理順自己再理愛 ——專訪藝人周思潔

分享 facebook 【撰文／許椀晴 照片提供／時報出版、周思潔】

「周思潔」三個字，對很多年輕人來說也許陌生，但對中壯年的觀眾一定頗有印象。她十七歲就在日本出道成為偶像歌手，一路在演藝圈歌唱、演戲、秀場表演，當年演藝事業如日中天，足跡踏遍世界各地。如今即將邁入耳順之年的周思潔，這20年來的身分變成生命成長課程導師，樂在和學生分享生命經驗。

去年，周思潔在睽違歌壇多年後又推出新專輯《傻傻的花》，重新站上舞臺，主打歌〈西施特〉來自英文單字Sister諧音，歌詞「女人女人妳好糊塗，感情的路看不清楚，來不及祝福就已結束，又是一朵花給辜負，沒什麼必要再後悔當初……」周思潔想藉由這首歌告訴全天下的姐妹們：「不管妳幾歲，姐姐妹妹愛起來！愛別人之前先愛自己！」眼前的周思潔，言談舉止間總散發著一股獨有的風華魅力，她說愛與被愛之間在於心態，中年單身也能自創幸福。歷經人生的挑戰和學習，周思潔淬鍊出的愛情觀深蘊智慧，我們一起來探看。

圓滿自己就能遇對人

訪者好奇即將邁入耳順之年的周思潔感情狀態如何？她笑著說，目前單身，沒有對象，對愛情仍然有期待。「當然年輕時也談過幾次戀愛，尤其初戀最刻苦銘心、最難忘，因為當時媽媽希望我賺錢養家，對我有很高的期待，卻擔心我被搶走，夾在親情與愛情之間，這段戀愛談得辛苦。決定暫時把感情門關起來，免得陷入左右兩難。」問她這樣不覺得可惜嗎？她慶幸：「不會啊！我覺得這扇門關得好，因為2001年時，一把大火燒光我的投資事業，導致負債累累，我的人生從雲端跌落谷底，這種情況我更不敢談感情，怕債務連累對方，也怕感情成了負擔壓垮自己……」

就這樣，周思潔多年來沒有婚姻和感情，問她會不會覺得生命缺一角？「我相信能量相吸，把自己的能量場整頓好，對的人就會出現。」一個真正有資格談戀愛、適合走入婚姻的人，必須能夠把自己過得很好，各方面都很成熟與穩定，否則兩個不圓滿的人在一起，只會陷入另一個更大的紛亂和寂寞。「所以這些年沒有感情和婚姻，是一種祝福。不過，現在我整理好了，有足夠的能力可以愛自己，也能接受別人的愛。」周思潔認真分享她體悟的感情觀。

包裝不完美的生命禮物

訪談中，周思潔不時提及投資自我和學習，她鼓勵中年人一定要懂得投資自己並不斷學習。她說，幸虧在三十歲那年驚覺自己很不快樂、沒自信，覺得自己很不足，想有所改變，於是大量學習各種事物，接觸心靈成長課程，讓身心靈茁壯起來，她沒想到這些年的所學竟成為救命的恩典。當年遇到如巨浪般的人生風暴和挫折時，她未被擊倒，因為那時已經積累了十幾年的學習養料，心靈很健康，當下很快轉念：「所有的發生絕非偶然，老師來了！」周思潔認為這些磨練都是上天送給她的禮物，是生命的養分，而這些養分足以強化生命的韌性。

也因當時已經一無所有，周思潔自覺剩下的只有腦袋，於是，她把過去所學的課程和走出困境的心態經驗，透過演講做分享，如此淡出演藝圈將近20年，從「周思潔」變成「周老師」，日夜奔波授課，成功轉型成為「心靈導師」，並且還清了債務。她說，這幾十年歷經人生的高潮和逆境，很感謝自己的身心靈始終健康、乾淨，讓自己能好好梳理，傾聽「我想要什麼？」的內在聲音。就這樣，闊別歌壇24年後，周思潔順隨心流重新拿起麥克風唱歌，「30年前的我唱歌是為了生活；30年後的我唱歌，是為了活出自我！」

懂得愛自己才幸福

周思潔自豪地告訴訪者，「我現在快60歲，全身上下純天然，沒做過醫美，坦白說這17年雖備受煎熬、錘鍊，臉上卻沒寫下太多滄桑痕跡，主要是我很懂得愛自己，常內觀、反省、靜心，自覺過得很幸福。」對於中年級生的感情她如此看待，「不要再把自己的幸福依附在一定要有什麼事發生；幸福並非事事如意，而是自在接受真相，中年人若能體會這一點，幸福就無所不在。」她認為人世間很多愛都在身邊流動，時時刻刻都被愛充滿，例如：去吃一碗老闆精心烹調的牛肉麵，這就是愛；在咖啡廳聽著悅耳的音樂，也是愛……所以，有感情是錦上添花；沒有，也要自得其樂。

對於正處於情感糾結、期待愛情，或是單身受父母叨念的中年朋友，如何自適？周思潔說：「我想有百分之八十的人，現在並非在過自己想過的人生，卻不願意做出任何改變；不改變自己只冀望奇蹟發生，是不可能的。」生活中處處都有老師，她鼓勵單身的中年級生，把自己壯大，走出負能量之地，接觸美好的事物，多去學習一些正面和認識自我的課程來提升自己，並在生活中用心感受。最重要的是要多鼓勵自己，常常對自己說話；感謝自己的身體，陪自己走深刻美麗的旅程，內心就會很豐富，發現自己是備受祝福。「真的只有把自己整理好，回到自己，把人生理順，再理愛，才不會一直重蹈覆轍。生命之花若精彩地盛開，蝴蝶就會飛過來。」

愛不愛都得學著放手

很多學生常會問周思潔感情的問題，詢問到底要不要選擇分手？周思潔總會回答：「想分就分啊！」學生就會支吾回應：「可是分手很難……」分手的課題她經歷過，體悟出「若還分不了，可能是被糟蹋得還不夠，等到不想再被糟蹋，自然就會離開；要不就是好好愛，因為知道不適合，總有一天會分開，那就好好珍惜，不要徒留遺憾。」周思潔認為，愛侶彼此都是對方生命過程中重要的老師，能共同走過一段愛，都是一種美好的學習。

關於婚外戀，對中年級生往往是個誘惑，也不乏有學生陷入此困境向她求助，周思潔語重心長地說：「這樣的中年之愛很危險，也很不健康，反映出內心的匱乏和不滿足。當情感發生問題時，就要好好檢視自己的內心：如果真的不愛了，可以調整之後再繼續走下去嗎？如果不能，就誠實面對，放了對方，也是救了自己。或許失去一個伴侶，卻多了一個朋友。」

最後，周思潔微笑著說：「人生一定要從改變自己開始，只有能量變好才能吸引正能量。我相信只要把自己理順了，幸福的能量自然水到渠成。就算與自己談戀愛，也很美！」她希望此刻有無愛情或正在經歷情傷的中年朋友，能傾聽自己的內心，多愛自己，換個視野，生活必會大不同。

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＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年2月號】