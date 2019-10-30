永遠在你身旁的力量：「張老師」基金會 & 1980輔導專線介紹

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【文／莊妍】

50年來，「張老師」推廣心理健康未曾缺席。早期定位為青少年為主的本土化社會輔導機構，近年在公益與諮商輔導實務面則擴大以「家」為主軸，從預防性宣導和「1980輔導專線」二面向來推動心理健康教育。

由於這兩範疇涉及的服務廣泛，因此我們嘗試用紙上沉浸體驗的方式讓你身歷其境。現在，請你閉上眼睛默數三秒，想像我們即將進入的是：「張老師」體驗園區……

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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START

園區的5個帳棚分別代表不同的服務項目，先帶你一探「張老師」基金會提供的預防性宣導活動；接下來帶你以沉浸式體驗的feeling，一起進入「1980（依舊幫您）輔導專線」服務的專屬空間。

來到「張老師」基金會展示區 五大預防推廣服務助你找到自我

全臺有臺北、桃園、臺中、臺南及高雄5個分事務所及新北市、基隆、宜蘭、新竹、彰化及嘉義6個「張老師」中心，55條「1980輔導專線」、27間晤談室、10間團體室提供各種輔導服務。同時臺北、桃園、臺中、高雄分事務所下共成立4個心理諮商中心，聘有132位通過國家考試的諮商心理師提供付費心理諮商。50年來提供臺灣319萬人次電話輔導及2131萬人次的預防推廣活動。工作項目涵蓋一個人一生的足跡，包含：

1、校園／社區講座：正向力量從小扎根，持續舉辦校園巡迴講座，針對社區民眾另有多樣化主題的講座。提供維護身心健康的正確觀念與做法，提升尊重、自我照顧能力與人際互動技巧。

2、多元課程：進入「張老師」全球資訊網http://www.1980.org.tw，點選「課程消息」，可從地區分類和主題去搜尋課程、工作坊。比如諮商學派的初階、進階工作坊，或是一般大眾皆可報名的自我探索或助人技巧的課程。

3、青少年自我挑戰營：帶領國中生進行暑假營隊活動，活動中運用探索教育活動，帶領小團體輔導活動，搭配大團體自我探索課程。

4、媒體宣傳：網路媒體、報紙、雜誌、電臺、電視參與、接受媒體採訪等，提供心理相關回應。（FB搜尋：財團法人「張老師」基金會）

5、EAPs員工協助方案：運用心理諮商專業進入企業，透過系統化的專業服務，解決可能導致員工工作生產力下降議題，如：壓力、健康、心理、家庭、法律、財務、情緒，使員工以健康的身心投入工作，塑造勞資雙贏的局面。

接續，前進1980輔導專線區，一起來場沉浸體驗吧！

圖片提供／「張老師」基金會 分享 facebook

來到「1980輔導專線」沉浸體驗 你的問題就是「張老師」的問題

1、您好，我是「張老師」

「張老師」可分為義務「張老師」以及專任「張老師」。一號「張老師」宋時選先生創辦時，以華人大姓「張」帶出親切感，又以「老師」在青少年生活中影響深遠，較接近輔導工作的性質，因而得名。

2、志願服務體系：義務「張老師」

義張為甄選、通過義務「張老師」儲備訓練者，以輔導志工身分，中心考核每年一聘。以電話、晤談、函件、網路等方式提供服務。專線服務時均以代號：您好！我是 XXX號「張老師」

3、推廣服務體系：專任「張老師」

專張為心理、社工相關輔導科系人員組成，部分專張為通過國家考試的社工師及諮商心理師，平時多為辦理心理衛生推廣活動，並維護「1980輔導專線」暢通。

4、「1980輔導專線」（依舊幫您）的好處？

來談的求助者多數時候並非無法解決困難，而是找不到可釋放的出口，電話輔導每次服務約40至50分鐘，緊急時，這一通電話便是關鍵協助。

直撥1980輔導專線（中華電信手機/市話用戶撥打免費）

服務時間：09:00-12:00/14:00-17:00/18:00-21:00

5、還有其他輔導方式嗎？

有函件、E-mail、網路輔導及面對面晤談輔導。因為求助者有時對於當面協談有所顧慮，專線便是很好的溝通媒介和緩衝。

服務信箱：1980＠1980.org.tw

6、想成為義務「張老師」？

目前全臺近1200位義務「張老師」輪班，陪伴需要的民眾。每年招募和培訓專線輔導志工的梯次有限，請密切關注「張老師」官網或是粉絲團。

官方網站：http://www.1980.org.tw/

FB搜尋：財團法人「張老師」基金會

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年11月號】