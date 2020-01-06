休息＝耍廢？休息有時是對自我的負責行為

【撰文／趙奕霽】

覺得休息便是耍廢嗎？

或許你也掉入了「期盼外在肯定」的陷阱。

探索自己的感受、接納自己的本質，才是真正對自我負責。

幾個月前，在整理行事曆時突然發現：自己不知不覺在每個週末都安插了許多進修課程和演講工作，看著密密麻麻的待辦事項，一方面有種「我很負責、很上進」的成就感和安全感；另一方面心裡也隱隱約約浮著一種「好久沒有好好休息」的疲憊感。不過我也清楚，如果休息時知道自己錯過某個課程或活動，一定又會懊惱自己的不認真。

我想，許多人可能也和我有相似的感受，反覆在感到自身不足後決定要努力工作、充實自己；休息，像是一個奢侈的選項，要付出很多代價，諸如：「我不應該那麼怠惰」、「只要停下來休息，事情一定會做不完」、「我這樣不求上進，絕對會被別人看輕」等等的自我批判，隨著休息的時間拉長，伴隨而來的就是強烈的罪惡感與自我貶抑，覺得自己在「耍廢」，甚至認定自己是個「廢人」。

這讓我想起自己常分享給朋友的一段話：「自卑，是害怕失去連結──害怕自己做了或者沒做什麼，也害怕自己達不到理想或無法完成目標，而導致我們沒資格和別人維繫連結。亦即，我不夠格或不夠好，才無法被愛，無法獲得歸屬感或連結（摘自《脆弱的力量》）。」或許，我們總是覺得自己不夠好，才會不斷地為自己安排任務來感受「背負責任、受人需要的滿足感」。

從「拒絕休息」中看到內在冰山

前一陣子，受朋友邀請去上了薩提爾模式（The Satir Model）的工作坊，Virginia Satir是美國家族治療的先驅，她創立這個模式來增進人們的自我成長，當中，她對於個人有一個冰山的隱喻：以冰山代表一個人，外顯行為就像是冰山浮在水面上的一小部分。水平面是你如何應對壓力情境，水面下則有感受（如：興奮、生氣、害怕等等）、觀點（我們對事情的信念、價值觀和想法）、期待（我們對自己、他人，以及他人對我們的期待）、渴望（普世性的需求，如：愛、接納、歸屬感等等）和自己（「我是」，意即「我」的本質，內在生命的靈性層面，在薩提爾模式中，每個人都是珍貴、神聖而獨特的）等層次相互影響。

以不停接工作、上課的行為來看：當我覺得自己不夠好、不去接納自己的本質時（自己層次），不斷想要滿足內在匱乏的被認可需求（渴望層次），於是我期待自己要表現得很好、期待他人要讚許我（期待層次）；長久下來，我對自己有許多規條：我應該要很努力、休息就是不上進、如果落後就會被輕視……（觀點層次），沒在做事時我就會出現強大的焦慮和不安感（感受層次），因此我不斷透過接外務、進修的方式來降低自己的負面感受（行為層次）。

當然，不斷努力是我們的選擇，但凡選擇終將付出代價。還記得求學階段，有一篇課文是唐朝柳宗元所著的〈蝜蝂傳〉，故事內容是這樣說的：蝜蝂是一種很會背負物品的蟲，只要行經路線遇到的物品就會放到背上，即便背不動了仍然不改習性，直到被壓垮為止。在柳宗元的文章中，蝜蝂比喻的是對金錢與權勢貪得無饜的人，但事實上，對於缺乏自我價值感而出現的反覆「外求」行為，道理也是如此。

外求：將滿足自我渴望的責任歸到外界，期待他人能滿足自己的匱乏

曾經有個因工作壓力太大而出現睡眠困擾的朋友來諮詢，他提到睡前總是在思考「自己怎麼做可以更好？」把工作場合中許多他人的責任都放在自己身上，希望透過做好所有事來得到上司、同事和下屬的欣賞，藉此慢慢增進自己的自信；然而，當事情不如預期般順利時，反而出現更大的焦慮和自我質疑。

我們永遠無法控制他人的想法和行為，這是人生的限制；因此，當我們把肯定自己的責任歸到他人身上時，同時也就帶來了自己的努力對方不見得會買單、會認同的風險。當我們付出許多，卻無法達到預期的效果時，最後往往會出現一種「我都那麼努力了，為什麼大家都看不到？」的失落，甚至因此憤怒──這其實就是「不願為自己承擔責任」的表現。

愛自己、接納自己的本質，是一個為自己負責的作為

回到自己身上，人的本質可以區分成三個部分：力量（人性的光明面，也是我們一般面對外界時喜歡展現出的面向，像是：樂觀、努力、勇敢等等）、陰暗面（人性中我們較不願承認、接納的部分，諸如：怠惰、耍賴、自私等等），以及限制（我們無法控制的，像是上述所提的「人無法控制他人的想法和行為」，或是人的生老病死、人無法討好所有人等等）。我們常期待能「愛自己」，卻總是「有條件」地只愛自己的力量面，對於我們的陰暗面和限制卻束之高閣，不願面對、接受。

有條件地接納自己，往往是「外求」行為的原由，我們常透過努力工作、精進自己來擴大力量面，卻往往忽略了沒有接納陰暗面和限制造成的空虛，再試圖將這樣隱約的不安感轉嫁給他人的正向回饋來填補與安撫，固有的行為模式就這樣不斷循環、增強；要停止這樣的循環，只有透過接受自己、愛自己，並讓內在渴望能自給自足──

力量，需要被適當地善用：力量是我們最願意承認的特質，但仍需要去檢視使用時機，像是身體需要休息時，繼續無限制使用「努力」的力量，反而會成為壓垮自己的最後一根稻草。

陰暗面，需要被接納、轉化：陰暗面常是我們不願面對的特質，也是我們在生命中反覆會遇到的課題，要記得陰暗面也有其功能，如「過度敏感」常被我們視作負面特質，但它同時也會保護我們的安全；相同地，「自私」的特質在面臨緊急事件時反而讓我們可以果斷決定。但要記住，接納自己的陰暗面不等於將之視為理所當然，了解陰暗面並在適當的時機將之轉化為力量，是我們肯定自己很重要的一步。

限制，需要臣服：對於人生的限制，我們往往會有難捨的執念，當無法承認限制的存在時，就會反覆在試圖抵抗限制的過程中受挫，並出現難以消除的無力感；當我們願意面對限制的存在，反而可以彈性地審視自身，並在更認識自己的過程中感受到新的可能。

當我們面對無法休息的壓力時，試著停下來讓自己深呼吸吧！帶著好奇跟開放的態度去聽聽自己的疲憊、無力及罪惡感在說什麼、看看有沒有什麼僵化的信念或價值觀汙染了我們對「適時休息」的看法，讓我們對自己能有新的認識；行有餘力可以再持續探索自己的期待與內在渴望，試著覺察並接納自己的本質，善用力量、轉化陰暗面並臣服限制，用照顧自己、對自己負責的態度逐步成為一個完整的人，帶著新的視角去面對人生的挑戰。

個人很喜歡Virginia Satir女士的一個治療觀點：「每個人都擁有一切內在的寶藏，足以應對外在的挑戰」，自我成長是人一輩子的課題，希望可以用這句話來勉勵所有在愛自己／接納自己的道路上努力的人，一起發掘自身的內在寶藏，找到自己的珍貴、神聖與獨特。

趙奕霽

現職為新竹馬偕紀念醫院精神科臨床心理師，專長：多元性別、親密關係及情緒與壓力因應，目前關注於性別平等及精神疾病去汙名化議題。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年1月號】