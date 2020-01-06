好想在一起 但對方和前任藕斷絲連怎麼辦？

我喜歡的男生跟前女友的關係藕斷絲連，那位前女友不覺得是和他分手，兩人只是暫時分開一陣子。他也因為抵不過前女友「分手後還要繼續當朋友」的要求，竟答應和她維持表面上的情侶關係，至今多次溝通無效。這種狀況讓我沒辦法正式和男方交往，也感受不到男方願意給我承諾的誠意。我要怎麼做，才能突破這種僵局呢？

自古以來，感情的事就是剪不斷、理還亂，因為我們內心隱藏的情感狀態也是既複雜又讓人困惑。

許多人渴望找到相愛的男女朋友，能彼此知心、朝夕相處，一同歡笑、傾訴。相對於愛情中這些甜蜜，分手便是苦澀。關係斷絕後回到孤單寂寞的自己，更容易感到失落悲傷。維繫表面情侶關係，或者分手後仍是朋友，會讓我們好過些，有還在一起的感覺，不用看到只有獨自一人的現實。

你喜歡的男生正處於和前女友斷不開、分不了的狀態。他可能很重感情、在乎別人的感受，也許很溫柔、對朋友很好。他捨不得舊情，擔心一刀兩斷傷害對方，因此遇到分手時會猶豫不決、無法說斷就斷。

改變現況的一種方式是：改變別人、改變環境。一些人落入這種模式，軟硬兼施，用盡方法，就是要對方切斷關係。更極端的是一哭二鬧三上吊，用情緒勒索的方式控制對方。但這些方法無法真正處理問題，反而造成關係的衝突和負擔，成為彼此的傷害。

因為在愛情中不只是親密，仍需要有界限，彼此有各自的喜好、價值觀及判斷，並且清楚明白地表達出來。在一起的時候，知道自己和對方是獨立的個體，對方不願意做的事情，不強迫對方符合自己的期待。當分手的時候，雖然痛苦不捨，仍要好好地道別，不帶遺憾地離開。分手是我們都要學習的功課。

當你明確表達，希望他能和前女友斷絕往來，他卻無法給你承諾──他所透露出的訊息是：我還沒處理好上一段關係，也還沒準備好開始一段新的關係。這是他的課題與責任，需要他自己處理，別人替代不了。

突破僵局的另一種方式是，在遇到感情困境時，回到自己身上。詢問自己喜歡對方哪些部分？因著什麼原因喜歡對方？這是對方真實的樣子，還是自己的想像？當他呈現出和我們期待有落差的部分時，能否接受？願意接受時，又要付出什麼代價？是否真的願意為了對方付出時間與情感？

我們需要有思考沉澱的時刻，來探索這些問題。此時同樣要先照顧好自己的生活和需求，規律作息、找朋友聊天、去認識新朋友……讓自己有更多的生活體驗，讓我們的大腦不只局限在情感困擾中。當生活過得豐富的時候，我們會更知道自己真正要的是什麼。

如果真的很困擾，影響到生活，吃不下飯，睡不著覺，整天失了魂，什麼都不想做，請主動找專業心理助人工作者幫忙。這代表背後可能隱藏了你的生命課題，專業的心理師可以幫助你一起釐清問題，適度解決困擾，使你過得更輕鬆自在。謝謝你分享你的處境，希望這些內容能幫助到你，也祝福你找到屬於自己的幸福。

游昊慰臨床心理師

目前任職於內壢尚語身心診所。

以闖關和找尋真我為職志的助人工作者。遇挫折難關，允許自己軟弱、逃避、流淚，成為求助者的安全地帶。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

再加【完整內容請見《張老師月刊》2020年1月號】