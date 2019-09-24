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走不出情傷 對伴侶總沒安全感怎麼辦？

2019-09-24 11:45張老師月刊

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【文/林冠伶】

多年來我一直無法妥善面對情感關係，會不斷想起頭幾次談戀愛的失敗經歷，後來每段感情分手時只能快速抽離情緒，迅速找一個新對象。現在結婚五年了還是一樣，沒辦法從過往的陰影走出來，對愛情還是毫無安全感，只能一直用盡全力維持關係，讓我很疲憊，也越來越無力，看不到與伴侶的未來。（臺北－威廉）

每種情緒都珍貴，從情緒中探索需求

威廉好，

從你的敘述，你似乎認為目前在伴侶關係中的困難與過去的戀愛經驗有關。的確，過去你在親密關係中的感受，正在影響著現在的你如何與他人建立關係，心理學家John Gottman在《關係療癒》這本書中提出情緒財產（emotional heritage）一詞，指的是我們過去在人際關係中所遭受的對待方式，以及這種對待方式帶給我們的感受，如親近的人表達生氣、悲傷、快樂、害怕的方式，以及他們說過與未說出口的話等，這些情緒財產會影響你在目前人際關係中的觀察、詮釋、回應及理解他人回應的能力。在你的例子中，當你在伴侶關係面臨困難時，過去在親密經驗中不安、擔憂的情緒經驗，使你認知困難是因為自己毫無安全感，而這樣的認知也正影響著你對伴侶的知覺與互動。

你能發現自己對目前伴侶關係的問題，與過去親密關係的情緒有關，是很好的覺察，但過去經驗如何影響現在的你是值得探索的。從你的敘述，我可以感覺你盡力維繫伴侶關係，想在關係中追求安全、穩定的感覺，但倘若你不知道自己毫無安全感從何而來，你不會清楚自己在追求的安全感是什麼樣的感受，用盡全力無法幫助你找到需要的安全感，反而可能帶來更大的落空與不安。你可以試著想想你的「陰影」指的是什麼樣的情緒經驗，是傷心、懊惱、不安，或是羞愧呢？這些情緒在什麼情境下發生的？對方怎麼樣的反應讓你有這些情緒？這怎麼影響你對他人行為的評估與反應？當你透過回憶重新體驗「陰影」時，這道陰影可能不再是黑暗模糊，而是一道一道代表著不同情緒的光線，讓你發現這些光線怎麼照著你和伴侶目前的關係。

你提到過去的戀愛是「失敗」的經歷，聽起來這其中有許多不舒服的經驗，重新開啟回憶固然是辛苦的，但如同「情緒財產」一詞一樣，每段關係都蘊含著豐富的經驗，可能是愉悅的，也可能是難以消化的。但這些情緒都是很珍貴，幫助你了解自己在親密關係中如何感受到愛、自信、不安或是恐懼，幫助你更清楚此刻的自己在關係中的需要。也許你會發現眼前的關係與過去的不同，或是相較過去，自己早已具備不同的條件與成熟度，足以讓自己在關係中感到安心。

最後，此刻你感覺到的無力，不只是你受到過去情緒經驗影響，更是你與伴侶互動下的情緒經驗。你的伴侶是你親密的戰友，鼓勵你與伴侶分享你目前的無力，也讓伴侶分享他在其中的感受，一起討論在關係中你的不安全感如何形成？又如何能被安撫？藉由這樣的討論幫助伴侶更理解你對安全感的需要。

林冠伶臨床心理師

任職：坐忘心理治療所 // 萬芳醫院癌症中心

專長：伴侶諮商、情感議題、悲傷與失落、壓力適應

臉書：林冠伶心理師（@Lynnlin.psy)

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年10月號】

張老師月刊

張老師月刊，是學校老師的「急診處方」；是父母家長們的「使用指南」；是諮商人士的「Google」；更是社會大眾的「心靈維他命」。走過三十六年歲月的張老師月刊，堅持成為現代人的身心靈守護者，期許專業性和生活性並重，以「人文情懷．心靈品味」為訴求，強調大眾化的人文心理學，以及身心靈的全方位健康成長之刊物。

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