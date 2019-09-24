私人心理諮商／治療所的類別與收費？

分享 facebook 【文/周秀姝（「張老師」基金會台北分事務所諮商心理師）】

依心理師的多寡，私人心理諮商／治療所可分兩類：

一、一至兩位資深或知名心理師設立。由網路或各類媒體（如文字、影音），可得知該心理師的相關資訊，如諮商／治療學派、專業訓練背景、專長病症或議題、研究結果，此類開業的治療師通常有數十年的經驗。因此，在接受諮商／治療前，即可確認與誰進行諮商／治療、接受哪種取向的治療，所有的諮商／治療安排，皆由該心理師親自參與處理，適合傾向接受特定取向治療／諮商，及僅要接受某特定心理師治療的人。價格上需依循該心理師開立的價格，而非自行設定的價格區間。

二、多位心理師存在的心理所。此類診所又大略可分為兩種：第一種由某位資深或知名心理師擔任所長，主導診所內的所有事物，決定其他心理師的聘任，除所長外其他的心理師可能較資淺，但為所長認同。所專擅的心理議題或治療取向，多依循所長個人特色與取向，但此心理所在治療費用上較彈性，可能是一個區間。可指名特定心理師，也可在自己能負擔的價格上讓診所安排，但仍能得到與此診所負責人相同的取向或認可心理諮商／治療的品質。另一種則由數位心理師共同設立，常聚集不同心理諮商／治療取向、專擅議題或對象不同的心理師，在此類心理所，會因接觸不同的心理師而經驗到不同心理諮商／治療，治療費用會有個別差異。因此選擇此類可先上診所網站了解團隊，思考自己的期待並詢價。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年10月號】