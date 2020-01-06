親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

霍桑效應（Hawthorne Effect）

2020-01-06 09:18張老師月刊

【文‧圖／林仁廷】

「將月薪除以上班日，我都告訴自己每天來至少可以領多少錢，要不是這樣，我會馬上離職。」蘇姐說。

公司為減低人事成本，遇缺不補，還有上班打卡制、下班責任制，聽說公司為了要提升員工產值，最近又祭出績效獎金制，最佳員工拿大獎，表現不好則扣薪，搞得人心惶惶。工作只為了生存，讓蘇姐愈來愈感到倦怠，身體健康也亮紅燈，工作效率低落。

認為人是為了金錢才願意工作的，稱為「經濟人」，然而究竟還要什麼，人們才願意積極工作？

1924年，美國實驗團隊選定西方電器公司的霍桑生產廠，打算從管理研究中找出提升員工產值的條件。研究者將工人分為兩組，一組調整廠內的照明亮度，一組則維持不變，他們預想，從兩組對照中或許能找到最佳的環境設計，繼而提高生產率。

結果怪了，實驗結束，兩組產量皆明顯提升。研究者再改變條件，這次把燈調暗，結果更怪，兩組產量還是明顯提升，而且產量比第一次結果更高。無論條件怎麼不利，實驗期兩組產量均不斷提升，研究者迷惑不解，宣告實驗失敗。

三階段實驗洞見員工心理

1927年後梅奧（Mayo）教授接手，他找到照明實驗的解釋，因為工人們發現自己成為公司遴選的被觀察者，儘管不懂用意，仍努力演出揣測上意，超越了燈亮不亮的限制。梅奧延伸此實驗到1932年，分別為階段一：「工人福利的調整」，從研究中找到改善環境、調整工作法、安排工間休息及休假、個人計件論酬，這些皆能改變工人態度，促使產量提高。階段二：「訪談實驗」，梅奧繼續就階段一的管理方式，與工人進行訪談，了解他們對現有制度的怨言與建言，共訪談了兩萬名。階段三：「群體實驗」，梅奧發現被評選的一個團隊產量竟持續低於整體水平，與照明實驗結果又大不相同，原來工人們也有「內群體制衡」，被評選的代表若超越團體表現，可能會讓公司改變績效標準而害到大家，因此他們故意減低產量。

這一整套的實驗後來被定名為「霍桑效應」，指的是「當被觀察者覺察自己正被觀察時，會改變言行、異於常態」。

顛覆舊思維：員工是人，不是工具

「霍桑效應」就是「有人在看時，表現就會不同」，但結果竟大大顛覆當時的價值觀，過去的管理認為人是「經濟人」，以為金錢是刺激積極的唯一動力，然而「霍桑效應」證明人是「社會人」，遵從複雜的社會關係，想要工人積極生產或為公司效力，從「社會面」、「心理面」給予滿足才是王道。

心理面指的是尊重、安全感、參與感，而社會面指的是和諧、歸屬感，當然「經濟（薪水）面」基本條件也不可少。這表示好的管理方式不是單憑組織規範、職場倫理或金錢多寡，而應像霍桑實驗中那樣尊重工人及群體，讓他們參與決策，也照顧社會性需求。人性管理看起來像是繞路，卻是企業長遠經營的正途，當勞資雙方的利益都達到滿足，績效不用盯自然達成。

反觀近代黑心企業撇清雇傭關係，把勞工當「工具人」，以「軍事系統」權威命令、威脅生存，對工會挑撥離間，以「後宮甄嬛傳設計」讓內團體勾心鬥角，這與霍桑實驗設身處地的發現相比，實在不勝唏噓啊。

林仁廷

主修社會心理學，曾任部隊心輔官、監獄治療師、諮商機構心理師。現為諮商心理師和兩個孩子的爸。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年1月號】

分享

張老師月刊

張老師月刊，是學校老師的「急診處方」；是父母家長們的「使用指南」；是諮商人士的「Google」；更是社會大眾的「心靈維他命」。走過三十六年歲月的張老師月刊，堅持成為現代人的身心靈守護者，期許專業性和生活性並重，以「人文情懷．心靈品味」為訴求，強調大眾化的人文心理學，以及身心靈的全方位健康成長之刊物。

相關新聞

如歌輕揚 ──媒體主持人李文瑗在真實裡活回自己

2020-01-06 09:18

你是真的廢 還是和他人比較出來的？

2020-01-06 09:18

休息＝耍廢？休息有時是對自我的負責行為

2020-01-06 09:18

好想在一起 但對方和前任藕斷絲連怎麼辦？

2020-01-06 09:13

回復記憶的源流──專訪神經科學家焦傳金

2019-12-02 15:28

是忘記了 還是沒有辦法想起來？

2019-12-02 15:28

我是誰？──「生命敘說」的自我整理

2019-12-02 15:28

漸忘遺憾 見望未來 －－2019年度一字街頭採訪

2019-12-02 15:28

面對家庭暴力 成年子女如何應對？

2019-12-02 15:28

從初遇「張老師」到尋一方窗前風景──敘事治療專家黃素菲的步履與蛻變

2019-10-30 09:07

永遠在你身旁的力量：「張老師」基金會 & 1980輔導專線介紹

2019-10-30 09:07

面對矛盾與衝突──認知失調與合理化

2019-10-30 09:07

天性愛獨處 無法適應人群怎麼辦？

2019-10-30 09:07

找回溫暖的家：保護性社工介紹

2019-10-30 09:07

走不出情傷 對伴侶總沒安全感怎麼辦？

2019-09-24 11:45

私人心理諮商／治療所的類別與收費？

2019-09-24 11:45

孩子班上有霸凌 家長該如何應對？

2019-09-24 11:45

讓心理師陪你行過生命風浪 第一次也不迷惘的心理諮商指南

2019-09-24 11:45

心靈療癒始於自我追尋 賴佩霞用正能量發揮快樂影響力

2019-09-24 11:45

聽故事的人 專訪手語影像編導胡子睿

2019-08-28 08:42

秋歌輕唱，白雲飄飄……

2019-08-28 08:42

在自然裡聆聽 書寫聲音地誌

2019-08-28 08:42

情傷歌曲的療癒力量

2019-08-28 08:42

不好聽的不聽？

2019-08-28 08:42

在愛裡沒有懼怕 專訪極限暖男 宥勝

2019-07-24 11:40

榮格分析的男人四原型

2019-07-24 11:40

男人們 給自己一杯咖啡的時間 方將任教你手沖心理學咖啡

2019-07-24 11:40

當菸酒「困」苦時 求助更Man！

2019-07-24 11:40

親密關係破裂的痛楚 男女皆同

2019-07-24 11:40
看更多

熱門文章

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

總統大選後台灣的命運？范疇：過了這個路口就沒回頭路了

2019-12-30 09:02

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00

27年奪75命！黑鷹直升機國內外重大事故一表看懂

2020-01-03 11:05

成人學鋼琴十大重點

2019-12-30 13:04

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

謝金河：台灣高價股 為什麼愈來愈多？

2020-01-02 12:44

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06

遠百信義A13登場 徐雪芳：這是血淋淋戰局

2020-01-02 13:32

39歲年收4億竹科尾牙王！他憑什麼收服台積電、聯發科的心？

2020-01-02 13:24

新光集團大公主為何跨界從政？「反送中」成關鍵因素？吳欣盈這樣說...

2020-01-02 13:27

別再對溝通兩字有幻想 蔡康永：上班 是不斷談判的過程

2020-01-03 08:55

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:38

韓國瑜吃到他的口水？川普這3招「狂人說話術」隨興中暗藏策略

2019-12-31 08:59

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

吳敏求做對三件事 旺宏重返榮耀

2020-01-02 13:32

被動元件大漲後 輪誰漲？

2019-12-29 10:33

咖啡館密度全球第一、超商每秒賣13杯！直擊台灣年產值800億的「黑金」傳奇

2020-01-02 13:29

亞馬遜選股法 台股Top 40績優股出列！

2020-01-03 10:54

跨年煙火秀誰發明的？一場「新居落成派對」竟變成年底最受期待大戲

2020-01-02 09:48

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

研究：染上流感時 你比較不容易得到感冒

2020-01-01 08:15

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

你家孩子上的「音樂教室」安全嗎？補習班如此「偽裝」竟然罰不到

2019-12-27 13:40

投資台灣熱 真能喚醒睡美人？

2020-01-02 13:32

大基金賣股好時機 台灣IC設計 DRAM趁機加碼

2020-01-03 10:54

擁英語優勢 健身教練還能兼當口譯

2019-12-31 08:52

年輕人夢想成為電競選手 CNN：不成名便迷失

2020-01-06 11:14

研究：幼年時期有狗相陪 可降低成年後罹患思覺失調症風險

2020-01-02 16:16

對地球生物體來說有毒又惡臭的氣體 某些外星生命可能很喜歡

2019-12-27 13:20

光學族群打團戰

2020-01-02 12:46

5G狂潮襲來 幾家歡樂幾家愁

2020-01-06 15:05

上銀：工具機明年營運向上

2019-12-29 10:32

流感疫苗股 這兩檔最具概念

2020-01-02 12:49

國泰商旅升遷經理級 TOEIC至少650

2019-12-31 08:52

自助、揪團旅遊新高度 銀髮背包客環遊世界攻略

2019-12-31 12:46

你想用蠍子毒 還是玩虛擬實境遊戲來減輕疼痛？

2019-12-31 13:54

好股方程式 2020台股贏家口袋名單

2020-01-03 10:54

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top