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情傷歌曲的療癒力量

2019-08-28 08:42張老師月刊

【文/蔡振家】

五月天有一首家喻戶曉的歌〈傷心的人別聽慢歌〉，灑脫的歌聲，動感十足的曲風，似乎將生活中的傷心事一掃而空。然而，當人們失意、憂愁的時候，仍然會去找些慢歌來聽，嘗試自我療癒。這樣做，真的健康嗎？

悲傷音樂建立情感認同

傷心的人聽慢歌，這個做法其實符合音樂治療中的同質原則（equalizing principle），此一原則是指音樂治療師配合個案當下的身心狀態，挑選同樣性質的音樂，等到聽者跟音樂建立起認同之後，再藉由音樂的轉折來改變心情。我們可以想像，當自己心情低落、陷入孤單時，若有幾位朋友很開心地談論渡假時的趣事，口沫橫飛地講述舞會的盛況，他們的興奮之情，似乎反而會讓自己覺得被隔絕在快樂國度之外，無法讓自己產生認同感，也無法讓自己覺得被理解、被關心。

有研究指出，當個體感受到孤單或是被情人遺棄時，比較偏愛聆聽悲傷音樂，因為這種音樂似乎是一位可以分享心事的密友，這位心靈密友與自己同甘共苦，讓自己不再感到孤單。主唱者甚至就像是另一個自己，唱出深藏於心底的回憶、掙扎，以及模糊的夢想。

歌曲第二段的療癒力量

為了探討慢歌的療癒力量，我曾經做過一項音樂心理學實驗，讓數十位大學生聆聽五首華語情傷歌曲，結果發現，五首歌曲所導致的平均手指溫度曲線，竟然都呈現U形，先下降再上升。過去的音樂聆聽實驗已經證明，樂曲所導致的放鬆情緒會讓指溫上升，負向情緒則讓指溫下降，因此，當我們在聆聽情傷歌曲的第一部分時，心情似乎尚未好轉，但在聆聽歌曲的第二部分時，多數聽眾的情緒會轉為正向。由此看來，聆聽情傷歌曲最好不要只聽一半，而應該完整聽完，這樣才能獲得歌曲的「療效」。

為什麼情傷歌曲的後段可以帶來正向情緒？不同的聽眾是否會對歌曲有不同的感受？要分析這兩個問題，我們不妨敞開心胸，打破各學科的門戶之見，靈活穿梭在美學、音樂學、心理學、生物學之間，進行整合思考。

情傷歌曲的第一部分，包括了前奏、第一次主歌、第一次副歌。聆聽這些段落時，人們可能會感染到主唱者的悲傷情緒，對歌曲所描述的處境產生認同，這個認同感與親近感，有助於歌曲第二部分發揮療效。

聆聽情傷歌曲時，前奏、第一次主歌可以將聽者帶入一個特定的故事情境裡面，而當第一次副歌響起，聽者便可以從中宣洩負面情感，就好像自己唱出了心中積壓已久的怨氣。根據亞里斯多德的悲劇美學，負面情緒經由表演藝術作品的引導宣洩之後，閱聽者會感受到情感昇華，心情也放鬆不少。

情傷歌曲的第二部分，包括了第二次主歌、第二次副歌、第三次副歌，當這些音樂段落重複出現時，會帶來新的情感。在歌曲裡面，音樂素材通常並非原封不動地重複，而是藉由唱法與伴奏的變化，衍生一層又一層的意義。舉例而言，鼓組背景律動的加強，會讓第二次主歌與副歌變得較具活力，如此一來，聽眾可能會感受到一股清新的氣息，擺脫第一次主副歌的自憐自艾心態。到了第三次副歌，不僅可能因為轉調（升key）而造成新的感受，甚至連歌詞也會改變，為旋律增添新意。

藉由重複的旋律，重新詮釋傷痛

俗話說得好，「山不轉路轉，路不轉人轉，人不轉心轉」，主副歌形式中重複出現的旋律，每次都會有些變化，而隨著歌曲的進程，聽者可能會以不同的心境去詮釋、感受同樣的旋律，視角也隨之轉換。心理治療中有個類似的概念稱為「再詮釋」，也就是對於同一個事件或情境，切換到不同的視角重新看待。副歌旋律在重複時改變編曲或改變歌詞，有助於聽者對音樂所描述的事件，產生新的、正面的詮釋，甚至改變人生觀。

一個深刻動人的經驗，是在我們充分感受及反省之後，才體認到它對於個人精神生命的衝擊；它不只是個經驗，我們還進一步希望了解該經驗的意義，對人生有所領悟。有些華語情傷歌曲藉由呈現一段失戀經驗，讓聽眾跟歌曲主角一起重獲自我價值，這就是該經驗在「悟感」層次上的意義。近年的神經科學研究指出，聆聽悲傷音樂可以活化腦中的預設模式網路（default mode network），並且促進內省。預設模式網路的活化，似乎反映了聽眾用自己的價值觀與審美觀去欣賞悲傷音樂，並且察覺音樂內容與自我的密切關聯。

情傷歌曲的心靈療效，跟歌曲結構所導致的心境轉變有關，因此，聆聽歌曲也可以視為一套簡短的心靈療程。在此，我們不妨借用書目療法（bibliotherapy）的一些觀念來思考這類歌曲的療效。書目療法是一種利用文學作品來療癒讀者心靈、促進心理健康的方式，閱讀過程中可能包含了認同（identification）、宣洩╱滌淨（catharsis）、領悟（insight）等不同的階段。從這個觀點來看，主副歌形式的前奏與第一次主歌，或許能讓情傷者產生認同，第一次副歌則具有宣洩負面情緒的功能，而接下來的歌曲進行，則藉由優美的音樂、段落的對比、歌詞的轉折，讓聽者產生美感與悟感。

高音帶來的憐憫與同情

經由以上的解釋，我們可以了解，傷心的人為何聽慢歌。而對於並未處於悲傷狀態的人們而言，聆聽悲傷音樂又會帶來什麼正向情緒呢？心理學家曾經提出一個非常有趣的假說，藉以解釋悲傷音樂為何感人，這個假說指出，悲傷音樂中的高音之所以催人淚下，是因為它跟幼小哺乳類的失群哀鳴（separation call）聽起來相當類似。

所謂的失群哀鳴，是指脆弱的幼小哺乳類離開了親友或巢穴，陷入孤單無援之困境時所發出的求救聲。從生物學的角度而言，哺乳類的失群哀鳴，自古以來就是高音，時至今日，很多成年哺乳類聽到高音的呼救聲，仍然會產生悲憫之心，情傷歌曲的聽眾也是如此。在情傷歌曲中，歌手總會在第二、第三次副歌，以激動情緒唱出高音。唯有撕心裂肺的高音，才能夠唱出最深刻的寂寞與哀痛，進而激起聽者的憐憫與關愛之情。

英國浪漫主義詩人雪萊（Percy Bysshe Shelley）曾說：「傾訴最哀傷的思緒，才是我們最甜美的歌。」悲傷音樂的情感內涵不僅僅是悲傷，更有淒美、同情、滌淨、愛與希望。

註：本文內容取材自以下書籍。

蔡振家、陳容姍（2017）《聽情歌，我們聽的其實是……：從認知心理學出發，探索華語抒情歌曲的結構與情感》，臺北：臉譜出版社。

照片提供/蔡振家
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蔡振家

畢業於臺大物理系、臺北藝術大學傳統藝術研究所，為德國柏林洪堡大學音樂學博士，現任臺大音樂學研究所副教授，亦為神經生物與認知科學研究中心成員，學術興趣包括音樂與演化、音樂與大腦、藝術與疾病。

設計/雙魚
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＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年9月號】

張老師月刊

張老師月刊，是學校老師的「急診處方」；是父母家長們的「使用指南」；是諮商人士的「Google」；更是社會大眾的「心靈維他命」。走過三十六年歲月的張老師月刊，堅持成為現代人的身心靈守護者，期許專業性和生活性並重，以「人文情懷．心靈品味」為訴求，強調大眾化的人文心理學，以及身心靈的全方位健康成長之刊物。

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