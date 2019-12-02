我是誰？──「生命敘說」的自我整理

【文‧圖／林仁廷】

國一放學回家，窗外魚塭夕陽西照，空蕩蕩的房子炎熱安靜，身處偌大空間讓我感覺渺小，覺得人的一生跟其他生物沒兩樣，傳宗接代、生老病死，我只是眾數之一，沒我也沒差，不如不要浪費地球資源，此時死的意念冒出，令人害怕。我不理解發生什麼事，忍到母親返家才哭，那種虛無感不知道是什麼。

人真的複雜多了，較高等的動物頂多擁有情緒本能，就算是黑猩猩的智商，最多類似五歲小孩，且學不會語言與書寫。然而人類不但擁有生物基礎，《普通心理學》裡還羅列了感覺、意識、學習、記憶、動機、情感、智力、人格、壓力、社會行為及心理異常等人類元素，「我是誰？」、「我從哪裡來？」、「要往哪裡去？」心理學延續哲學繼續回答這些提問。

「人生意義」是人類最終的追求，要用整個「人生時間」才能完成，心理學家艾瑞克森提出《心理社會發展理論》，將人生分為八階段，最後一階段則要統整人生，自問「是否過得有意義？」沒有白來這一遭。

我常鼓勵來諮商的人們寫下自己的故事，類似傳記，他們都很驚訝，因為沒有人問過他們的過往。人生若是一個故事，你會怎麼區分章節呢？邀請你試著用「時間軸」、「重大事件」或「深刻情緒」為題來書寫，回憶越細越好，或許你就能說出「我是……」。

TIP：生命敘說（storying）

敘事治療論認為當事人才是詮釋自身經驗的主人，當我們敘說生命故事，即是在解釋自己的生命是什麼，將它轉化成一個具有意義的人生。通過「敘說」（storying）與「再敘說」（re-storying）」，能讓人們擁有新角度、得以脫困的新故事，為自己的生活帶來活力。

TIP：林仁廷

主修社會心理學，曾任部隊心輔官、監獄治療師、諮商機構心理師。現為諮商心理師和兩個孩子的爸，興趣是閱讀、烹飪、做家事、旅行、繪圖、攝影、社會觀察與寫短篇小說。