秋歌輕唱，白雲飄飄……

【文/吳銀玉】

秋分：9月23日。「雷聲始收、蟄蟲坯戶、水始涸」，夏雷停歇、春蟲躲藏、水氣趨於乾燥，萬物開始準備過冬了。

秋分的天空豐富多彩，單是一天中的光影就變化萬千。瞧！雲朵隨著風兒飛舞嬉戲，映襯一泓澄澈如鏡，為靜謐的秋日時光增添動人的興味。沿著濕地小徑慢步或輕騎，聆聽唧唧秋蟬聲，欣賞水鳥覓食的身影，品味秋日無關歲月的芳美，讓人洗淨塵囂而忘憂，幸福感滿溢。

秋分時節，正是欒樹花開的時候，朶朶黃花在秋風的吹拂下，迎風搖曳金黃耀眼，慢步在河岸的花樹下有種莫名的心喜。移動小日子的步伐，忘憂無我的飽覽每一個節氣所帶來的光景，與自然的連結變得敏銳專注且深刻，心靈的風景在光影交織的瞬間，傳遞出宇宙萬物四時遞嬗的和諧之美。

雲等著風

風等著光影

的映襯

在秋水一方

照片提供/吳銀玉 分享 facebook 關於秋分

秋分是秋天的第四個節氣，俗諺「秋分瞑日對分」，意思是秋分這天日夜等長，從這天開始北半球白晝漸短、夜晚漸長。農諺說：「一場秋雨一場寒，十場秋雨好穿棉」，意指此一時節每下一場雨，天氣就會更涼一些。

照片提供/吳銀玉 分享 facebook 柿園秋分攝影趣

秋分是柿子紅了的季節，走進柿園看見享受著日光浴的紅柿，斑駁的紅磚牆有一種古樸的獨特美感。靜靜地凝視，留駐這觸動心弦的印記。

色彩、比例、質感等元素，讓人們的視覺感受舒適愉悅，這些元素是通往生活美感的入口，也是開啟身心療癒注入希望的美好因子。

吳銀玉

又名Tipus，阿美族語金黃稻穗之意，一個來自大山大海，在金黃色稻穗成熟出生的後山人。喜歡大自然，跟著節氣趴趴走，樂逐花草、漫遊山林、追風逐影的荒野人。

設計/雙魚 分享 facebook

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年9月號】