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聽故事的人 專訪手語影像編導胡子睿

2019-08-28 08:42張老師月刊

【文/莊妍】

手語舞蹈影像作品的編導，在創作的背後聽見什麼聲音？他又如何以影像作品，詮釋與傳遞無聲世界的真實？

胡子睿，世新圖傳系畢業，二十五歲的創業生活著實忙碌，身兼視覺整合行銷和OHOH Studio導演／創辦人，所拍攝的三部手語編導影像作品皆充滿話題。《半島鐵盒》被周杰倫本人轉發，《成全》在YouTube觀看次數突破二十萬，《天黑黑》則隱晦地表達社會觀點。三部曲沉澱出青春、愛過以及體諒，不變的課題是──如何調適「轉折」，以無聲之語，傳遞真心與關心？

圖片提供/胡子睿
圖片提供/胡子睿
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跳出耳目一新的手語舞 聽從內心引領

熱愛運動的子睿，大學畢業與朋友共同創立「GAJ籃球頻道」和「亞洲瑜伽」，二○一八年創辦「小宇宙視覺」，負責運動社群電商。另一方面，OHOH Studio則是和大學朋友共創的影像團隊，結合母校和平高中「指蝶共舞手語社」成員的演出，不僅製作知名速食店的網路廣告，也締造手語舞蹈的新形式作品。

高中是子睿日後推廣手語文化的奠基時期，靠熱情鑽研，大學受聘為指蝶共舞手語社的指導老師。「高中時，朋友就很常問我為什麼加入手語社，意思就是你為什麼在奇怪的社團？但我目標很清楚，甚至相信終有一天能在國家戲劇院表演。」

多年來不斷調和「手語社就在打手語」的扁平印象，子睿說：「手語是照真實意思比出來的，比如說，愛的原理是一個人呵護一個人，延伸到肢體是舞蹈，所以我們跳的是以手語為原型來編排的肢體動作。」

「不知道手語的人怎麼表現哭這個字？」只見他雙手拇指與食指輕捏再分離，從雙眼緩落。抽離畫面會發現當下一陣靜默，還原畫面會發現溝通竟如此寧靜。

相對於手語的寧靜美感，努力推廣的過程堪稱紛沓。揣著對手語文化的信心，子睿在掌握拍片技術以後，一句「來拍影片」，社團歷屆一百多人衝著學長的號召歸隊。擔綱兩個團隊的核心，子睿積極權衡極大化手語力度的呈現手法。在舞臺上的走位編排搬上螢幕演出，手語美以及故事敘述性的呈現果真令人驚艷。

二○一七年，《半島鐵盒》發布不到一個月，周杰倫本人的分享無疑是最高度的讚賞。「我會說我們準備好很久了。」回想當初被臺上學姊打手語的瞬間畫面觸動，子睿高中想達到的輪廓，算一算，至少積累八年。

特別的是他不急於被聽見，「因為我會被夥伴的表演感動，手語社凝聚了我身邊所有人。」戲稱從小有自己能讓事情更好的奇怪心態，他自嘲總是保有自信的自己可能有某種缺陷，能夠「橫行霸道，自由亂長」最感謝媽媽和哥哥一貫的溫和讚許，心理的滿足源自於和樂的家庭氣氛。

向內探求 成跨界連結社群的動力

最崇拜的父親曾任木吉他合唱團成員，在子睿國小一年級時驟逝，以致他自覺極敏銳的個人特質。突如其來的試煉激發責任感，國小一年級的子睿來不及難過，想的是如何安慰家人？「我曾想自己是不是冷血，後來發現是因為傷痛太私人。所以我想的是情況如何好轉，這呼應到我做任何事都會做出成績。」

曾花一年拚進劍玉世界盃一百四十三名，全臺重機改裝比賽最高票人氣王，子睿完成目標的動力凌駕熱愛之上。「我喜歡感受角色，再換到另一個角色。」忠於內心並懂得自我檢討會知道方向且感到自由，務要回頭了解自己是怎樣的人。

幾經轉折的向內探求，相仿於手語舞蹈層層轉譯的過程，從歌詞轉譯手語，聽出歌曲想傳達的意義再編舞，最後由鏡頭捕捉。「手語的溝通系統擁有上千個詞彙，因此能夠傳遞細膩的感情。」

然而手語社的存在頗難定位，面對傳統聾人文化學者，難免讓推廣者感到腹背受敵。他們不厭其煩地保持對話，帶學生參加不同類型的手語比賽，標明手語舞蹈文化不同於溝通用手語。以尊重和熱愛為根基，子睿從未將手語視作輔助工具。「聾人社群稱我們為聽人，因為雙方的差異只有語言，就像國籍不同一樣自然。」

二○一九年七月發布的《思念是一種病》是指蝶共舞手語社和香港路德會啟聾學校首次跨界合作，核心意義旨在增添手語文化的聲量。

視覺化聲音 聽見理解

念舊的人善於演繹靈魂，說自己活在青春裡，子睿拿起手機，打開寫《成全》腳本時跟隨的一段話：「我不覺得愛情的圓滿結局是相守一生，而是在我最愛你時，陪你度過你的一段人生。」當時卸下學生身分一年，諸般體悟交織成許多問句，納悶終將分離的「愛」是什麼？有情人是否認同兩人走過的感情恆真？

他又念了一遍那段話，笑說蠻直白的，「我透析拍出感情的純粹，你只需要依序體驗。」因為經歷過自認沒處理好的感情，緩步走往釋懷，連結到下一部談「理解」的作品《天黑黑》。

「強加理解是我過去很嚴重的問題。」他認為小至感情、大至戰爭只有無法理解的問題，「但這個範圍野心太大，所以我選擇面對自己的挫折，從不再自私為起頭。」

捨去對話的內斂畫面，黑白海浪不斷掏洗，女主角的靈魂或遊走或繞圈，經過最後一次人生。啟發自已故作家林奕含創作的《房思琪的初戀樂園》，子睿收攏故事，思考悲劇發生的根本原因。「我們理當對惡者憤怒，但這無法解決事情。」

「這些事不會獨立存在，不敢談論性的社會風氣，誰都可能成為書中的角色。」子睿認為，要進步務須理解再理解，「想了許多但只能立足一點，那就給大家一段旅程，去體會、了然原來世界不如我所想。」走過一輪每個人會各有答案，作品是子睿對自己的交代，「理解」便是綜合所有體悟的關鍵字。

圖片提供/胡子睿
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保持感覺 不斷對話

然而如何真實理解他人？「不如說，真正理解到別人不是沒想法的。」比如說性格、表達方式之異，人必須不斷思考和觀察彼此的反應，甚至立場互換、傷心過才可能成為自己需要成為的人。「我要理解你的表達不是我所理解的樣子，盡可能等你，換位思考並開啟對話。」以至於改變彼此說出口的每一句話。

在眾多路徑之中擇一，這路並不代表他。「我不知道要成為什麼角色，但我很清楚糾結在此，什麼都不會發生。」

從創作到擴張境界，子睿追求極致的影響力。「說當下想說的，每個階段會越來越精準。成為標竿是我希望達成的結果，而作品讓我有機會跟大家聊聊天。」下一支作品會採用劉明湘版本的《飄洋過海來看你》，他將如何回溯上一代的文化，連結臺灣人的集體記憶？令人拭目以待。

「我媽比較擔心我三十歲以前完成所有事，那下一個目標是什麼？」他三分認真七分玩笑地自嘲，動力這麼強可能是從不想清楚，接下來搞不好會閉關。「但有感覺才真正活著，要問的是有沒有找到你追求的？」

我想起開頭問他是否善於聆聽，心裡已然明朗。傾聽，不只聽見聲音、發現非凡，傾聽，是敏銳地張開感官與外連結，感知生命，且對尚未發生的事充滿盼望，如此具象了旁人未察的細微。

說好故事有很多模式。這是一個喧囂的世代，尋覓卻幾乎聽不見真誠。但子睿心中的旋律源於一股使命感，只要他信念尚存便會繼續演繹。

胡子睿

1994年生，OHOH Studio導演／創辦人、網路廣告導演、小宇宙視覺股份有限公司共同創辦人／負責人。手語編舞與影像作品：《半島鐵盒》、《成全》、《天黑黑》。2019年香港路德啟聾學校製作臺港合作企劃《思念是一種病》。廣告作品：2019年麥當勞冰炫風、莓果布朗尼／森永牛奶糖。

OHOH Studio

FB：https://reurl.cc/3076X

YouTube：https://reurl.cc/564RM

IG : @ohohstudio

設計/雙魚
設計/雙魚
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＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年9月號】

張老師月刊

張老師月刊，是學校老師的「急診處方」；是父母家長們的「使用指南」；是諮商人士的「Google」；更是社會大眾的「心靈維他命」。走過三十六年歲月的張老師月刊，堅持成為現代人的身心靈守護者，期許專業性和生活性並重，以「人文情懷．心靈品味」為訴求，強調大眾化的人文心理學，以及身心靈的全方位健康成長之刊物。

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