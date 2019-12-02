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面對家庭暴力 成年子女如何應對？

2019-12-02 15:28張老師月刊

心理會客室

我爸酗酒，還會對我媽施暴，我好不容易有獨立的經濟能力，下定決心要把我媽接來一起住，保護令都聲請好了，沒想到我媽最後卻捨不得離開我爸，讓我很難受。我因為工作的關係，和我媽分隔兩地，每次打電話給她，聽她愈來愈憂鬱的聲音，我總是在想媽媽為何這麼不開心，卻還是要留下？如果她不願走，我還能幫上她什麼？心中非常無力。（宜蘭－偉哥）

偉哥：你好！

從你的來信中我在猜，或許父親已發誓很多次要戒酒、不會打太太；或許母親已心軟很多次，每次都告訴自己是最後一次原諒先生；或許你已多次自認必須保護媽媽，卻又痛恨自己的無能為力。如果我的猜測有部分吻合的話，那麼有幾件事我想與你分享。

關於爸爸的部分，我猜酒精已讓他的生活過得一團混亂。例如酒精戒斷讓他的作息與工作表現受到影響；酒精中毒讓他大聲咆哮、打太太、打小孩、摔東西，而與家人關係不佳。他應該發過誓要戒酒處理這團混亂，可是你們不知道要不要相信他，因為你們已經被騙到怕了。然而我們要認清一件事，騙子的問題不在於我們要不要相信他的謊言，而在於我們有勇氣聽騙子的實話嗎？

關於媽媽的部分，我猜她心中有很多的糾結與矛盾。例如一方面先生雖然會打我，可是也會買禮物給我啊，因此先生本質不是壞的，可是既然不是壞的，那為什麼喝起酒來可以把我打到全身瘀青呢？面對糾結與矛盾，若我們採取的是隔離或切斷，那麼問題很難迎刃而解，往往是更加地剪不斷理還亂。

關於你的部分，我猜你會不會對自己感到疑惑？疑惑是不是因為自己害媽媽被爸爸打、疑惑〈我的家庭真可愛〉這首歌是不是在嘲笑自己的魔咒、疑惑自己為什麼無能保護媽媽，還要可恥地接受爸爸的保護、疑惑自己未來會不會變得與爸爸一樣、疑惑媽媽不願意離開爸爸是因為自己還不夠好嗎？好多的疑惑沒有解答，或許不在於答案太殘忍，而是我們問錯問題了。

我們要如何聽到騙子爸爸的實話、如何面對受暴媽媽的糾結與矛盾、如何問對問題？我的建議是直接尋求專業協助，例如家庭暴力防治中心（113專線）、酒癮治療諮詢（縣市政府衛生局）。從中你們可以獲得下列相關協助：

一、讓父親接受專業酒癮治療。

二、讓你們學習如何與酗酒父親相處，例如父親使用酒精，你們該如何因應。

三、評估父親的家暴行為是否須接受相關處遇。

四、建議母親參加家暴課程，因家暴行為可被預測，所以了解家暴循環較可避免二度傷害。

五、建議你尋求心理專業人員，協助整理家庭經驗，再次認識自己。雖然來信的初衷是如何幫助媽媽，但會不會內在有個聲音是，有沒有人願意來幫助自己呢？

六、建議家族治療，因為每個人獲得改善，不代表這個家會獲得改善，也就是即便爸爸不再打媽媽、媽媽不再憂鬱、你不再不知所措，不代表這個家會是一個快樂的家。

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張老師月刊

張老師月刊，是學校老師的「急診處方」；是父母家長們的「使用指南」；是諮商人士的「Google」；更是社會大眾的「心靈維他命」。走過三十六年歲月的張老師月刊，堅持成為現代人的身心靈守護者，期許專業性和生活性並重，以「人文情懷．心靈品味」為訴求，強調大眾化的人文心理學，以及身心靈的全方位健康成長之刊物。

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