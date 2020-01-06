如歌輕揚

──媒體主持人李文瑗在真實裡活回自己

悠揚樂曲，撫平您一天的辛勞；午夜琴聲，與您共享音符的幻妙，

朋友晚安，我是李文瑗……

【採訪撰文/趙凡誼 照片提供/李文瑗】

「午夜琴聲」曾經陪伴許多四五六年級生走過夜半寂寥、埋首啃書、尋探大哉問的青春年月，李文瑗沉緩磁性的嗓音，至今仍像是刻錄在心底的一曲暖心旋律。從廣播主持、舞臺劇演出，接續在電視臺和另一半殷正洋主持「殷瑗小聚」節目十七年，及至取得加拿大海文學院文憑轉換生涯，如今是大學心理學講師及跨足兩岸的加拿大海文體系課程導師。

序曲

生命如歌，李文瑗的生命旅程亦如是。這次邀訪，主要延伸自專題企劃，關於一場名為耍廢的詮釋與生命實踐。其實在邀約之初，訪者曾戰兢猶豫，擔心是否唐突冒犯？然而，因曾在講座中，聽文瑗敘說她的往昔與如今，生命如何在自我覺醒中清明前行，敞心笑談她也會追劇，從中領會出自我鬆解的逸趣；也說在好長一段心靈的淬煉中，學會跳脫許多的「應該」與「不應該」，反而活得暢快自在。就是這段分享如電火石燃旺了非邀不可的勇氣，讓她在婉拒採訪多年後，竟點頭同意。

坦言最初在邀訪信函中，看到「耍廢」這個與她成長環境水土不服的字眼，心裡稍有扞格；但清靈如她，很快便超越表淺字義的拘泥，有了一種理悟後的釋然與共鳴。她詮釋耍廢，活脫脫一如近年由絢爛歸回平淡、自除標籤的這趟生命探險，心酸苦辣交互淬煉，歷經的不容易，已內化成一種笑笑處之、輕輕放下的哲學。

前奏：抽離荒蕪的淘洗之路

「耍廢，彷如是除舊布新、自我澆灌的一種內在梳理，讓我得以學習放下，活回自在的自己。」回述卸下大愛電視臺「殷瑗小聚」主持棒，長久被高舉注目的光環也漸形消弱，幕前幕下，如人飲水的冷暖，反倒讓李文瑗有機會更靠近真實的自己，更貼近甸壓已久的內在渴望。她坦承，「標籤」的不可承受之重有時是難以招架的，不管是別人定義或自己黏附，它常將人緊扣在某個角色裡無法喘息。「譬如：當別人認定妳是一個什麼樣的主持人、有什麼樣的形象，就有了某種標準，如影隨形地在人前人後框架著，即使旁邊無人，都會自我制約，難以放鬆。」

嚴謹的家教形塑李文瑗負責、自律的性格，進入競爭激烈的電視圈，始終在主持人的角色中自我鞭策也自我懷疑。那段通告滿檔，日日活在形象拘牢的她，從沒放過自己，也不曾好好睡上一覺，不諱言：「痛苦與掙扎比快樂多更多」。離開螢光幕兩年，浸潤於存在主義與西洋哲學史的學習領域，李文瑗才得以將那些深牢的標籤一一撕除，逐漸清明地看到自我滯絆的深層課題。

「不追求有意義，在『無意義』中的我，會是什麼狀態？」脫離被主流機器攪動的那個我和完美我，回歸平淡生活，像是一場自我解構再建構的探險。中間的「度」如何拿捏？李文瑗坦言其實不容易，這期間她不斷試驗也自我挑戰，想帶自己逃離消極的荒蕪，「我曾讓自己癱軟在完全荒蕪中，感受不到價值，內心會哭泣，『我可以沒有工作嗎？』她問自己也問殷正洋：『我這樣可以嗎？』」當她懷疑自己時，殷正洋的篤定總能帶來救贖的力量：「妳當然可以這樣！文瑗，妳只要想一件事，妳現在怎麼快樂，就這麼做。」

自我批判曾是李文瑗最感痛苦的罩門，「反覆在懷疑中發現真理，在真理中又不斷自我推翻，與哲學不斷磨合後，才看見它的深廣，我因此懂了自己靈魂裡的本質，也才懂了別人的狀態。」在苑舉正教授的西洋哲學史的雲端課堂，總有李文瑗全神貫注緊盯螢幕的身影，歷經思辨淘洗，因而更認識自己也更接納別人，不再以懷疑、批判自我鞭打，漸漸走出了人際封閉的格局。

在生活中自我拆解也深刻感悟，歷程中隱藏著焦慮、懷疑……而存在主義深度的研讀反饋，適時承接了文瑗的脆弱，給了她安妥的內在支撐。死亡、自由、無意義、孤獨這些看似厚重的議題，一一貼觸著她走過的生命軌跡，反倒讓她不感負累地能和緩深探與自我擁抱。

主歌：吹進花蕊的心靈探險

從單身變為人妻，亦即從個人進入了生命連結的關係，而殷正洋給了李文瑗一種超越原生家庭關係的踏實感，「就像風吹過來，就吹進妳的花蕊裡，讓妳開花，殷正洋即是如此自然的存在。」與殷正洋攜手步入婚姻，深刻了李文瑗對生命關係的看見。「我能感受到他真實的生命，接收他的關愛，而我也能支持他，這種相互扶持而非單向依靠的夫妻關係很自在。」她感謝他從沒要求做任何一件「應該」要做的事，譬如：做一餐飯、傳宗接代、工作……當她最脆弱時，在人妻角色裡也總能得到他溫暖的支撐與安慰，為此，她由衷感謝上天的恩賜與安排。

走入心靈成長領域的藝人並不多見，李文瑗是少數持續不輟，花費十八年心血步履踏實取得心靈專業殿堂——加拿大海文學院的師資文憑者，而起步的當年還是個耀眼聚光的廣播明星。訪者好奇探問最初跨足海文的契機？文瑗提到，是《明天，我們空中再見》這齣舞臺劇的牽領，受了心理劇課程的洗禮，才栽下了心靈成長的種子，日後萌芽。

人生如歌亦如戲，一如戲名，演的就是廣播主持人的故事，《明天，我們空中再見》裡的主角叫文瑗，所有演員用的都是本名，「導演金士傑說，最好的劇本就是演自己。」猶如量身打造的這齣戲，原本只三場，因叫好又叫座，後來全國巡演，更受邀到香港公演造成轟動，此戲後來也成為北藝大等戲劇院校的課程教本。戲裡，李文瑗演活了自己，戲外的準備則需掏挖最赤裸的內心世界，隱含血淚。兩年的劇場訓練，她不斷被金士傑、卓明等老師拆解卻深致感謝。

而當時，母親正陷於憂鬱的苦境，「想救媽媽」的信念，讓文瑗明白愛人的能力需要學習，當別人去旅行遊樂時，她卻踏向海文漫長的學習之旅，十八年不間斷的學習，終竟取得嚴格考核的文憑，自此開展工作坊帶領的生涯，協助成員走出桎梏的生命碼頭。「是那齣戲的參演撬開了我另個人生冒險，領我在脆弱之處做最多的挑戰，這才有了現在不一樣的李文瑗。」

副歌：遇見新不了情簡單亦快樂

游泳、打球是文瑗的新不了情，也是舒放自己的重要儀式，笑稱現在的自己將每天的生命活得「很激烈」，跟專業教練鍛鍊身體、打羽球持續八年至今，把自己當學生天天到運動場報到，一打球就狂風暴雨般地淋漓盡致，累攤身體，心靈卻很暢快！游泳時則極度放鬆地任一人獨游，「就像青蛙一樣自在！」文瑗笑言，「真正的殿堂不須外求，而是在自己的身體裡，帶著自己的殿堂，找到合適自己的方式，便可安住享受。」

而「追劇」也有著耍廢的逸趣。與深夜情深緣重的她，喜歡在夜半時分開啟追劇模式，不遮掩的率真，引發許多女性同胞的共鳴：「嗯！誰說追劇就是廢？」訪者好奇追問，「廢而不廢」中有何發現？「從戲劇來領略人生的悲歡離合與跌宕，常使我文思流動；洞悉了人生意義，再體現於生活中。」特別是警匪片，從犯罪心理學來探看人生，相當有咀嚼的况味。在舒適的規律中如此享受簡單的快樂，李文瑗因而自在輕盈。

尾奏：順隨生命如歌輕揚

形容自己的生命是上帝的恩寵，能在安全的狀態下探索省思，也讓李文瑗對耍廢有了新解與體悟，「就算遇到陰暗晦澀，仍要擁抱自己真實的本質，找尋自己最開心的事來發展能量，讓它順流承接，也就值得活了。」清靈如她，誰說生命之律不能如歌般輕揚啊。

李文瑗

加拿大Haven全人專業發展學院團體及個人心理諮商導師證照

臺灣電視及廣播節目製作暨主持人

大中華身心靈工作坊導師

美國有氧協會AFAA體適能專業師資培訓

淡水工商管理學院企業管理學士

崇德基督書院外語系學士

專欄作家

著作：我夢見我買了一條船、 上午夜琴聲的同學錄、 山上的生活

翻譯作品：關係花園、活出熱情

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2020年1月號】