是忘記了 還是沒有辦法想起來？

分享 facebook 【撰文／楊凱捷】

「遺忘」在生活各種情境中都會出現，例如：記得電影中的主角有演過其他戲劇，卻無法說出是哪一部；考前複習明明有看到的內容，考試時卻想不起來；帳單忘了繳；站起來卻忘記要拿什麼東西……

以上情境看似都是「忘記」，其實是兩種「沒記住」的類型：一種是「沒想到要記」，另一種是「沒有記好」。前者表示對自己有相當自信，這點程度的事情，不用記，自然就會記得去做了。後者表示知道很重要，卻沒有在當時想起來。然而，在探討這兩種「沒記住」前，首先要理解什麼是「記住」。

記憶是如何形成的？

記憶，是來自生活中所接觸到的各式資訊，經過你重複利用它而能夠保存在大腦中，讓你在想使用的時候想起來。先藉由注意力將篩選目前接觸到的訊息，然後將可能用得到的資訊蒐集到工作記憶中，並與目前事件一起處理，資訊就會進入短期記憶，這個步驟稱為複習；當資訊與事件結合後，若與事件過去的經驗／記憶結合，則能夠進入長期記憶，這個步驟稱為精緻化。

以腦神經的角度來看，神經元受到外在資訊的刺激，傳遞了一個訊號進入大腦（視神經到枕葉）；這個訊號與工作記憶中的目前事件一起處理，此時訊號被延伸傳遞到處理事件的相關神經元（枕葉到額葉）；從枕葉到額葉的路徑上若經過顳葉或中腦，則會連帶觸發過去記憶的神經元，新舊結合產生新的路徑，這就是記憶。

一、注意力－工作記憶

生活中的注意力到工作記憶，就像是在上班時，你需要透過手機搜尋工作所需的某類資訊或傳輸重要訊息，卻跳出一些不相干的資訊畫面，或被廣告遮擋視線而受干擾，需要不斷地篩選處理，讓資訊接收順利，有時也不免受吸引點入一看究竟，而干擾了原本的工作，甚至中斷工作記憶。

其實，篩選資訊就已經相當耗費能量，這個「篩選資訊」在大腦的運作裡就叫做注意力。維持注意力讓我們能夠在大量的訊息中找出當下所需要的資訊，也能在大量訊息中排除不需要的資訊，和不必要的干擾。

二、工作記憶－長期記憶

每個人能夠篩選資訊的數量不同且有限。而保存這些篩選後資訊的能力叫做「工作記憶」，它所保存的資訊期限不長，有點類似二次面試，對當下工作有幫助的資訊才會被我們進一步處理、利用而進入短期記憶，就像是正式錄取。而不斷使用的資訊就會進入長期記憶，類似簽了長約或鐵飯碗。

舉例來說，要去超市買牛奶、衛生紙，從各式貨品中找出這兩項，使用的是注意力；一邊尋找這兩個目標，一邊記住走過的路線，同時注意特價資訊，所用的是工作記憶；發現特價資訊中，某個品牌的牛奶有送下次兌換的抵用券，一邊記住這件事，一邊前往牛奶區，特價資訊進入短期記憶；結帳後拿到抵用券，抵用券的資訊（期限、抵用限制等規則）就會進入長期記憶。

記憶的使用與改寫

講完記憶的形成後，來談記憶的使用。生活中形成記憶的三個要素有當下事件、相關資訊、相關記憶；而我們在使用過去記憶時，也是要依照當下事件、相關資訊作為線索，去提取、使用過去的相關記憶。

這個線索能提供多少資訊，取決於形成記憶的時候，從相關資訊中建立多少連結。例如，當下事件是上班前買早餐；相關資訊就是上班路線的各式早餐店情報。排隊人潮判斷好不好吃、店面乾淨衛生等等；最後要對你選擇的早餐店做結論，決定下次該不該再來。其中可能包含好不好吃、有沒有拉肚子、路線順不順、等候時間……各種資訊會影響你對記憶的情緒，情緒進一步影響記憶的內容，例如：好吃又沒拉肚子，出餐動作又快，有順路，你下次再去的可能性就高。而吃了拉肚子，甚至因此住院，你就絕對不會再去。判斷會因人而異，一次能處理的資訊數量、種類也會不同。

為什麼會出現這種現象？因為大腦並非是一個隨時處於完美狀態的器官，大致分為四個區域，總共由八百至一千億個神經細胞組成，耗費人體大約四分之一的能量，人類很難整天有充足能量去供給這個複雜的器官，即使有，這個器官也非四個區域可以同時被激發，就如一般所了解的左、右腦分別代表理性、感性，兩者同時存在的機會很少或時間很短。一般是以切換的方式並存，就像我們通常不會一邊用左手畫畫，一邊用右手算微積分。

因此大腦並不會保存事件的全部細節，而是記住一個主要的架構／大綱，一方面能夠降低負荷，一方面提供空間保存新的資訊。在節省大腦資源時，外在世界依然運行著，所以注意力依然在篩選新資訊，相關的資訊也會同時進入記憶歷程。這兩件事同時發生，若新資訊與舊記憶有關，則出現新的記憶連結迴路，此時便會影響舊的記憶迴路。以買早餐的例子來說，買到早餐後，對早餐店的速度與路線做一次記憶處理，如果此時肚子絞痛，便會對這記憶再下一次新的結論，若是發生更嚴重的事，可能就直接改寫這個記憶。

因此，記憶形成的過程中，還有許多資訊也同時被處理，可以稱作更重要的事，也可能只是干擾。該篩選掉的資訊沒被刪除就是干擾，篩選後進入記憶歷程的則是當下更重要的事。

忘記其實是記憶被干擾

來談談一個記憶現象：「提取引發遺忘」，提取是指將記憶拿出來使用，例如：不依靠紙本，僅憑大腦記憶去撥電話，就是提取號碼記憶。然而提取記憶時，卻可能會因此遺忘了其他的號碼或數字，就像訂餐廳時，同時收到一張需要回電的號碼、一組信用卡交易認證密碼、一組會議檔案的解壓縮密碼。通常訂完餐廳後，一般人頂多再記得當下最急迫的某一組數字，其他數字就需要再次詢問或拿出紙條。考前猜題是最經典的例子，複習了某一章節，覺得內容A會出現在考題，所以多花點心思背誦，考試時卻發現真正考的是內容B，你明明清楚記得內容B就在內容A的下一頁，卻怎麼也想不起來。

這個現象以前面提到的三要素──事件、資訊、記憶來說，是事件與資訊的連結在複習的時候，因為多回想了一下，兩者連結變強，事件與記憶的連結會相對被抑制。像是延長線，打開插座開關，延長線燈號亮了，電器一定是最後才亮的，而複習則是在延長線上多接了一些電器，造成其他電器跳電。

「提取引發遺忘」看似是簡單的現象，但因發生場合不同，可能會導致嚴重的問題。以飛機起降為例，飛機要降落時，駕駛必須控制飛機的機翼、輪子、引擎、客艙內的指示燈及艙壓，同時要與地面塔臺聯繫，該使用哪個跑道路線，以及哪一個高度進入才不會擋到起飛或其他班機的航線。當飛國際線時，最容易出問題，因為非英語系國家使用英文溝通時，口音讓彼此很難順利傳達資訊，使得該做的降落安全檢查被延誤，或是無法確定是否要進行下一步檢查。

最後，我們要怎麼應對記不住／遺忘呢？首先必須了解自己的腦力（工作記憶）有限，最多能記住多少資訊？再來要了解哪種類型的資訊是自己擅長處理的？可能是畫面、符碼、文字、聲音、氣味等，利用自己的長處去補足短處，例如有人會用音符的DoReMi，用旋律去記電話號碼等；用英文單字的意思去組合畫面（Sleep＋Sheep＝數羊睡覺）──思考對自己最有效的記憶方式，從最傳統的小抄筆記到上述的例子，來彌補大腦的有限資源。

楊凱捷

現任：財團法人精神健康基金會專案企劃。

曾任：Tony Roma’s 京都店副主廚、高雄醫學大學藥學系專任助理、實踐大學應用外語系兼任助理。中原大學心理學暨心理學研究所認知組碩士。