歲以前著重於成長與學習，第二人生則著重在工作，而第三人生階段有許多自己的時間，過去您曾經想做的事，可能因為家庭、工作而耽擱了，都可以在這段時間去嘗試。此外，過去自己所擁有的能力，現在拿來回饋社會也能夠讓您重拾自我價值。

退休之後與家人和好，讓自己的生活更加精彩其實很簡單，只要願意踏出去，便有機會達成。

黃耀庭臨床心理師

臨床工作17年，從精神科到神經科，從記憶門診到失智症中心，一路以來看到一幕幕照顧辛酸史，期待協助照顧者在那麼不容易的狀況下，能夠平安度過每一天。

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＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年2月號】

張老師月刊

張老師月刊，是學校老師的「急診處方」；是父母家長們的「使用指南」；是諮商人士的「Google」；更是社會大眾的「心靈維他命」。走過三十六年歲月的張老師月刊，堅持成為現代人的身心靈守護者，期許專業性和生活性並重，以「人文情懷．心靈品味」為訴求，強調大眾化的人文心理學，以及身心靈的全方位健康成長之刊物。
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