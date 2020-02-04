史金納箱（Skinner Box）：執迷不悟是為了想掌握

【文‧圖／林仁廷】

老李在旅遊飯店附設的賭場玩吃角子老虎機。「角子」指錢幣，因賭注中獎率極低，如入虎口有去無回，所以稱「吃角子老虎」。玩法簡單，拉霸（Bar）後3個圖案相同，就給不同倍率的獎金。

老李起初只是玩玩，沒想到中了好幾次小獎，他覺得自己抓住了什麼，開始挑戰更大的獎，開始計算在什麼時候該按停止鈕。1小時後，玩了幾百次的他輸個精光，三餐錢都沒了，他才從中驚醒。

吃角子老虎機能夠盈利，其實是內置程式會先扣除八成彩金，剩餘部分才容許隨機以幾千和幾百萬分之一的賠率輸給玩家。「隨機」即是說，每一局的遊戲結果都不能預測或計算，就算今天有玩家從某機臺赢大錢，並不表示同一個賭場內的任一機臺也會發生同樣的結果。

賭場不會做賠錢生意，賭博也不理性，可是人們為什麼會對這類遊戲執迷不悟呢？包括樂透、抽獎，以及暗戀對象偶來的問候一樣，沒有固定比例且毫無道理可循，都屬於心理上的「間歇性強化」，越難以預測時間和頻率下所獲得的獎勵，也就越容易為人們所痴迷。

想掌握越多資訊，以助跳脫被控制的局

行為學派心理學家史金納（B. F. Skinner），在1938年「大白鼠壓桿實驗」中，設計了專用的Skinner Box，將老鼠關進箱內。箱內只有桿子與兩色按鈕，老鼠肚子餓在裡面掙扎探索，誤觸了桿子讓食物掉出，經過多次的探尋與誤觸，老鼠漸漸與「壓桿就有食物掉落」的意識產生連結，只要肚子餓牠就壓桿，食物是種酬賞，增強老鼠在實驗中快速學會「壓桿」這個行為。

史金納由此得出結論，生物體的行為都可以由獎勵性訓練習得，甚至光靠獎勵就能塑造人類行為，只要持續訓練，動物或人類都可以學到本能以外的技能。

接著史金納改變思路：如果獎勵比例不固定呢？一般邏輯猜想老鼠如果發現壓桿的機制很亂，有時壓幾次有食物，有時要壓幾十次才有食物，牠應該很快會「不玩了」。結果出乎意料，老鼠不僅興致盎然，而且還對壓桿上癮！老鼠開始瘋狂按壓，無論能否按出食物！

為什麼會這樣？有可能是生物需要「控制權」，牠需要知道因果關係，找到規則，進而「掌握」以在生活中運用。時好時壞（間歇性強化）容易讓人繼續留在局裡期待，瘋狂地按壓是收集資料以「控制」，結果卻陷入「被控制」的局，難以戒除。削弱「陷入局裡」的方式是儘量讓自己事先掌握更多資訊，比較不會無根據地亂賭一把。

學習原理的應用

史金納的實驗一直在探討學習原理，並設計酬賞強化行為的建立、維持與習慣養成。「學習原理」日後廣泛被運用在教學情境，尤其適用兒童，例如：其中的「增強理論（enforcement）」中的「正增強」常被幼兒園運用，以貼紙、糖果、點數制等獎勵來增加孩子好行為的頻率。這邊偷偷講個秘訣，其實「口頭肯定」、「榮譽頭銜」等非物質性的酬賞更有效果喔。

林仁廷

主修社會心理學，曾任部隊心輔官、監獄治療師、諮商機構心理師。現為諮商心理師和兩個孩子的爸。

分享 facebook

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年2月號】