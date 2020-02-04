親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

武漢包機順利抵台 陳文茜曝空姐心聲暖哭眾人

建地挖出42具遺骸！雙手被綁背後 恐是5世紀遺跡

理順自己再理愛 ——專訪藝人周思潔

2020-02-04 14:41張老師月刊

分享
【撰文／許椀晴　照片提供／時報出版、周思潔】

「周思潔」三個字，對很多年輕人來說也許陌生，但對中壯年的觀眾一定頗有印象。她十七歲就在日本出道成為偶像歌手，一路在演藝圈歌唱、演戲、秀場表演，當年演藝事業如日中天，足跡踏遍世界各地。如今即將邁入耳順之年的周思潔，這20年來的身分變成生命成長課程導師，樂在和學生分享生命經驗。

去年，周思潔在睽違歌壇多年後又推出新專輯《傻傻的花》，重新站上舞臺，主打歌〈西施特〉來自英文單字Sister諧音，歌詞「女人女人妳好糊塗，感情的路看不清楚，來不及祝福就已結束，又是一朵花給辜負，沒什麼必要再後悔當初……」周思潔想藉由這首歌告訴全天下的姐妹們：「不管妳幾歲，姐姐妹妹愛起來！愛別人之前先愛自己！」眼前的周思潔，言談舉止間總散發著一股獨有的風華魅力，她說愛與被愛之間在於心態，中年單身也能自創幸福。歷經人生的挑戰和學習，周思潔淬鍊出的愛情觀深蘊智慧，我們一起來探看。

圓滿自己就能遇對人

訪者好奇即將邁入耳順之年的周思潔感情狀態如何？她笑著說，目前單身，沒有對象，對愛情仍然有期待。「當然年輕時也談過幾次戀愛，尤其初戀最刻苦銘心、最難忘，因為當時媽媽希望我賺錢養家，對我有很高的期待，卻擔心我被搶走，夾在親情與愛情之間，這段戀愛談得辛苦。決定暫時把感情門關起來，免得陷入左右兩難。」問她這樣不覺得可惜嗎？她慶幸：「不會啊！我覺得這扇門關得好，因為2001年時，一把大火燒光我的投資事業，導致負債累累，我的人生從雲端跌落谷底，這種情況我更不敢談感情，怕債務連累對方，也怕感情成了負擔壓垮自己……」

就這樣，周思潔多年來沒有婚姻和感情，問她會不會覺得生命缺一角？「我相信能量相吸，把自己的能量場整頓好，對的人就會出現。」一個真正有資格談戀愛、適合走入婚姻的人，必須能夠把自己過得很好，各方面都很成熟與穩定，否則兩個不圓滿的人在一起，只會陷入另一個更大的紛亂和寂寞。「所以這些年沒有感情和婚姻，是一種祝福。不過，現在我整理好了，有足夠的能力可以愛自己，也能接受別人的愛。」周思潔認真分享她體悟的感情觀。

包裝不完美的生命禮物

訪談中，周思潔不時提及投資自我和學習，她鼓勵中年人一定要懂得投資自己並不斷學習。她說，幸虧在三十歲那年驚覺自己很不快樂、沒自信，覺得自己很不足，想有所改變，於是大量學習各種事物，接觸心靈成長課程，讓身心靈茁壯起來，她沒想到這些年的所學竟成為救命的恩典。當年遇到如巨浪般的人生風暴和挫折時，她未被擊倒，因為那時已經積累了十幾年的學習養料，心靈很健康，當下很快轉念：「所有的發生絕非偶然，老師來了！」周思潔認為這些磨練都是上天送給她的禮物，是生命的養分，而這些養分足以強化生命的韌性。

也因當時已經一無所有，周思潔自覺剩下的只有腦袋，於是，她把過去所學的課程和走出困境的心態經驗，透過演講做分享，如此淡出演藝圈將近20年，從「周思潔」變成「周老師」，日夜奔波授課，成功轉型成為「心靈導師」，並且還清了債務。她說，這幾十年歷經人生的高潮和逆境，很感謝自己的身心靈始終健康、乾淨，讓自己能好好梳理，傾聽「我想要什麼？」的內在聲音。就這樣，闊別歌壇24年後，周思潔順隨心流重新拿起麥克風唱歌，「30年前的我唱歌是為了生活；30年後的我唱歌，是為了活出自我！」

懂得愛自己才幸福

周思潔自豪地告訴訪者，「我現在快60歲，全身上下純天然，沒做過醫美，坦白說這17年雖備受煎熬、錘鍊，臉上卻沒寫下太多滄桑痕跡，主要是我很懂得愛自己，常內觀、反省、靜心，自覺過得很幸福。」對於中年級生的感情她如此看待，「不要再把自己的幸福依附在一定要有什麼事發生；幸福並非事事如意，而是自在接受真相，中年人若能體會這一點，幸福就無所不在。」她認為人世間很多愛都在身邊流動，時時刻刻都被愛充滿，例如：去吃一碗老闆精心烹調的牛肉麵，這就是愛；在咖啡廳聽著悅耳的音樂，也是愛……所以，有感情是錦上添花；沒有，也要自得其樂。

對於正處於情感糾結、期待愛情，或是單身受父母叨念的中年朋友，如何自適？周思潔說：「我想有百分之八十的人，現在並非在過自己想過的人生，卻不願意做出任何改變；不改變自己只冀望奇蹟發生，是不可能的。」生活中處處都有老師，她鼓勵單身的中年級生，把自己壯大，走出負能量之地，接觸美好的事物，多去學習一些正面和認識自我的課程來提升自己，並在生活中用心感受。最重要的是要多鼓勵自己，常常對自己說話；感謝自己的身體，陪自己走深刻美麗的旅程，內心就會很豐富，發現自己是備受祝福。「真的只有把自己整理好，回到自己，把人生理順，再理愛，才不會一直重蹈覆轍。生命之花若精彩地盛開，蝴蝶就會飛過來。」

愛不愛都得學著放手

很多學生常會問周思潔感情的問題，詢問到底要不要選擇分手？周思潔總會回答：「想分就分啊！」學生就會支吾回應：「可是分手很難……」分手的課題她經歷過，體悟出「若還分不了，可能是被糟蹋得還不夠，等到不想再被糟蹋，自然就會離開；要不就是好好愛，因為知道不適合，總有一天會分開，那就好好珍惜，不要徒留遺憾。」周思潔認為，愛侶彼此都是對方生命過程中重要的老師，能共同走過一段愛，都是一種美好的學習。

關於婚外戀，對中年級生往往是個誘惑，也不乏有學生陷入此困境向她求助，周思潔語重心長地說：「這樣的中年之愛很危險，也很不健康，反映出內心的匱乏和不滿足。當情感發生問題時，就要好好檢視自己的內心：如果真的不愛了，可以調整之後再繼續走下去嗎？如果不能，就誠實面對，放了對方，也是救了自己。或許失去一個伴侶，卻多了一個朋友。」

最後，周思潔微笑著說：「人生一定要從改變自己開始，只有能量變好才能吸引正能量。我相信只要把自己理順了，幸福的能量自然水到渠成。就算與自己談戀愛，也很美！」她希望此刻有無愛情或正在經歷情傷的中年朋友，能傾聽自己的內心，多愛自己，換個視野，生活必會大不同。

分享

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年2月號】

張老師月刊

張老師月刊，是學校老師的「急診處方」；是父母家長們的「使用指南」；是諮商人士的「Google」；更是社會大眾的「心靈維他命」。走過三十六年歲月的張老師月刊，堅持成為現代人的身心靈守護者，期許專業性和生活性並重，以「人文情懷．心靈品味」為訴求，強調大眾化的人文心理學，以及身心靈的全方位健康成長之刊物。
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

尋探前行每步都是祝福！ 心理治療終身奉獻成就獎得主賴念華專訪

2020-02-04 14:41

退休在家失去自信 如何與家人相處？

2020-02-04 14:41

史金納箱（Skinner Box）：執迷不悟是為了想掌握

2020-02-04 14:41

接納彼此的不完美 中年之愛更自在

2020-02-04 14:41

如歌輕揚 ──媒體主持人李文瑗在真實裡活回自己

2020-01-06 09:18

你是真的廢 還是和他人比較出來的？

2020-01-06 09:18

休息＝耍廢？休息有時是對自我的負責行為

2020-01-06 09:18

霍桑效應（Hawthorne Effect）

2020-01-06 09:18

好想在一起 但對方和前任藕斷絲連怎麼辦？

2020-01-06 09:13

回復記憶的源流──專訪神經科學家焦傳金

2019-12-02 15:28

是忘記了 還是沒有辦法想起來？

2019-12-02 15:28

我是誰？──「生命敘說」的自我整理

2019-12-02 15:28

漸忘遺憾 見望未來 －－2019年度一字街頭採訪

2019-12-02 15:28

面對家庭暴力 成年子女如何應對？

2019-12-02 15:28

從初遇「張老師」到尋一方窗前風景──敘事治療專家黃素菲的步履與蛻變

2019-10-30 09:07

永遠在你身旁的力量：「張老師」基金會 & 1980輔導專線介紹

2019-10-30 09:07

面對矛盾與衝突──認知失調與合理化

2019-10-30 09:07

天性愛獨處 無法適應人群怎麼辦？

2019-10-30 09:07

找回溫暖的家：保護性社工介紹

2019-10-30 09:07

走不出情傷 對伴侶總沒安全感怎麼辦？

2019-09-24 11:45

私人心理諮商／治療所的類別與收費？

2019-09-24 11:45

孩子班上有霸凌 家長該如何應對？

2019-09-24 11:45

讓心理師陪你行過生命風浪 第一次也不迷惘的心理諮商指南

2019-09-24 11:45

心靈療癒始於自我追尋 賴佩霞用正能量發揮快樂影響力

2019-09-24 11:45

聽故事的人 專訪手語影像編導胡子睿

2019-08-28 08:42

秋歌輕唱，白雲飄飄……

2019-08-28 08:42

在自然裡聆聽 書寫聲音地誌

2019-08-28 08:42

情傷歌曲的療癒力量

2019-08-28 08:42

不好聽的不聽？

2019-08-28 08:42
看更多

熱門文章

台股會跌多久？ 謝金河：未來幾天大家須在「3件事」中交戰

2020-01-31 11:22

薪水理財！29歲警察只買兩檔美股ETF 五年滾出400萬元

2020-01-30 12:40

當年SARS買房賺翻了 專家解讀：趁武漢肺炎入市能發「災難財」？

2020-01-31 12:00

小心流感要你命！全球致死65萬人 大家卻只注意武肺？原因恐是這個

2020-02-04 09:37

刮刮樂怎麼買？過年17款刮刮樂中獎率大公開 這款每刮必中！

2020-01-25 08:00

好市多圈粉祕訣 亞太區總裁張嗣漢這麼說

2020-02-03 09:31

武漢肺炎「感染」全球股市 買賣股票前先看這4個理由

2020-01-30 11:07

上班族年終獎金怎麼花？達人教你3招存股理財術、先避開這些地雷股！

2020-01-29 08:00

環島50次達人告訴你 單車環島哪裡最珍貴？

2020-01-27 09:15

華為浴火新生 改寫「中國威脅論」？

2020-01-30 08:49

我是啤酒不是病毒 意外被武漢肺炎波及的可樂娜

2020-02-03 15:14

躲不掉又難啟齒 藍綠眼前的「中國難題」

2020-01-30 08:49

武肺該逃命或逢低抄底？ SARS危機入市報酬率竟高達11.5倍

2020-02-03 09:59

從跆拳道高手變餐飲股王 40年前教練1句話讓他打造出瓦城傳奇

2020-01-30 12:38

當台獨變成一種「潮」

2020-01-30 08:49

42歲考中醫、60歲後考船員、拿文學獎！最潮阿嬤：做自己永不嫌晚

2020-01-21 14:12

人潮「淹沒」威尼斯 浪漫水都變調

2020-02-04 10:47

網路黑洞大學生也難逃 研究：過度上網學習動機與技能都變差

2020-01-31 08:52

董事長真有才！他是大金空調廣告男主角 書法繪畫難不倒、還會變魔術

2020-01-30 12:36

開工大吉穩穩賺 鎖定四大方向21檔「蠢動股」

2020-01-30 12:39

星宇不打價格戰 怎麼殺出雙雄割據局面？

2020-01-22 12:02

嚴重恐失明！黃斑部病變怎麼預防？

2020-01-21 14:12

首度強勢登台 2020年北美館 【布列松在中國1948-49｜58】 未上場先轟動

2020-01-09 15:26

爆曾一度想放棄周董 昆凌：對感情有某種不安全感

2020-02-04 15:39

打火哥的烈焰求生課：發現火災後要做的第一件事

2020-01-30 16:04

132國家研究發現 人生最低潮落在47歲

2020-01-22 11:45

大選已落幕 人民已做主？

2020-01-30 08:49

數以「兆」計的微生物以我們的身體為家……

2020-01-30 11:08

飲用水加氯消毒再引疑慮 美科學家發現可能產生劇毒副產物

2020-01-31 15:34

義大利作曲家魯多維柯．艾奧迪 等待寂靜 以最抒情的姿態

2020-02-02 10:30

訪客成災煞風景 過度旅遊淪世界新公害

2020-02-04 10:47

印度人也過年！而且全球超過10億人一起過

2020-01-24 09:06

死亡教我的事

2020-01-30 16:04

學費破百萬！全台第一個「AI商學院」在政大 專教老闆什麼是AI

2020-01-21 14:12

「最美主持人」白嘉莉 重現螢光幕向大家拜年

2020-01-22 14:48

人生大小事 非洲巫醫幫你治

2020-02-03 15:54

2019 JDC翡翠首飾設計大賽

2020-01-30 13:20

不分「他」或「她」瑞典性平從幼兒園教起

2020-02-04 10:47

被動元件族群漲完了嗎？

2020-01-21 13:39

誰說吃到飽不紅了？2020十大餐飲趨勢 過年聚餐必讀

2020-01-20 09:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top