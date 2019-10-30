找回溫暖的家：保護性社工介紹

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【文／莊妍、審閱／侯蓉蘭（台北「張老師」基金會社工督導）】

保護性社工就像引領個人或家庭尋見寶藏，看見紅寶石般閃耀的兒童青少年，欣賞藍寶石般充滿奧秘的人際/兩性關係，最終建立並傳承鑽石般純粹而光彩的家庭價值。

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「家」是一個人最先接觸到的小型社會，「張老師」保護性社工同時承辦兒童少年保護工作和成人保護工作，協助個人或家庭恢復其社會功能。

保護性社會工作

保護性社工主要做些什麼呢？可由初級、二級(次級)、三級建構而成的社會安全網來了解。初級為預防性工作，從事的是校園暨社區的宣導；二級涵蓋經濟需求和家庭失功能等高風險家庭的照護，亦是在家庭發生「家變」，如：離婚、失業、意外、重大疾病、入獄服刑時，社工或福利資源能提早介入，避免發生兒少虐待、家庭暴力案件等。但當遺憾已發生，則啟動最後防線：撥打113專線救援、提供緊急醫療及兒少暨成人保護。

以議題區分，整合資源

在兒少保護工作當中，發現輔導青少年最重要的還是家人關係，家庭是學習人際關係、兩性關係等情感最重要的場域。成人保護工作一般會想到婦女保護，不過隨著社會變遷，對象不再僅限於婦女及親密關係雙方的「權控關係」，近年來，則是慢慢聚焦在關係議題，意即長期互動、溝通不良的「親密關係」。

以下分別介紹與家庭工作和個人工作的概況，以及保護性社會工作重建家庭價值的挑戰。

尋找紅寶石：兒童青少年保護，與家長工作

兒少保護接獲通報的案例多半是管教不當，透過福利單位、學校單位、民眾、警政單位或是醫療單位通報後，進入處遇流程，由保護性社工密切和家長討論管教方式、建立關係、同理照顧孩子的辛苦，除了尊重兒童權益，也宣導適當的育兒觀念。另一方面可能是孩子的個人因素，引發家長施虐，比如：身心狀況、情緒困擾，家長不知道怎麼處理也不了解，或是家長擔心藥物副作用不敢讓孩子服藥，「張老師」社工會協助家長提升關於照顧此類兒少的知能。

除非孩子安全堪憂，否則不會輕易從家中移出和安置。但如孩子進入安置體系，保護性社工會跟安置機構的社工討論適應狀況，同時協助家庭恢復功能。鬆動家長的既有觀念，提供親子教養資源和技巧，引領家長看見孩子如同紅寶石般閃耀的面向。

圖片提供／「張老師」基金會，僅為示意圖，非真實案主 分享 facebook

尋找藍寶石：人際/兩性關係，與成人工作

親密關係暴力不只是女性會受威脅，依據衛福部統計顯示，2015年被害男性6342人，占所有受暴案件性別的13%。2018年，男性1397人，占受暴案件性別22%；女性4816人，占受暴案件性別75%，男性被害的比率已逐年增加。事實上，男女雙方皆可能遭受肢體或精神暴力。發生暴力行為時常是複雜的家庭動力結果，沒有全然的被害人或相對人，因為關係是互動而來的，存在許多兩造雙方面的衝突案例。

家暴被害者的需求是多元與複雜的，不論服務的提供是支持性、補償性抑或是復原性的，皆須依被害者的實際需求為主。保護性社工以個案管理、生態系統觀點及充權取向，提供家暴被害人及其家庭成員服務。工作流程內容如下：

●接案一至三個月內，依據的是個案的短期需求。如：危機處理及自殺防治、陪同保護令聲請蒐證、出庭、緊急救助金等經濟協助、就業資源連結、提供醫療資源、法律服務、提供暴力認知教育知能、目睹兒少知會、轉介及提供個案情緒支持，此階段以運用「危機介入模型」，希望能短期內協助被害人確保身心安全，並且在有限時間內解決被害人的危機問題，著重在個人層面的問題解決。

●接案三個月，進行的是中長期處遇計劃。再次評估個案問題、需求與期待，與個案訂定中長期處遇計劃。此階段強化的是被害人危機處理能力，累積正向問題的解決經驗。如：社工人員連結司法或諮商專業，透過家族會談、家事協商或家族治療等，覺察雙方的互動模式，調整溝通或互動的方式，協助兩造面對親密關係的復原或存續所帶來的問題與適應。增權長期受暴的被害人，提升其互動及因應衝突的自信與勝任感。

不論兒少保護抑或是成人保護工作，社工根據不同個案訂定的處遇計劃，核心都是與「人」工作，等待人們終有一日寬待彼此，看見猶如散發深邃藍光的人際關係價值。

尋找鑽石：重建家庭價值，與「人」工作的挑戰

「以案主為焦點，以家庭為中心」，兒少保護是和家庭工作，而非僅協助孩子，怎樣提升父母職能，給孩子安全健康的生長環境也是關鍵重點。成人保護也須做同樣的考量，同時還需納入考量案主自身的意願。例如：當事人身陷重複暴力的環境，卻仍選擇不離開，即是社工面對與人工作時的一項挑戰，雖然著急，也只能在尊重選擇的前提下，多多為當事人設想可能會忽略的事情，提供他們自我保護的安全計劃，並常予以提醒。

身為社工與人接觸，容易談到彼此的深層經驗，比如：親密關係暴力，會涉及到依附關係，便可能談到小時候的經驗。「張老師」社工長期介入扶助許多案家，不僅看見原生家庭對「家」的影響，從案家的故事也深刻感受到與人工作在關係上的尊重與施力的智慧，以及協助重建家庭價值的重要。因此，靈活運用助人工作方法，熟悉關係脈絡和貼近了解眼前家庭的需要，讓每個曾遇風險的家庭也能如鑽石般發光，便是「張老師」社工團隊的專業所在。

保護性工作的重要性及全面性，所幸有社會安全網的相關人員堅守岡位，適時地梳理壓力，防止悲劇發生。作為「高度介入他人生命」的工作，保護性社工衷盼處遇計劃對案家發揮果效，引領人們找回溫暖的家和永恆的寶藏。

社會工作會結案，家庭暴力是全國人民的事情，身為社會一分子的我們責無旁貸，唯有你我適時陪伴且不吝於伸出援手，才有機會幫助更多人度過他們生命當中的危急時刻。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年11月號】