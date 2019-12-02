漸忘遺憾 見望未來 －－2019年度一字街頭採訪

【撰文／黃曼茹 攝影／編輯部】

每到歲末年終，懷舊的氛圍便油然而生。人們會與舊友相聚，也會一起討論今年發生的大事。就像日本的「忘年會」習俗，「忘年」，是為了忘掉過往的不愉快，對自己與身邊的人說聲辛苦了；「忘年」，更是為了勉勵彼此，一起努力面對未來。

編輯部此次在大安森林公園進行的年終採訪，也宛如一場街頭的「忘年會」。受訪民眾被問到「今年最想遺忘的事」時，普遍表示自己早就忘記了。但問到「最想帶到明年的回憶」，卻都露出了欣喜、滿足的表情。

接下來，編輯部想邀請你重返當日的「公園忘年會」，共享他們的「年度一字」。

＊因某些受訪者有隱私考量，部分內容以擷取、合併或改寫處理，不全然指涉單一受訪者。輔文照片，均獲當事者同意露出。

樂 走出世界樂體驗

30世代設計師：「今年夏天跟高中同學搭郵輪旅行，沒想到同學病的病、中暑的中暑，最終我等同一個人旅遊。畢竟三十幾歲了，能接受獨自在異地的狀況，回想起來反倒覺得是很有趣的經驗。」

30世代上班族：「去歐洲旅居兩個月，雖然異國風光與文化讓我印象深刻，但最難忘的還是認識了許多朋友。能建立跨越國籍和種族的友情，感覺自己的世界更開闊了。」

爽 進取升遷神氣爽

10世代小學生：「有時候考試考不好，會在全班面前被老師罵。但參加才藝比賽得獎，被大家稱讚，讓我知道自己功課雖然不好，還是有被肯定的地方。」

20世代大學生：「今年考過教師檢定後，終於放下心中一個重擔。努力能有收穫，直白一點地說，真的很爽。」

20世代吉他老師：「畢業後應徵了很多工作，但不太符合我在樂團的經歷和我對音樂的興趣。現在下定決心接受中國的邀約，去那邊的音樂教室當老師。雖然可能離我的理想還有一段距離，但我決定要衝衝看！」

40世代教授：「以前一心想寫出好論文，希望未來能當上中研院院士，直到家人生病倒下，我突然發覺那些成就都不重要了。現在很珍惜和家人相處的時光，就算普普通通地教書也無妨，想陪伴家人走過最後一段路。」

50世代志工：「到我這個年紀，一切都平平順順了，沒有特別的願望。對我來說，每天服務完，回到家裡看見妻子跟小孩，一家和和樂樂，就是最開心的事。」

60世代奶奶：「孫女放學後，我會帶她來公園。我老了，不太能和小小孩跑跑跳跳，但她很乖巧，總會乖乖地跟我一起坐在長椅上發呆，我覺得現在這樣最幸福。」

20世代上班族：「大四時爸爸罹癌過世，給我帶來很大的打擊，我不太曉得該怎麼整理情緒，也不知道怎麼和別人訴說那種失落。但今年開始，我慢慢能向別人傾訴這件事。我覺得自己變得比較柔軟，好像又能重新接納這世界了。」

30世代媽媽：「孩子今年出生了，作為媽媽，就像和這孩子一樣『新生』在這世上，我和孩子都要開始面對新生活。希望他能平安成長，也希望我能好好帶領他長大。」

50世代老師：「這一年愈加感到體力跟腦力大不如前，各方面都在提醒我『已經不年輕』了，但心境上要真正服老，好像還是有點困難。我想這是我接下來要學習的事，努力老而不衰，也許肉體有極限，但心境能自由自在。」

你的「年度一字」有沒有在上面呢？不論今年的你過得如何，都希望你能和這些受訪者一樣，漸忘遺憾，見望未來。