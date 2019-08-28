不好聽的不聽？

【文/宋佩禹（張老師基金會台北中心特約諮商心理師）】

「傾聽」是人際溝通層面被深入討論的一環。如何聽人說話？如何聽見內容裡真正的意思？我其實會先關心的是人們「無法聆聽」的原因。

許多人的困難並非聽不懂，而是寧願不聽。事實上，日常對話經常以片段、不完整的方式呈現，不像一場完美的演講稿，有機會潤飾再發表。日常裡，人們經常脫口而出，話不加以修飾，有時充滿情緒張力，更常言不及義。

太多原因使得聆聽與說話者皆無法好好對話。

「左耳進，右耳出」常用來形容聆聽者的狀態。

「話，沒有說到心坎裡，說了也是白說」則道盡了心酸。

然而，如果這樣容易一翻兩瞪眼，人們也不會絡繹不絕地持續學習聆聽與表達。有些話，聽得好煩、好傷人真不想聽怎麼辦呢？時常，出於生存需求，或者情感需要，我們無法告訴對方：你說的這些話，目前我收不下。對方可能是老闆、是愛人、是家人，任何一種關係。基於保護或者害怕破壞關係，我們寧願相安無事，黯然神傷。

我詢問過聆聽者「發現自己聽不進去對方的話」，當下心理的感受與想法。很多人回應，那個當下是慌亂不安的。理智與意識上，其實通通都接收了，但心裡就是過不去。

如果你也有這種情況，可練習：

1.承接差異，練習自我對話。記錄這次的談話，對方說了什麼跟我想的不同？我認為的是什麼？承認我們之間暫時有差異，依然可以共處。

2.坦承失望，接觸情緒感受。寫下談話裡自己的失望。可能是對說話者的，可能是對談話結論的，試著明白失望感是對對方，抑或自己的感受。

在「聽不見」的處境裡，嘗試與自己同在，看見自己理想中的對話是落空的。接住失落，我們因此能夠更接近真實。

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＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年9月號】