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尋探前行每步都是祝福！ 心理治療終身奉獻成就獎得主賴念華專訪

2020-02-04 14:41張老師月刊

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【採訪撰文/趙凡誼 照片提供/賴念華】

時間：2014年 4月4日

舞臺：美國團體心理治療暨心理劇學會領獎現場

情境：世界性的心理治療學術盛會， David Kipper（David Kipper Scholar Award）學術研究獎獲獎人賴念華，是唯一來自臺灣的得獎人，一場10分鐘的簡報，她一邊講述，夥伴一邊配合演出，背景音樂則由先生現場吹奏小喇叭〈以馬內利〉，ending pose之後，全場隨之報以熱烈掌聲與讚嘆，”Oh!amazing, amazing…..”

謙稱起於全程英語報告的緊張，想以說演方式分散觀眾注意力，慧黠又帶點頑皮的輕描淡寫，感受到的其實是賴念華對心理劇的崇敬，一種由裡而外活出的行動態度，讓ASGPP (American Society of Group Psychotherapy and Psychodrama) 與會的各國人士讚譽：「這是我們看過頒獎活動中最精彩創意的一次！臺灣不簡單！」

她，賴念華，一位從不規劃生涯、勇於探險嘗試的大學教授，從美術跨足心理諮商輔導領域，浸潤藝術治療接續投身心理劇，將原本土壤已豐厚的臺灣心理劇，結合同好戮力邁向另個里程碑。她說，這段歷程沒有預設，是探索也是一段不容易的轉折，更是上帝的恩典。2019年秋天，她的努力被看見，貢獻受肯定，傾獲2019年第15屆台灣心理治療聯合會「終身奉獻成就獎」。

相遇心理劇，總有個起頭？fontcolor="0074ad">

第一景：洄流‧糾結

「我不知道要做什麼？但知道我不要做什麼。」賴念華提及的生涯轉折與其人生信念巧妙相扣。小學曾是教育部甄選的美術天才兒童，受國家栽培，師專美術科畢業後，未服務期滿賠了公費，隨夫婿至巴黎攻讀藝術創作，回國在北師附小擔任美術教師，卻須兼任合作社出納，對算錢無趣的她，笑稱這種人生太悲哀，決定要轉換職業。「當時我根本不知下一步是什麼？呵……因為不知如何向公婆交代要辭職，乾脆去念書證明自己很上進。」

保送進師大教育心理輔導學系竟是亂填志願下的祝福。「噢，天啊！進去後才發現，自己的心情複雜，念了心輔卻開啟了我的另扇視窗。」當時的賴念華重回大學念書課後兼教畫畫，同學都比她年輕10歲，坦承常感沮喪，自覺輸在起跑點上。

第二景：療傷‧相遇

心理劇引領我走過生命的困頓與悲傷，

在舞臺上讓我有機會與車禍意外死亡的妹妹正式說「再見」，

在角色交換的歷程中，我似乎能真正感同身受她的無奈與不捨，

以及她對我們的抱歉與祝福。——引自賴念華

甫從師大畢業，賴念華的妹妹卻在師大門口車禍離世……衝擊強烈哀痛不已。傷口雖難癒，遇上心理劇，自我清創的療程也才更顯功效。「鄭玉英、王行老師合導的一場心理劇，滯抑的哀傷有了鳴放的出口，也完成了我與妹妹好好說再見的歷程，讓我深深愛上心理劇。」之後，她遇見旅美華裔訓練師龔鉥博士，並與幾位志同道合的夥伴合力邀請龔鉥來臺做培訓，多年持續，扎下沃實的根基，賴念華自此將藝術治療融入心理劇。

最後的功課還是自己

第三景：坦露‧面對

心理劇是一種赤裸揭露自我，貼觸生命真實的心理治療模式，「作為心理劇的導演和訓練師，都需勇敢面對自己，以心理劇處理自己的課題，不可能趨避還能引導別人解題。」面對，或許猶感遺憾與傷痛，一旦處理後，就能因著來訪者的需要分享敘說，觸發對方更多的勇氣，看到「哇！我的治療師也曾遇過這種問題」。「我常跟訓練師說，你自己處理到哪裡，你的劇就會導到哪裡；面對自己有多深，你的劇就能走得多深。」對此，賴念華深有所感，當無法處理自己時，只會如滯留鋒面不斷在上空迴旋影響治療的果效。「最後的功課還是自己！」

這般體悟深刻入裡，不僅來自導演暨訓練師的身分鍛鍊，更是賴念華昔日的自身經驗。當時與訓練師有衝突矛盾，在臺灣卻找不到任何人可幫她。她形容卡關的自己：超慘的，好害怕，會亂投射，過程太驚悚了。而那時工作上所處理的議題，正好是她遇到的課題，「很害怕不公正會傷害自己的老師，完全被卡住，自覺若不處理根本無法繼續作訓練。」所以飛到美國去，連續三年，在心理劇創辦人Moreno妻子Zerka的協助下做劇，整個人因此通透，而今她願意坦露這段往事，心理劇的洗滌是關鍵，「凝眸回望，我看到的是老師當時的辛苦與不容易，看到老師也有自己的限制；我不會再把老師當作神，也不再把自己當成小孩。」賴念華回探那個讓自己勇敢長大的段子，畫面鮮明浮現：

……

來到心理劇的最後一幕……

導演Zerka Moreno對著賴念華說：現在，就把這條臍帶剪掉……

緩緩怯怯地抬起沉重的象徵性剪刀的賴念華，一直哭泣無法剪斷……

Zerka Moreno：妳一定要剪掉它，成為妳自己！

賴念華一番遲滯掙扎後

……喀嚓！

三年的遠途求助，走過的每一步都不容易，遇到的每個困難都有貴人相助，看待柳暗花明，她笑嘆，「當下即使再痛苦，走過的每一步都能成為別人的祝福。」也因此，她與Zerka連結很深且書信往返，並飛美探訪持續到2015年4月Zerka離世前。Zerka對她有極深的期許，盼望她可以引領推動亞洲心理劇。

步上國際舞臺，向先行者致敬

第四景：感念‧揭幕

目前臺灣推動心理劇發展認證，僅有「臺灣心理劇學會」一機構，賴念華是創會者之一，許多人因此認為她是引進心理劇的初代先趨，她特別澄清：「我們不是第一代，我只是第一個不知天高地厚有勇氣到美國接受認證的土雞。」

臺灣心理劇在國際受肯定日漸放光，是奠基於心理劇先行者們的灌溉耕耘，陳珠璋、吳就君、張達人、王行、鄭玉英等諸多前輩，始終是賴念華念茲在茲崇敬的對象，「若沒有他們長期的努力與付出，臺灣心理劇很難走到今天。」

其實，2014年受提名成為David Kipper學術獎項候選人時，賴念華先前曾因自覺不夠資格而婉拒。當時Zerka Moreno寄來一封給予勇氣的信說服了她。「Zerka說，得獎不是為了妳自己；妳要走上這個舞臺，讓別人知道臺灣的心理劇有多棒，世界才有機會認識你們！」那年領獎現場的10分鐘簡報，賴念華邀請同行臺灣夥伴以肢體行動來呈現，爆棚的回饋，揭開了臺灣心理劇在世界舞臺登場的序幕，更證明先行者們的默默付出絕對無法被漠視。

第五景：行動‧拓展

鼓勵學生接受美國心理劇認證，賴念華的動機是：「我就是要讓國際不得不正視我們，更多認識臺灣、臺灣、臺灣！」近幾年與學會夥伴們胼手，經多年努力成績斐然，賴念華提及申請認證的環節繁複嚴格，從最初須遠赴美國進行考試，直到2013年，美國心理劇考核委員會同意境外考試，2014年即派員到國立臺北教育大學心理與諮商學系執行第一屆考試迄今。之後，鄒繼礎訓練師持續推動協助，2017年與美國心理劇考委會簽了互惠條款，達成臺灣訓練美國採認的同步機制，是一大開展。

「我們現在已從in put到out put，除了可以自給自足養成心理劇導演和訓練師之外，也受邀至其他國家協助培訓，更重要的是與更多的國際研討交流接線。」日本、馬來西來、印度、大陸、美國、澳洲、紐西蘭、英國，都有臺灣心理劇的足跡。

迎向未知，以心理劇為師

猶如莫雷諾以「靈魂」(psyche)和「行動」(drama)這兩個希臘字為心理劇(psychodrama)命名，訪談尾聲，由衷感佩眼前這位帥氣不拘泥、總以十足行動力活出心理劇靈魂的教授，彷彿是為心理劇而生，質實且合拍。面對未來，照樣無生涯規畫，只有探險和嘗試；至於心理劇的推展？接取心理治療終身奉獻成就這個獎座，虛心的賴教授已將它化為另個使命動力，「很希望心理劇的實務與研究更扎根，奠基華人文化並在學術場域被重視。」目標唯一、熱忱如一，會意了個人的發展非她所掛意；繼續厚植心理劇的實力，擦亮臺灣心理劇的國際舞臺，以愛會心，才是她的熱忱所在。

迎向未知，總不簡單，但始終相信：「苦難是化了妝的祝福，只要是想做的，一定做得到！」這就是以心理劇為師，勇敢探險前行的賴念華！

賴念華

現任國立臺北教育大學心理與諮商系。2013 -2014年獲國際傅爾布萊特資深學術研究獎助赴美訪學，2013-2015年應日本立命舘大學之邀擔任訪問教授，2014年獲美國團體心理治療暨心理劇學會（ASGPP）David Kipper學術獎，同年12月獲新竹教育大學傑出校友，2019年獲第15屆台灣心理治療聯合會「終身奉獻成就獎」。她不僅走訪多國做心理劇訓練、分享、交流，並堅守第一線實務工作，投入以華人文化為基石的研究、實務與訓練。

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＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年2月號】

張老師月刊

張老師月刊，是學校老師的「急診處方」；是父母家長們的「使用指南」；是諮商人士的「Google」；更是社會大眾的「心靈維他命」。走過三十六年歲月的張老師月刊，堅持成為現代人的身心靈守護者，期許專業性和生活性並重，以「人文情懷．心靈品味」為訴求，強調大眾化的人文心理學，以及身心靈的全方位健康成長之刊物。
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