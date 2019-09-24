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讓心理師陪你行過生命風浪 第一次也不迷惘的心理諮商指南

2019-09-24 11:45張老師月刊

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【文/黃曼茹、資料提供．審閱／孫頌賢 】

人人都知道生病了要看醫生，碰上官司要找律師，那什麼時候要找心理師呢？答案很簡單：只要不開心或想法打結，都可以找心理師聊聊，心理諮商就是在幫助你改變情緒或思考。不同於外在社會對你有角色期許，你可能需要顧慮自己做為人子、員工、伴侶、家長等身分，在諮商時只要你願意相信心理師，便可以放下所有責任，說出你真正的心聲。

心理諮商雖然不能直接、立即地改善外在困境，但能使你發現過往挫折或長期思維習慣，如何影響現在的生活？進而陪你尋找面對生活壓力、人際關係、心理疾病……的新做法。不只希望你解決眼前的難題，更希望你能因建構了全新的心態，讓人生就此出現轉機。

一趟屬於你的航程 諮商時可能會有的歷程

大致來說，諮商時會經歷以下三個階段：

1.認識自己真正的議題

一開始你可能有想對人傾訴的心情，或是想要尋求解方的困境，在諮商時，你都可以自由地與心理師談談。而心理師則會在與你的談話中，幫助你理解真正要面對的是什麼？

2.發現議題的起因

接下來，心理師會和你一起從原生家庭、過往經驗、溝通互動的方式等，尋找議題形成的原因，並且和你一起探討，哪些心態或言行舉止，不僅無法解決議題，還會讓事態惡化？

3.找到面對議題的新方法

最後，心理師會陪你找出面對議題的新方法，讓你不再陷於同一種處境，意識到自己其實有很多選擇，能讓生活往好的方向發展。

舉例：

你以為伴侶對自己不滿意，結果發覺是自己對關係沒有安全感。

你的不安可能來自原生家庭不和睦的經歷，害怕失去家庭的感覺，使你總是擔心伴侶的評價。

過往你一味做「想像中」能討好伴侶的行為，卻忽略了傾聽伴侶的意見，你開始試著和伴侶討論，怎麼樣的互動模式能讓彼此感到安心與快樂。

選擇一艘喜歡的船 心理諮商學派簡介

不只可以事先理解諮商歷程，也可以從心理諮商的學派開始，理解不同學派的心理師會給人什麼氛圍？諮商時著重的部分又是什麼？以下就來簡介五種常見的心理諮商學派：

．醒醒！不是你爸媽

　心理分析取向　e.g.精神分析、榮格學派、客體關係取向

　心理師會探索你的記憶，並且在乎你會不會將自己的故事，投射到與心理師的關係中。此時，心理師就像你人生的某個重要人物（很多人都是原生家庭的父母），你會在心理師身上，發洩對這個人物的情緒。

　但心理師接下來會點破你：現在已經不同了！不論是心理師、你的伴侶、你的孩子……都不是你難以忘懷的那個人。心理師運用這種從記憶中乍醒的「當頭棒喝」，幫助你擺脫過往包袱，嘗試面對眼前的新生活。

．給你一個長鏡頭

　經驗學派　e.g.個人中心學派、完形治療、情緒取向

　心理師在乎能不能幫助你更真實、直觀地表達感受，並從你漫長的人生中，找出隱藏的內在故事。心理師會像電影導演般，將重要的片段擷取出來，與身為主角的你一起討論其中場景，看這些片段對你的人生產生什麼影響？具有什麼意義？

．教練陪你來練習

　認知行動取向　e.g.行為治療、CBT、現實治療

　相較於探討過往，心理師更重視你現在的認知，以及你現在該做什麼改變。心理師就像教練，會告訴你什麼是非理性的信念，你必須自我監控，並且完成心理師給你的作業，必要時心理師也會陪你一起練習，讓非理性的信念不再干擾你。

．朋友一生一起走

　後現代取向　e.g.敘事、焦點

　心理師不會將自己視作權威，認為每個人都有自己詮釋議題的角度和解決議題的方式。心理師就像你的老朋友，在看似漫談的過程，給你足夠的空間，幫助你發現自己如何看待世界，並釐清自己真正的想法。

．奶奶一定有辦法

　系統晤談　e.g.伴侶與家族治療

　心理師就像一個家族的大家長，認為你的個人議題，其實是整個家族的議題。心理師會釐清這個家的溝通規則，然後嘗試讓這個家發展出較良性的的連結與溝通模式，先幫助家族有良好的互動，便能解決個人的議題。

啟航後的航海圖 什麼樣的諮商最好？

心理師提供的建議、使用的技巧或評量，都是在輔助你面對自我，但選擇接受與否仍然在你，諮商時最重要的還是你的意願。因此，什麼是最好的心理諮商？請先問自己兩個問題：一、你喜歡這個心理師嗎？　二、這個心理師適合你嗎？

這兩個問題，都可以用你的直覺判斷。有人在乎被接納的感覺，有的人則希望能得到實質建議，很多時候不是心理師的錯，當然更不是你的問題，而是有沒有「配對成功」？心理師可能以為他的方向對了，很不巧地卻並非你要的。當你產生了不喜歡或不合適的想法時，可以直接跟心理師討論。在心理師的專業訓練裡，都有教導心理師該怎麼回應與調整。萬一真的合不來，也請不要太快對心理諮商氣餒，換一個心理師，絕對是可行的選擇。

最後，心理諮商希望改善的是長期內在議題，所以請給自己和心理師一些時間，不求一次到位，但每次都可以有一點進步或收穫。期盼你和此篇指南一起航行，相信再大的風浪，也能慢慢看見臨岸的曙光。

孫頌賢

現任臺北教育大學心理與諮商學系教授兼系主任。

諮商心理師、ICEEFT國際認證情緒取向伴侶與家族師與督導。

最喜歡在課餘時間待在書店或咖啡館，思考與觀察所見的人事物。

著作：《諮商心理衡鑑的理論與實務》由張老師文化出版。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年10月號】

張老師月刊

張老師月刊，是學校老師的「急診處方」；是父母家長們的「使用指南」；是諮商人士的「Google」；更是社會大眾的「心靈維他命」。走過三十六年歲月的張老師月刊，堅持成為現代人的身心靈守護者，期許專業性和生活性並重，以「人文情懷．心靈品味」為訴求，強調大眾化的人文心理學，以及身心靈的全方位健康成長之刊物。

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