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心靈療癒始於自我追尋 賴佩霞用正能量發揮快樂影響力

2019-09-24 11:45張老師月刊

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【文/季平】

圖片提供/賴佩霞

迪士尼電影《獅子王》中的經典名言：「過去的傷痛會留下疤痕。你可以選擇逃避，或是從中學習。（The past can hurt. You can either run from it, or learn from it.）」五十六歲的賴佩霞說：「傷痛會逼我們尋找答案，因為我們想平復傷痛；傷痛也是禮物，因為它讓我們成長。」十六、十七歲的她接觸心理學，想透過觀察別人理解人性，之後接觸靈修課程，透過內在覺知改變自己，在不斷自我追尋與學習的過程中，她療癒了自己，成為心靈療癒導師，散發正能量的她樂於分享生命經驗，和他人一同探索生命的智慧與感動。

回首來時路 家庭關係的愛與缺憾

賴佩霞經歷許多嘔心瀝血的創傷，年輕時的不快樂源自於累積而來的負能量，比方原生家庭帶來的愛與孤單，在愛中失落的母親雖然愛得用力但方式並不完美，長久缺席的父親讓她深陷被拋棄的心理陰影中，渴望遺失的父愛；年輕的她想靠自己的力量打造完美家庭關係，碰到同樣深受原生家庭不完滿關係影響的另一半，因為溝通不良導致夫妻關係劍拔弩張，最後以離婚收場。

她說，七歲以下的孩子沒有成人的認知及分辨能力，大人透過語言、肢體傳達的負面訊息會融入孩子的自我認知中。如果有人說他壞或看到媽媽對他發脾氣，他會認為自己不好，完全吸收外在環境給他的自我認知與形象，「所以原生家庭對自我認知與自我認同有很大的影響力。」有人就這樣過一輩子，直到有一天開始質疑這種自我認知是否與事實無關，那一刻才是自我覺醒的時候，「一旦覺察到需要改變，才可能創造不一樣的人生。」在此之前，許多人只是一直複製小時候的自己，用習慣的方式看待自己、周遭與世界。

賴佩霞是幸運的，雖然歷經不完滿的原生家庭與第一段婚姻關係，她卻能覺知到自己內在的問題，透過心理學與靈修學習，成功將「小時候的自己」從黑暗高塔中釋放出來，越來越懂得愛自己、愛別人，享受生活。

賴佩霞的先生謝志鴻受到感染，慢慢學習用更柔軟的態度跟人互動與溝通。
賴佩霞的先生謝志鴻受到感染，慢慢學習用更柔軟的態度跟人互動與溝通。
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四十年參透「關係」 找到自我價值與認同

從不快樂到快樂，從十六歲到五十六歲，賴佩霞的自我追尋之路走了四十年，她笑說，「覺醒與追尋之路是一趟高成本的學習之旅。」她不只接觸心理學課程、心理治療團體、專業諮商師訓練課程，也參與知名心理學大師的研討及訓練課程，近幾年她將觸角延伸至領導力及企業諮商領域。從學習處理自己跟自己的關係、自己與他人的關係到以專業諮商師角色協助處理家族企業關係，賴佩霞一直不忘自我探索同時精進專業能力。一路走來，她的身分包含藝人、雜誌發行人、作家、心靈講師、心理諮商師、企業培訓師，同時也是人女、人妻、人母，不論扮演何種角色，持續學習的熱情不變，她說自己一路在學新東西，雖然身分不斷變化，卻始終在生活中燃點生命熱情的火花，「生命的火花在於看見自己不斷成長，這也是正向心理學、快樂心理學的核心理念。」終身學習帶給賴佩霞極大的快樂，也是她認定自我價值、肯定自我的另一種方式。

透過上課與演講，賴佩霞樂於分享自覺覺他的生命歷程，與其說她是「心靈療癒導師」，不如說她是「具有影響力的人」，透過生命故事豐富自己也照亮別人！她的自我修練從未離開「關係」二字的體悟：先建構好跟自己的關係才有力量；接續要建構的是身邊所有人的關係，力量會更大；再來是跟社群的關係，才有可能吸引更多人一起做有價值的事，讓自己開心。

「學習與探索自我的歷程，讓我越來越認識自己。」雖然賴佩霞自認是按部就班型的人，卻喜歡挑戰自我，比方說，接受電影、舞臺劇、音樂劇、小丑、國標舞比賽等演出邀約，透過各種學習豐富生命，讓自己快樂，她甚至常把自己打回「新人狀態」，隨時不忘找新刺激讓自己成長，即便過程中會出糗、茫然，會有挫敗感，她也甘之如飴。

活出自己的人生 感謝生命中的貴人

現在的賴佩霞樂於擁抱生命，在真正蛻變之前，也有影響她的重要人物拉她一把，第一位是她的母親，帶給她生命力及價值觀，「我的出生讓她找到安定的錨，除了情緒處理外，她給了我所有，希望我勇敢面對生命，給我全部的愛，年紀越大我就越能看到母愛的力量。」第二位是陶曉清，為她開啟另一扇門，從心理學到身心靈修行，重新認識自己，如果沒有進入身心靈領域，她往後的人生不會有如此大的蛻變，「如果沒有心理學的沉澱與自省和學習而且性格不變，我的第二段婚姻會跟第一段同樣悲慘。」過程中，兩個女兒也扮演重要「監督者」角色，「因為身為『母親』，我必須更自律地走在正確的道路上，言傳身教。」第三位則是她的先生謝志鴻，也是她這輩子最好的朋友，如兄如父，「他打開我的心視野，栽培我，也是我的貴人，讓我看見知識領域迷人之處。」在他身上，賴佩霞看到追求知識的喜悅，這樣的態度也影響了他們的兩個女兒。

親子、夫妻或朋友關係的「不美好」源自錯誤的溝通方式，所以更需要學習溝通技巧。賴佩霞認為，人與人之間可以意見不同，但不需要詆毀對方，「詆毀本身才是讓彼此關係惡化的主因，也會帶來很大的傷害。」她非常不認同用吵架、詆毀、說難聽話的方式溝通，雖然這種方式成本最低也最容易，不需要花錢學習，亦不需花時間、精神與耐心解釋或說明，「關係需要經營，低成本的溝通方式當下也許有用，但長遠來看要付出的代價更高。」她認為就算意見、想法不同仍要尊重彼此說話的方式，許多人因為溝通技術太差，累積越來越多仇恨，最後一翻兩瞪眼，「所以我一直學習聚焦在溝通上，減少很多紛爭或摩擦。」

傷痛與挫折是禮物 也是改變的動力

不是每個人都像賴佩霞一般有覺知能力，願意花四十年時間、金錢學習溝通及自我追尋，她認為，修習或調整身心靈狀態的前提是：承認自己需要學習新方法。許多人不覺得自己需要改變，其他人永遠沒辦法教導或改變一個不認為自己需要改變的人，「所以挫折是好事也是禮物，讓人知道自己有不足之處，而且需要學習。」

對於傷痛，許多人選擇視而不見或避而不談，因此不斷陷入同樣的泥淖中，重演生命中的傷痛片段。賴佩霞選擇面對並正視傷痛，甚至自揭傷疤和他人分享不愉快的經驗，也因為選擇面對、處理及放下，所以有了今日「重生」的賴佩霞。她認為傷痛非常有價值，許多學員走進心靈探索便是希望重新認識自己，從痛苦中覺醒，她看到的不僅只是負面情緒而是愛與力量，「他們希望回到愛自己跟愛人的道路上，所以他們在做努力，這些痛苦的過往或負能量是很好的滋養。」

人生下半場的自我修練：愛人、愛神、繼續圓夢！

年輕時的賴佩霞很努力追尋「渴望中的人生」，現在的她每天都為人生喝采！她說，只要喜歡現在的自己就不可能抹煞過去的片段，她真的很喜歡現在的生活與生命，「沒有任何東西是我想改變的，包含第一段婚姻，如果沒有那段痛徹心扉的經驗，我不會這麼努力地在這條道路上走，也不會有今天的明白。」

走入人生下半場，樂於學習及分享的她除了在專業領域上往企業諮商發展，今年取得暨南大學國際關係學院博士學位後，她還打算申請哈佛課程，她笑說自己的人生很簡單：愛人、愛神、愛世界、愛存在、感恩自己的福氣、每天都友善待人，「未來有很多可能性，你永遠不知道自己的天花板在哪裡，不知道自己會走出什麼樣的人生，而我還可以繼續開心地做夢、圓夢！」

賴佩霞

1963年生，暨南大學國際關係學院博士生，取得高階領導人教練授證（Marshall Goldsmith SCC）、MGSCC 360測評認證，知名藝人、《魅麗雜誌》發行人、作家，也是心靈講師、心理諮商師、企業培訓師。1989年起接觸心理治療團體及專業諮商師訓練，參與無數心理學家級大師研討及訓練課程，樂於分享生命經驗，與有緣人一同探索生命的智慧與感動。

2010年翻譯作品《失落的幸福經典：影響千萬人的生命法則》出版

2012年《回家：賴佩霞20年修行告白》出版

2016年《我要心動一輩子 親密關係的10道練習題》出版

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年10月號】

張老師月刊

張老師月刊，是學校老師的「急診處方」；是父母家長們的「使用指南」；是諮商人士的「Google」；更是社會大眾的「心靈維他命」。走過三十六年歲月的張老師月刊，堅持成為現代人的身心靈守護者，期許專業性和生活性並重，以「人文情懷．心靈品味」為訴求，強調大眾化的人文心理學，以及身心靈的全方位健康成長之刊物。

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