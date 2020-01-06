你是真的廢 還是和他人比較出來的？

【撰文／蔡宇哲】

如果在十年前說，將來每個人在等車、吃飯、睡覺前、起床後……每時每刻都會拿著一片玻璃癡癡地看著，絕大部分人應該都無法想像那是什麼奇怪的情況。但今日，大家都可以明白那是怎麼一回事了。不少人每天花費很多時間上臉書、滑IG，邊滑邊比較、越滑越在意讚數；羨慕別人每天穿美美打卡、閒雲野鶴到處遊山玩水，自己卻魯蛇一條只能在家裡蠕動。有了更多的人際交流應該會讓心情變得更好才對，但卻有不少研究發現，常使用社群軟體的人並沒有比較快樂，甚至會覺得更不開心，自覺很「廢」，這到底是為什麼？又該怎麼調適？

手機與網路逐漸普及後，網路社群的出現成為必然的趨勢，從以前的電子布告欄(BBS)到現在的臉書、IG，眾人聚集於一處都是為了與他人交換訊息。不僅拉近了人與人之間的距離，更能隨時隨地關心親朋好友的動態。分享與交流原本是件美事，也是一種抒放心情的調劑，但若產生以下兩種錯誤心態，美事也可能會變成憾事。

當一切的美好都不屬於自己

先請大家想一個問題：你認為自己的邏輯能力，與同年齡層的其他人相較，是高於平均還是低呢？

人天生就很擅於做比較，不只是知覺上圖形、色彩的比較，在人與人互動中更是會不知不覺地做比較。比較不見得是壞事，可以讓我們更了解各項事物的好壞。但麻煩的是在比較當中，人們也通常會覺得自己應該比一般人還要好一點，這種優勢偏誤嚴重的話就會變成自我感覺良好。有個研究調查美國高中生，請他們評估自己的領導能力與合群程度是否高於一般高中生。結果發現有70%的人認為自己的領導能力高於平均，有85%的人認為自己更擅於與人相處。更有意思的是一個關於大學教授的調查，請他們跟自己學院的所有老師相比，教學能力是否高於平均，結果發現超過九成的教授認為自己的教學能力優於同儕。這結果很有意思，理論上如果每個教授都很明白自己能力的話，那麼結果理應高於或低於平均的人各佔一半才對，但結果卻明顯偏向高估自己。也就是說，即使不清楚實際群體的情況如何，我們都會認為自己應該要比一般同儕來得好。

但實際情況是，人們不太可能樣樣都優於他人，總是會有比別人弱的項目。而網路社群分享的特性，就是多數人都會分享好的一面，畢竟家醜不可外揚嘛。！有研究發現，那些觀看社群照片或文章時會有比較心態的人，日後也較會有憂鬱情況。這下可好了，雖然透過社群可以看到眾多好友的訊息，但總是看到別人比較好的一面，在看到許多美好的事物後，發現那些美好都不屬於自己，或多或少會產生失落感，於是原本想耍廢來放鬆一下，沒想到卻越耍覺得自己越廢。

你在乎讚數時，分享的美意就變質了

你會不會在上傳照片到臉書或IG後，頻頻上線看有多少人按讚了呢？社群媒體之所以會如此讓人著迷，其中一項原因還是來自於行為的回饋。人類是群居動物，大腦對於社交非常敏感，人際/社群對人的影響力並不亞於食物。有研究者以高中生與大學生為主，讓他們看一系列IG照片，照片會顯示為很多人或是很少人按讚兩種。看參與學生對這兩類是否會同等喜歡？以及大腦反應的情況是否會有差別？結果發現：無論是高中生或大學生，都更傾向於喜歡那些原本就較多人按讚的。也就是說從眾效應是存在的，看到按讚數越多的圖就越會想跟進按讚。在大腦反應上，自己的照片如果被多人按讚的話，依核(nucleus accumbens)就會顯得特別活躍。這個腦區是形成獎勵回饋的重要路徑，也就是以大腦反應來說，人們發在IG上的照片每獲得一個讚，就跟訓練狗握手時所給的小餅乾一樣，正向的回饋帶來行為的增強。隨著獲得的讚數越多，這種外在賦予的獎勵就越強，於是原本想交流、分享的內在動機，就被是否有人按讚這種外在獎勵蓋過而顯得在意，一旦沒獲得預期中的讚數就易感到失落，心情起起伏伏、患得患失。

前面談了一些使用臉書、IG耍廢的負面影響，接下來並非要建議大家不要用，畢竟網路社群就像是工具一樣，對人的影響到底是好是壞，主要還是取決於怎麼使用及使用的心態。以下有些心法與方法提供給大家參考：

心態正確，就能開心地耍廢

1. 自我覺察踩煞車：

觀察自己使用社群的情況，是利用零碎時間？還是會占用正常學習、工作、人際時間呢？而在滑臉書、IG後會有什麼感受？要避免越耍越廢，一定得要先知道現況，畢竟要先有病識感才會進一步做改變。同時每次的耍廢也需要自我覺察才能夠適當地踩煞車，否則一滑就十萬八千里，時間一下子就消逝不見了。

2.看見你所擁有的：

一個人所沒有的總是比擁有的還要多。建議不要總是注目他人擁有而你沒有的部分，這樣肯定常感痛苦；相反地，我們該常注視自己已經擁有了什麼。有個研究發現，當有人在旁一同競爭時，那些過度關注競爭對手的人，會在對手表現好的時候明顯不快樂；但把焦點放在自己身上時，無論對方表現得好與壞，都不致影響自己的心情。

3. 當注目別人的成就時，反問是自己想要的嗎？

如果這是自己想要的，那應該採取哪些行動或是準備才有辦法獲得那些成就，是否已有具體的規劃？可透過釐清什麼才是自己想要、什麼是做得到的？透過這樣的步驟過程來讓理性抬頭，避免落於過多無謂的羨慕與妒忌。

用對方法，耍廢也能是成長的動力

除了心態外，也有幾個方法可以立刻開始執行，就能光明正大開心地耍廢。

1.在耍廢中找到意義：

既然滑臉書、IG是很難克制的行為，那就在這當中找到一些有意義的訊息吧！除了看網紅搞笑外，也有不少實用知識的分享平臺，而且現在大部分的媒體也都會在社群當中分享資訊。多追蹤一些感興趣的資訊和知識，甚至刻意瀏覽一些同溫層以外的資訊題材。如此一來，就算是耍廢似地滑呀滑，也能學到一些有用的內容喔。

2.當獎賞，先工作再耍廢：

既然臉書、IG如此吸引人，那就很適合當作行為的獎勵。可以幫自己建立規則，例如：必須先看書20分鐘後才可以耍廢10分鐘。因為拒絕自己喜歡的事物是痛苦的，因此不要用「我現在要專心讀書，不可以使用臉書、IG」，而是改成「我看書20分鐘後就可以使用臉書、IG10分鐘。」讓吸引人的事物成為獎勵，會讓人更願意做該做的事，否則很容易滑著滑著時間就過了。當然工作時間也不要一次安排太長，也必須是你可以做得到的，否則容易因做不到而產生挫敗感，反而更容易澈底耍廢！

在新的一年，來點微調讓自己更好，就從生活中的小事開始。調整心態跟做法，看似耍廢卻不真廢，也能廢而不廢地耍得出頭天喔！

蔡宇哲

台灣應用心理學會理事長、「哇賽！心理學」創辦者兼總編輯。希望人人都可以由心理學當中認識真實的自己，也因此能夠更溫柔地對待他人。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年1月號】