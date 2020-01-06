親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

好想在一起 但對方和前任藕斷絲連怎麼辦？

2020-01-06 09:13張老師月刊

我喜歡的男生跟前女友的關係藕斷絲連，那位前女友不覺得是和他分手，兩人只是暫時分開一陣子。他也因為抵不過前女友「分手後還要繼續當朋友」的要求，竟答應和她維持表面上的情侶關係，至今多次溝通無效。這種狀況讓我沒辦法正式和男方交往，也感受不到男方願意給我承諾的誠意。我要怎麼做，才能突破這種僵局呢？

自古以來，感情的事就是剪不斷、理還亂，因為我們內心隱藏的情感狀態也是既複雜又讓人困惑。

許多人渴望找到相愛的男女朋友，能彼此知心、朝夕相處，一同歡笑、傾訴。相對於愛情中這些甜蜜，分手便是苦澀。關係斷絕後回到孤單寂寞的自己，更容易感到失落悲傷。維繫表面情侶關係，或者分手後仍是朋友，會讓我們好過些，有還在一起的感覺，不用看到只有獨自一人的現實。

你喜歡的男生正處於和前女友斷不開、分不了的狀態。他可能很重感情、在乎別人的感受，也許很溫柔、對朋友很好。他捨不得舊情，擔心一刀兩斷傷害對方，因此遇到分手時會猶豫不決、無法說斷就斷。

改變現況的一種方式是：改變別人、改變環境。一些人落入這種模式，軟硬兼施，用盡方法，就是要對方切斷關係。更極端的是一哭二鬧三上吊，用情緒勒索的方式控制對方。但這些方法無法真正處理問題，反而造成關係的衝突和負擔，成為彼此的傷害。

因為在愛情中不只是親密，仍需要有界限，彼此有各自的喜好、價值觀及判斷，並且清楚明白地表達出來。在一起的時候，知道自己和對方是獨立的個體，對方不願意做的事情，不強迫對方符合自己的期待。當分手的時候，雖然痛苦不捨，仍要好好地道別，不帶遺憾地離開。分手是我們都要學習的功課。

當你明確表達，希望他能和前女友斷絕往來，他卻無法給你承諾──他所透露出的訊息是：我還沒處理好上一段關係，也還沒準備好開始一段新的關係。這是他的課題與責任，需要他自己處理，別人替代不了。

突破僵局的另一種方式是，在遇到感情困境時，回到自己身上。詢問自己喜歡對方哪些部分？因著什麼原因喜歡對方？這是對方真實的樣子，還是自己的想像？當他呈現出和我們期待有落差的部分時，能否接受？願意接受時，又要付出什麼代價？是否真的願意為了對方付出時間與情感？

我們需要有思考沉澱的時刻，來探索這些問題。此時同樣要先照顧好自己的生活和需求，規律作息、找朋友聊天、去認識新朋友……讓自己有更多的生活體驗，讓我們的大腦不只局限在情感困擾中。當生活過得豐富的時候，我們會更知道自己真正要的是什麼。

如果真的很困擾，影響到生活，吃不下飯，睡不著覺，整天失了魂，什麼都不想做，請主動找專業心理助人工作者幫忙。這代表背後可能隱藏了你的生命課題，專業的心理師可以幫助你一起釐清問題，適度解決困擾，使你過得更輕鬆自在。謝謝你分享你的處境，希望這些內容能幫助到你，也祝福你找到屬於自己的幸福。

游昊慰臨床心理師

目前任職於內壢尚語身心診所。

以闖關和找尋真我為職志的助人工作者。遇挫折難關，允許自己軟弱、逃避、流淚，成為求助者的安全地帶。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

再加【完整內容請見《張老師月刊》2020年1月號】

分享

張老師月刊

張老師月刊，是學校老師的「急診處方」；是父母家長們的「使用指南」；是諮商人士的「Google」；更是社會大眾的「心靈維他命」。走過三十六年歲月的張老師月刊，堅持成為現代人的身心靈守護者，期許專業性和生活性並重，以「人文情懷．心靈品味」為訴求，強調大眾化的人文心理學，以及身心靈的全方位健康成長之刊物。

相關新聞

如歌輕揚 ──媒體主持人李文瑗在真實裡活回自己

2020-01-06 09:18

你是真的廢 還是和他人比較出來的？

2020-01-06 09:18

休息＝耍廢？休息有時是對自我的負責行為

2020-01-06 09:18

霍桑效應（Hawthorne Effect）

2020-01-06 09:18

回復記憶的源流──專訪神經科學家焦傳金

2019-12-02 15:28

是忘記了 還是沒有辦法想起來？

2019-12-02 15:28

我是誰？──「生命敘說」的自我整理

2019-12-02 15:28

漸忘遺憾 見望未來 －－2019年度一字街頭採訪

2019-12-02 15:28

面對家庭暴力 成年子女如何應對？

2019-12-02 15:28

從初遇「張老師」到尋一方窗前風景──敘事治療專家黃素菲的步履與蛻變

2019-10-30 09:07

永遠在你身旁的力量：「張老師」基金會 & 1980輔導專線介紹

2019-10-30 09:07

面對矛盾與衝突──認知失調與合理化

2019-10-30 09:07

天性愛獨處 無法適應人群怎麼辦？

2019-10-30 09:07

找回溫暖的家：保護性社工介紹

2019-10-30 09:07

走不出情傷 對伴侶總沒安全感怎麼辦？

2019-09-24 11:45

私人心理諮商／治療所的類別與收費？

2019-09-24 11:45

孩子班上有霸凌 家長該如何應對？

2019-09-24 11:45

讓心理師陪你行過生命風浪 第一次也不迷惘的心理諮商指南

2019-09-24 11:45

心靈療癒始於自我追尋 賴佩霞用正能量發揮快樂影響力

2019-09-24 11:45

聽故事的人 專訪手語影像編導胡子睿

2019-08-28 08:42

秋歌輕唱，白雲飄飄……

2019-08-28 08:42

在自然裡聆聽 書寫聲音地誌

2019-08-28 08:42

情傷歌曲的療癒力量

2019-08-28 08:42

不好聽的不聽？

2019-08-28 08:42

在愛裡沒有懼怕 專訪極限暖男 宥勝

2019-07-24 11:40

榮格分析的男人四原型

2019-07-24 11:40

男人們 給自己一杯咖啡的時間 方將任教你手沖心理學咖啡

2019-07-24 11:40

當菸酒「困」苦時 求助更Man！

2019-07-24 11:40

親密關係破裂的痛楚 男女皆同

2019-07-24 11:40
看更多

熱門文章

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

總統大選後台灣的命運？范疇：過了這個路口就沒回頭路了

2019-12-30 09:02

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00

27年奪75命！黑鷹直升機國內外重大事故一表看懂

2020-01-03 11:05

成人學鋼琴十大重點

2019-12-30 13:04

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

謝金河：台灣高價股 為什麼愈來愈多？

2020-01-02 12:44

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06

遠百信義A13登場 徐雪芳：這是血淋淋戰局

2020-01-02 13:32

39歲年收4億竹科尾牙王！他憑什麼收服台積電、聯發科的心？

2020-01-02 13:24

新光集團大公主為何跨界從政？「反送中」成關鍵因素？吳欣盈這樣說...

2020-01-02 13:27

別再對溝通兩字有幻想 蔡康永：上班 是不斷談判的過程

2020-01-03 08:55

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:38

韓國瑜吃到他的口水？川普這3招「狂人說話術」隨興中暗藏策略

2019-12-31 08:59

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

吳敏求做對三件事 旺宏重返榮耀

2020-01-02 13:32

被動元件大漲後 輪誰漲？

2019-12-29 10:33

咖啡館密度全球第一、超商每秒賣13杯！直擊台灣年產值800億的「黑金」傳奇

2020-01-02 13:29

亞馬遜選股法 台股Top 40績優股出列！

2020-01-03 10:54

跨年煙火秀誰發明的？一場「新居落成派對」竟變成年底最受期待大戲

2020-01-02 09:48

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

研究：染上流感時 你比較不容易得到感冒

2020-01-01 08:15

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

你家孩子上的「音樂教室」安全嗎？補習班如此「偽裝」竟然罰不到

2019-12-27 13:40

投資台灣熱 真能喚醒睡美人？

2020-01-02 13:32

大基金賣股好時機 台灣IC設計 DRAM趁機加碼

2020-01-03 10:54

擁英語優勢 健身教練還能兼當口譯

2019-12-31 08:52

年輕人夢想成為電競選手 CNN：不成名便迷失

2020-01-06 11:14

研究：幼年時期有狗相陪 可降低成年後罹患思覺失調症風險

2020-01-02 16:16

對地球生物體來說有毒又惡臭的氣體 某些外星生命可能很喜歡

2019-12-27 13:20

光學族群打團戰

2020-01-02 12:46

5G狂潮襲來 幾家歡樂幾家愁

2020-01-06 15:05

上銀：工具機明年營運向上

2019-12-29 10:32

流感疫苗股 這兩檔最具概念

2020-01-02 12:49

國泰商旅升遷經理級 TOEIC至少650

2019-12-31 08:52

自助、揪團旅遊新高度 銀髮背包客環遊世界攻略

2019-12-31 12:46

你想用蠍子毒 還是玩虛擬實境遊戲來減輕疼痛？

2019-12-31 13:54

好股方程式 2020台股贏家口袋名單

2020-01-03 10:54

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top