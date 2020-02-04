接納彼此的不完美 中年之愛更自在

【文／張璇】

如同許多人在婚後出現嚴重的適應不良反應，單身者也常有心理調適不佳的困擾。以存在主義的角度來說，人都是孤獨的，必須獨自面對生命中許多經驗，且沒有其他人可以真正體驗我們的感受和想法。不論有伴與否，都需要學習與寂寞共處，但真有不少單身壓力的調查研究指出，單身者比已婚者容易無精打采和悶悶不樂。

或許你也對於尋找伴侶和親密關係要不要再積極些，心裡有不少的矛盾與茫然。即使適應「一人化」已是全球風潮，人還是有愛與歸屬的需求，許多善於安排生活和製造樂趣的樂單族，依然渴望有個頻率相近的人相知相解。

跨越怕受傷和怕失敗的恐懼

渴望愛與被愛，不表示能輕易打開心門，甚至對自己習以為常的防護策略毫無所覺，或不知從何改變。

過去的家庭經驗、情傷經驗和擇偶過程中的種種挫折，或許讓中年單身者變得比較理性、謹慎，不那麼容易受到多巴胺、後葉催產素等化學物質的影響，也不再像年輕時那般追求烈愛和戲劇化，但也可能臉皮更薄，更怕曝露自身的缺點或示弱。

恐懼和焦慮常加厚我們的防護盔甲，距離真實的自己愈來愈遠。擔心受傷、害怕失去是人之常情，但若反應過激，太害怕被拋棄或太在意自己在對方心中的位置，很可能會變得過於自我保護和隱藏自己，反而更容易損己傷人。

在交往初始，彼此都還在觀察階段，盔甲穿穿脫脫尚屬正常，但除非都能真誠敞開自我，不怕表露脆弱，否則關係也只能維持表淺，難以打破討好、壓抑、過度防衛或總是迴避溝通等一直習以為常的親密互動模式（不常談戀愛或與家人較疏離的人，更難有練習的機會）。

雖然中年之愛，不再強調綁約和責任，在情人條件的設定上，還是不能只著眼於來不來電和談不談得來。剛開始的「談得來」和想法、興趣上的合拍，很可能只是假象；善於閒聊的人不一定開朗，而外表的吸引更容易讓人誤以為彼此價值觀接近。

若更注重關係品質和深度，需要多留意對方的「自我狀態」（情商）與「彈性」（抗壓能力）。如果太玻璃心或完美主義，逢遇較大的壓力時，便可能以慣性的方式回應；若偏向低自尊或缺乏危機應變彈性，可能會過於想掌控伴侶或直接迴避、放棄溝通。

此外，也要做好「彼此的改變幅度有限」的心理準備。換句話說，就是不要想去「調教」對方。過去的你或許已花太多時間、精力試圖改變他人（尤其是伴侶），得常常提醒自己：「你可以把馬帶到水邊，卻不能強迫馬喝水。」沒辦法強迫伴侶改變行為，但我們可以改變自己的反應或想法，保持自我覺察。衝突常來自期待和要求，減少想掌握一切的意圖，彼此的互動之舞也會更活潑自在些。

調整期待、保持彈性，接納彼此的不完美

關係觸礁、陷入危機，常與「難以處理內心的失望和受傷」有關；當彼此開始以「真實」相對，很可能驚覺對方的一切都和之前所想的、所認識的不一樣了。先前的樣貌和後來的狀態可天差地別，剛開始可能為對方的活潑、開朗與健談傾心，熟了才發現對方處處挑剔，喜歡頤指氣使和抱怨不休；或是交往時被對方的內斂沉穩深深吸引，產生衝突時才發現其實是個善於操弄情緒的暴君或控制狂。

日久見人心，高壓下才看得見真實。男性不想再當個只能無止境退讓、忍受抱怨的工具人，或無論對錯總是要道歉的討好者；女性也不想再當個順從、靜巧的撫慰者和常要縮小自己，總是要考慮大局和委屈求全的奉獻者。中年的我們更有自己的生活哲學，對自我負責和自重有更深的體會；不想被念被管，也不願再過度付出去彌補對方內心的空乏和缺憾。

越認識自己和看重深層的內在需求與渴望，可能越難接受不被另一半認同與尊重。「說好要一起成長，他／她卻什麼事都獨斷獨行，不考慮我的感受，而且比原本想像得還要吝於付出……」許多想戀愛的人發現自己很難容受對方的「我行我素」，也無法扮演對方心中理想的爸媽。不再輕狂的我們，比以前更看得懂一些事，更能挺住自己的原則、立場，但也因此要更加留意「個人化」及「完美主義」對親密關係的殺傷力。

紐約社會學家艾瑞克‧克林南伯格（Eric Klinenberg）說：「我們都還在學習一個人生活，並且在學習過程中，不斷創造新的生活方式。」學會當自己的好朋友並在生活、精神上更獨立，伴侶互動會較輕鬆、自在，但關係的深度和維繫還需通過「耐性」和「彈性」的考驗；前者有助於處理差異，後者有助於處理情變和分手。如果不能「跟著改變走」，一旦關係發展的熱度或深度不如預期，受挫感會很強烈。對於「情感或生活中的一切都可能發生變化」有多一點容受度，才能收放自如，「談」個健康、對等的好戀愛。

尋得親密連結與自主獨樂的平衡

獨處和親密都有助增加幸福感，兩者在親密關係中都不可或缺，適度留白與各自安於獨處，既能活化伴侶關係，也讓兩人的相處更豐富。麻煩的是，當我們學會了「樂單」和懂得享受獨處，想待在個人小宇宙裡的時間也可能會多一點，或一時之間不太習慣兩人世界。尤其摩擦出現，可能很快就想撤退，回到自己的安全堡壘，易給戀人一種好像自己不太重要的感覺。

也因為在生活各方面早已習慣自立自決，不僅在生活方式、情緒的表達上截然不同，處世原則及對語意的解讀也可能大異其趣。中年之愛充分考驗彼此對差異的「協調度」、「合作性」，和溝通上的耐性；假如我們比對方更重視連結，如何不將戀人的「想有多一點獨處」視為冷淡或不在意，便是一大挑戰。能成功處理親密需求差異的伴侶，關係上需建立足夠的信任與安全感，且願意多次的協商與同理傾聽（empathic listening）。個人內在的安適空間能擴大，往往也更能協調、合作，在「連結」（親密）與「自主性」（個體化）之間找到平衡點。

「珍惜自己」和「勇敢去愛」並不衝突；或許雙方都還有稜角，不見得能很快成為一起滾動前進、相隨自在的兩個圓，但試著去愛一個人、表達戀慕、一起學習親密和處理差異，仍是很值得經歷的過程。無論是與自己或與他人的親密，都是一份特別的禮物！

張璇

1971年生，諮商心理師，自由時報親密關係議題專欄作家，國內企業及外商心理諮詢顧問及講師。興趣廣泛，工作認真，嚮往的生活很簡單。

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＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年2月號】