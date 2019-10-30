面對矛盾與衝突──認知失調與合理化

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【文．圖／林仁廷】

我讀碩一時非常痛苦，因為原本相信的價值被顛覆了。所上學長姐多來自心理治療、社會工作及基層教師再回來讀書的資深人士，光是「同志」議題，我們新生就啞口無言，學長口條清晰指認我們性別意識過於淺薄，存在著「異性戀霸權」，像被震撼教育一般，不得不承認自身的無知，我以為研究所能增長知識權力，沒想到卻要先檢討自己。

想像與實際有巨大差異，有些人開始逃避（就是我），有的人開始反抗，在課堂上與學長吵架。「認知失調」是種心理矛盾，當結果不如預期，人們會調整自己態度或扭曲對方意圖，讓原本的信念不致潰散。如：「我向媽媽要糖，她卻不像平常那樣給我」時，人們心想一、「算了，不吃糖比較健康」或二、「媽媽今天一定是心情不好」，讓心裡恢復平衡，用「合理化作用」保護自己。嚴重的認知失調則不同，涉及原本相信的道德、信仰、正義等價值，矛盾衝突會動搖人們賴以生活的信念，如果結論是「天啊，原來媽媽偏心，糖只給弟弟」，可能自我形象會破滅。

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認知失調不一定是壞事，能面對矛盾、誠實且自省的人，就會進入「自我成長」領域，創造新的平衡與價值。研究所的目的便是利用課堂彼此對話與回饋，讓我們認知理論與實務的差異，走出自己的路，過程辛苦卻很值得。

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TIP：認知失調（Cognitive Dissonance）

心理學家費斯汀格（Leon Festinger）在1975年發表《認知失調理論》，說明人們為了拉近信念與現實的落差，想盡各種方式合理化（rationalization），矛盾之處避而不談，賦予勉強能被接受之理由與解釋，以掩飾與自欺的方式自圓其說，獲得自我安慰。

林仁廷

主修社會心理學，曾任部隊心輔官、監獄治療師、諮商機構心理師。現為諮商心理師和兩個孩子的爸，興趣是閱讀、烹飪、做家事、旅行、繪圖、攝影、社會觀察與寫短篇小說。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年11月號】