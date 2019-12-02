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回復記憶的源流──專訪神經科學家焦傳金

2019-12-02 15:28張老師月刊

【撰文/莊妍 照片提供/焦傳金】

神經科學家焦傳金，主要研究頭足類（如烏賊），學術專長是海洋生物和視覺研究（視網膜），由於在清華大學教授「當代認知神經科學──腦與心智」（簡稱腦心課）通識課程，因而與不同領域的學生有所連結，「我非常驕傲今年已經開課第十年了！」

焦教授認為，記憶的有趣在於其不同的成因以及記憶本身。有人形容記憶是「食物調理機」，就像把水果絞碎之後，果汁有其獨特的感覺，但已不同於「水果」，它還有水果的味道跟元素，但基本上已重新調理過。他補充：「大腦並非有一個專門儲藏特定記憶的地方，而是腦內有許多神經細胞互相連結，形成不斷工作的動態網路。」

強化神經元連結，逐步建構自我概念

學習指的是大腦內的神經與神經之間的連結，連結增強表示記憶比較好，反之則弱，因此「大腦有百分之幾未開發，要大力開發剩下的百分之幾」，或是「先清掉一些記憶檔案，才塞得下其他記憶」都是錯誤觀念，我們每個腦細胞都運作活躍，神經與神經的連結會不斷改變。「學習與記憶就是Repeat to remember，學習再遺忘，遺忘再學習的歷程。」

而記憶還攸關一個人的存在意義。「你仔細想，記憶非常personal（個人），一旦消逝就沒有自我了。」焦教授提綱挈領地敘述，有條不紊地融入訪者的回應，一如他教授腦心課十年以來的教學堅持──涵蓋不同且全面的重要主題。言談中，他常釐清自身的研究領域，再提到備課涉略的相關資料，以及本身對主題感興趣等原因才產生綜觀的結果，「記憶在神經科學或哲學領域都是迷人的奧秘論題，是可以說上一個小時的主題。」言及此，他嘎然而止，不好意思地說自己常越講越多，談吐間流露一派謙謙學者的風範。

三十餘年學養的神經科學家焦傳金，有別於一般對於科學家窩在實驗室裡、不見天日地記錄數據的想像，他倒像美國超級英雄電影裡的「水行俠」。身為戶外派，他大學時便立意從事潛水或野外工作，後來順利地在澳洲大堡礁、美國水下實驗室做研究。以海洋生物視覺為博士論文，深造哈佛大學做博士後研究，從動物視覺一直延伸到廣泛的視覺神經領域，並且成立了自己的「視覺神經科學實驗室」。

「『看到』跟『知道』是不一樣的，最後讓你理解世界的其實是大腦。」焦教授解釋，靈長類是強烈的視覺動物，人腦至少有三分之一的區域在處理視覺，「因此研究視覺的人除了眼睛之外，也會研究大腦如何處理眼睛傳來的訊號。」亦即視覺記憶。

不同的記憶形式：嗅覺／鎂光燈／情節／程序記憶

大多數人或許未曾察覺，五種感覺之中除了視覺以外，「嗅覺記憶」格外地重要，因為嗅覺受損會無法感受許多情緒性的東西。有趣的是，嗅覺記憶的另個特性是瞬間提取能力極佳，對於國高中參加過童軍露營的焦教授而言，陽明山上的硫磺味和童軍露營記憶相連。幾年前到北投地熱谷一聞到硫磺味，極短的時間內，立刻喚起那段美好時光。「這也呼應到記憶的個人性，不論勾起的回憶快樂還是悲傷，我們聞到相同的味道，但它只會對你產生意義。」

若說嗅覺記憶帶你重返舊日情懷，「鎂光燈記憶」便將隨著你去到未來。嬰兒潮世代的美國人，大多記得自己在甘迺迪總統被刺殺的那天在做什麼。但我們連昨天吃什麼都會忘記，怎麼記得幾十年前的往事呢？焦教授說：「這是因為遇到重大事件時，身體會分泌腎上腺素，就是情緒反應，會讓創傷或情緒波動的記憶特別鮮明。」

其實記憶有很多種形式，「鎂光燈記憶」屬於「情緒記憶」（emotional memory），此外，「情節記憶」（episodic memory）是指回想起發生過的事情，另一種稱為「程序記憶」（procedural memory），亦即當你習慣一件事情之後，不知道為何記得或是可無意識地執行，比方說學會騎腳踏車以後，你便不太可能忘記這項技能。

值得一提的是，沒有遺忘就不會有記憶。因為我們在回憶時，不可能鉅細靡遺地重現細節，所以每個人的回憶都是一個重新建構的故事。由於記憶如此獨特而無法取代，失去記憶連帶產生的自我消失感，在阿茲海默症患者身上最常見到，然而目前還沒有較好的治療方法，甚至連疾病的成因都仍然未知。焦教授坦言，每上到老化與疾病的主題總是很沮喪，但他必須告訴學生事實，也對於未來醫學能研究出比較好的治療方法抱持希望。他常勉勵同學，大學畢業以後，未來八十年還有不斷學習的空間。

知識連結社會，包容讓聲音多元

願意善待知識的人，永遠會得到更多。──和平青鳥書店玻璃帷幕

學習源於模仿，我們有同理心其實多虧大腦裡的「鏡像神經元」。認識鏡像神經元以後，或許會更加注意到同理心的存在。焦教授說：「從科學上推論，我專心傾聽時，鏡像神經元正在做同樣的事情，因此我雖然沒有經歷你描述的事情，仍能感同身受。」同理心也就是換位思考、站在不同的位子設身處地思考的能力，焦教授蹙眉而道：「這雖然跟記憶無關，但我仍想說，紛擾多來自於信者恆信，或是自身帶有偏見卻認為其他人也應該如此。每個人都是對的，那誰是錯的呢？」我們的社會應該需要有更足夠的包容力，來讓不同的聲音安然共處。

如果人與人的連結是同理心的具體展現，那麼科學便是研究與社會之間的關聯。焦教授笑說，自己出外演講時，從小學講到阿公、阿嬤都可以通，因為大家吃過也看過烏賊這種神奇的生物。他接著說，研究特殊生物者的初衷，純粹是對這種動物的喜歡，核心則是希望藉由研究大自然演化而來的現象或動物行為，提供人類線索去發展不同的科技、醫療相關領域，因為生物能在這個星球上生活，自有其生存之道。「我們研究人員共同的願景是師法自然，最終將這些觀念或是研究結果結合人類的創造──如果我們還是以人類為中心的話。」

研究成就自己，教育成就社群

「用球賽來比喻人生，我現在正是下半場的開始。」費時費心地投身研究與教學，焦教授接下來同樣會戮力於研究和教學，雖然研究讓他得到很大的肯定和成就感，不過他深信教育會產生更深遠的影響，「因為研究是成就自己，教育則是改變社會的其中一種方式。」焦教授說，在大學教書最大的優勢應該是可以影響這一群大學生吧，而這些人未來都會在社會的各個岡位工作。展開人生下半場，焦教授期許自己能帶給社會更多影響，有適當機會就努力，「我想這是一個籠統但正面的想法。」

焦教授淺淺地笑了起來，「也因為腦與心智是蠻廣的神經科學領域，我希望帶給同學新知，所以無形之中自己先接觸了更多領域。可以聊些專業領域以外的東西，蠻好的。」面對來自不同領域的學生，焦傳金教授深切體認「教學相長」的真諦，學生給予的反饋也激盪出更多的好奇。

具影響力者的所作所為，大抵是對這個世界保有一股孩子般的無窮好奇與熱情。獨具慧眼的人，與自己連結，繼而連結他人，終將連結起宇宙的奧秘，焦傳金教授便是一例。

焦傳金

美國馬里蘭大學生物科學系博士。經歷：清華大學副教務長、分子醫學研究所所長、生命科學系暨系統神經科學研究所特聘教授、美國伍茲霍爾海洋生物實驗室合聘研究員。長期專注於視網膜神經生物學，以及動物行為學研究。曾發表世界首篇實證烏賊具「數感」能力的研究，登上知名期刊。創新教學且推動科普知識不遺餘力，曾獲國立清華大學3次傑出教學獎、傑出導師獎、國科會吳大猷先生紀念獎。

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張老師月刊

張老師月刊，是學校老師的「急診處方」；是父母家長們的「使用指南」；是諮商人士的「Google」；更是社會大眾的「心靈維他命」。走過三十六年歲月的張老師月刊，堅持成為現代人的身心靈守護者，期許專業性和生活性並重，以「人文情懷．心靈品味」為訴求，強調大眾化的人文心理學，以及身心靈的全方位健康成長之刊物。

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