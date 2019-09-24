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孩子班上有霸凌 家長該如何應對？

2019-09-24 11:45張老師月刊

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【文/顏孝羽】

孩子告訴我班上有霸凌和排擠的情況，雖然他並非霸凌者，也非受害者，但身為媽媽每次聽孩子講這些事，還是很為難。想讓孩子知道霸凌和排擠別人是不對的，漠視惡行也不好，但不知道教孩子怎麼做才正確，更怕孩子也會遭殃。而且我並非當事者的家長，好像也沒有立場直接介入這些事。身為媽媽，或說身為一個教導孩子的成人，我感到非常困惑。（桃園－Sherry）

Sherry您好：

我理解您的擔憂，也同意您的觀點，即使孩子是霸凌旁觀者，我們也無法置身事外。事實上，這對孩子是最好的生活教材。

校園是社會的縮影，霸凌現象很難在校園或在職場中完全消失，因此學習如何處理校園霸凌事件，有助於孩子因應未來複雜的社會與職場。隨時代進步，霸凌形式日益多樣化，言語霸凌、關係霸凌、網路霸凌等等皆層出不窮。在孩子成長過程中，您若能培養他們正確的價值觀和處事方式，對孩子將相當有幫助。

「一個社會，只有好人都沉默時，邪惡才能橫行。」我們必須引領孩子採取明智的行動。試想，如果孩子長期目睹同儕對其他同學欺凌而無動於衷，久而久之孩子將可能模仿錯誤的行為，並合理化被霸凌者被欺負的事實（比如：他先惹我，我才把他書包丟到廁所）。長久以來不利於同理心的發展。

在我的臨床工作上，發現許多旁觀的孩子都和您的孩子一樣，知道霸凌者的行為是不對的，但可能出於害怕被霸凌者盯上，或者一起被排擠，而不敢挺身而出。然而冷漠是霸凌的幫兇，該制止時不制止，是對霸凌行為一種默許的表現。但身為母親的您，必定擔心孩子安全，究竟該怎麼做，才能伸張正義，又不會讓孩子因此被霸凌呢？

1.與同學結伴制止或是找幫手

看到霸凌事件時，可以請孩子立即與其他同學一同結伴，以制止霸凌者。事件發生時，一定也有其他同學感覺這是不對的行為，結伴制止可以增加成功率。孩子也可以立即尋找附近的大人或老師到現場幫忙。回家後，請孩子記得要和父母討論此事，父母可視情節的嚴重程度與教師商量對策。

2.保持好友的同儕網絡

分析霸凌現象不難發現，霸凌者與被霸凌者在一個團體中往往存在明顯的權力不平等。臨床觀察被霸凌者常是團體中的邊緣人，或是被很多人討厭的同學。所以當欺負他時，沒有人會挺身而出。如果當霸凌者發現他欺負某位同學，其他同學會站出來幫忙被霸凌者時，就比較不會有後續的欺凌情況。以班級友誼網絡的模式來看，霸凌者需要的是自己被眾人喜歡的崇高地位，所以當他知道欺負人的行為，會影響他在班級的地位時，他比較不會欺負他人。

3.表揚互助行為，營造友善風氣

當霸凌事件發生後，家長宜與教師共同營造班級內的助人行為，取代以強欺弱、以多欺少、以大欺小的風氣。此舉對於霸凌者、被霸凌者，以及旁觀者都有好處。霸凌者可能因家庭不美滿而產生不滿情緒與偏差之行為，可以透過學校的正向經驗加以矯正與扭轉，必要時可以轉介進行學生心理輔導，找出不滿情緒的根源。另外，被霸凌者可以在一個受保護的、安全的情境下，學習如何求助並保持與其他同儕的連結。旁觀者也能從生活中，學習以行動去同理他人，並實踐正確的價值觀。

最後您可以跟孩子分享的概念是：「在霸凌事件中沒有人是局外人」。正確的行為輔以正確的觀念，加上良好的風氣，才能讓孩子釐清自己在事件中的角色，熟悉處理步驟，及學習調動所擁有的資源，讓每位孩子都受益。

顏孝羽臨床心理師

臨床心理學碩士，擔任兒少臨床心理師十餘年，也是一個孩子的媽。現任上海和睦家新城醫院心理科及上海人幼教育之線上講師。喜歡幫助情緒行為困擾的孩子發覺內心柔軟放鬆的一面。享受幫助孩子與青少年從迷惘及困惑中，重新找回自己。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年10月號】

張老師月刊

張老師月刊，是學校老師的「急診處方」；是父母家長們的「使用指南」；是諮商人士的「Google」；更是社會大眾的「心靈維他命」。走過三十六年歲月的張老師月刊，堅持成為現代人的身心靈守護者，期許專業性和生活性並重，以「人文情懷．心靈品味」為訴求，強調大眾化的人文心理學，以及身心靈的全方位健康成長之刊物。

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