親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
講義雜誌
讀者雜誌
大家健康
張老師月刊
媽媽寶寶
bobo小天才
嬰兒與母親
常春月刊
熟年誌 Life plus
未來Family

吳宗憲走私菸刷卡額度要調高到645萬 只有2個可能

親密關係破裂的痛楚 男女皆同

2019-07-24 11:40張老師月刊

設計/雙魚
設計/雙魚
分享
【文/林奕辰（城男舊事心驛站組長）】

「請問，我可以諮詢嗎？」從城男官方Line傳來一位男性朋友的訊息，原來是想談分手對他造成的痛苦與困擾。「我很難過，睡不著還得靠安眠藥」、「分手的難過與傷心已影響到工作效率，我覺得很困擾」、「很想挽回她，但她已經不理我，我該怎麼辦？」這些話語真實反應一個情傷男子的痛苦心情。

面對情傷，男性的苦不亞於女性，只是「男兒有淚不輕彈」總是男性一個很大的包袱。要男性說出他的煩惱不是件容易的事，就算他們想說，但聽的對象不對，換來的也是無法被認同的煩悶。誠如個案告訴我們「朋友的安慰有時過於表面，當我一個人的時候，仍舊會痛苦到不自覺流下淚水」。

照片提供/城男舊事心驛站
照片提供/城男舊事心驛站
分享
情傷調查‧重建情商

根據城男針對男性朋友在分手復原的網路調查，發現對方提出分手的戀情最難忘，並且分手原因以「莫名其妙不知所以的分手」及「認為自己不夠好」這兩者讓男性的復原與成長較差，並且對方給予的負面評價甚至會影響到下一段關係的建立。走出失落的重要核心因素為「接納」，接受對方已離去的事實，接納自己目前的狀態並重新安排自己的生活。

然而，要重新規劃未來的生活需要時間。首先需要有人站在情傷男子的身邊，提供傾聽與支持，使難過的情緒得以紓解，之後才能重拾力量。如果你也是正處於情傷的男性，「城男舊事心驛站」願意成為你的支柱，聽你的故事，支持你繼續往前行。

＊本篇文章由《張老師月刊》授權報導，未經同意禁止轉載。

【完整內容請見《張老師月刊》2019年8月號】

張老師月刊

張老師月刊，是學校老師的「急診處方」；是父母家長們的「使用指南」；是諮商人士的「Google」；更是社會大眾的「心靈維他命」。走過三十六年歲月的張老師月刊，堅持成為現代人的身心靈守護者，期許專業性和生活性並重，以「人文情懷．心靈品味」為訴求，強調大眾化的人文心理學，以及身心靈的全方位健康成長之刊物。
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

在愛裡沒有懼怕 專訪極限暖男 宥勝

2019-07-24 11:40

榮格分析的男人四原型

2019-07-24 11:40

男人們 給自己一杯咖啡的時間 方將任教你手沖心理學咖啡

2019-07-24 11:40

當菸酒「困」苦時 求助更Man！

2019-07-24 11:40

兜心不留憾 專訪旅人部落客潔媽

2019-06-24 15:28

你累了嗎？怎麼有效率又快樂？

2019-06-24 15:28

負面自驗預言 先想好最壞的結果？

2019-06-24 15:28

夏令 森林兜心去！余家斌的森林療癒入門手冊

2019-06-24 15:28

享受空檔創造人生

2019-06-24 15:28

自在發光的夢世代 專訪跨界鋼琴演奏家T.L. 江天霖

2019-05-27 15:35

生命劇本動手寫 回探、洞察 激出熱情新生涯！

2019-05-27 15:35

戒菸其實很簡單

2019-05-27 15:35

戒菸英雄

2019-05-27 15:35

做自己才能全力以赴 專訪「一件襯衫」創辦人黃山料

2019-05-27 15:35

洄游至誕生之初的海洋 專訪小說家郝譽翔

2019-04-29 10:04

眼睛不好到底是誰的問題？基本歸因謬誤

2019-04-29 10:04

媽媽與自己的頂尖對決

2019-04-29 10:04

孩子的心我懂 但另一半的心搞不懂？

2019-04-29 10:04

如何幫助孩子走過性騷擾傷痛？

2019-04-29 10:04

最珍貴的禮物 與他人靠近的親密和連繫

2019-03-27 15:10

只為挺挺 義無反顧

2019-03-27 15:08

最新四型人格 你是哪一型？

2019-03-27 12:57

解憂聖方 當你孤單你會想起喵／汪

2019-03-27 12:54

因為不懂 才要花時間了解 專訪蔡燦得

2019-03-27 12:41

尋根 從承擔開始 以色列留學生 陳俞安

2019-02-23 15:33

在長大之前的「錢」能……？ 三峽國中現場報導

2019-02-23 15:33

陪伴年邁父母 如何不犧牲自我？

2019-02-23 15:33

向錢看？還是向前看？高中職生涯發展抉擇

2019-02-23 15:33

控制不住情緒 怎麼尋求幫助？

2019-02-23 15:33

我要你每天告訴自己 創作女歌手江松霖

2019-01-29 09:23

舞動立春

2019-01-29 09:23

點滴雨水 浸潤大地

2019-01-29 09:23

婆媳說好話甭過招 看見｢努力｣來｢鼓勵｣

2019-01-29 09:23

我的工作不好懂 誰能為我加油？

2019-01-29 09:21
看更多

熱門文章

專訪柯文哲：「我怨恨小英 韓市長讀的書只夠做北農董事長」

2019-07-17 16:32

高中女孩靠閱讀練英文 多益965分免修大學英文

2019-07-19 08:55

台灣分析師上海遭逮》楊世光扯服貿害的 真相是這家公司「根本違法」

2019-07-17 12:48

8年資產翻50倍！年輕警官靠3招股債賺錢秘技 30歲就財富自由

2019-07-24 10:02

把一手好牌打到盡輸 三個關鍵讓郭台銘在黨內初選跌大跤

2019-07-16 09:37

挺台挺到被中國盯上 年僅38歲的布拉格市長為何成了北京的頭痛人物？

2019-07-22 09:34

4年內漲9次！鬍鬚張走出漲價風波 賣「智慧滷肉飯」盤算

2019-07-19 09:30

指考志願怎麼填？熱門科系最低錄取分數大公開

2019-07-24 14:40

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

韓國瑜封神後：韓粉興奮 綠營高興 連柯P都鬆口考慮參選

2019-07-17 16:32

「這裡錢不值錢 命也不值錢」台灣南漂博弈移工 百萬年薪背後血淚代價

2019-07-17 12:43

台灣「神童」林昀儒 擊敗中國球王勇奪桌球冠軍

2019-07-22 12:48

台商資金大舉回流 台股可望持續站上萬點？老謝：這三種類股受青睞

2019-07-17 12:39

老闆收入是你的1400倍、花9秒賺到你的年薪 大企業員工其實好心酸？

2019-07-19 10:11

鋪鋪路、清清下水道 韓市長想選總統政績得加把勁

2019-07-17 16:32

這三大慘業要小心了

2019-07-18 11:55

高雄7成建案他賣的！要客戶少賺十億、提議「自殺佣金」大膽賣房

2019-07-19 09:19

為什麼罹患阿茲海默症的女性超過男性？一切都是基因

2019-07-23 11:09

找下半年生技潛力股

2019-07-18 11:48

電子業恐斷鏈？日韓貿易戰解惑三問答

2019-07-19 09:15

首富郭台銘喊課富人稅「養小孩」 富人不挺

2019-07-17 16:32

狼蹤再現！中國伺服器國家隊 藏身新北市第一高樓

2019-07-15 09:35

近5年營收成長逾70% 昔日的新竹貨運如何從傳統物流絕地大反攻？

2019-07-18 11:10

34歲退休不夢幻？ 理財專家談早早退休的5個缺點

2019-07-16 07:38

用好英文追夢！技職生考上政大外交 立志成為外交人員

2019-07-19 08:55

拒絕惡房東！張淑晶再化名「租屋Jakie」 5大坑殺手法揭密

2019-07-15 11:09

曾砲打民進黨、不願加政黨　為何林飛帆選在2020前夕跳進政治火坑？

2019-07-24 12:40

連舒淇、蔡明忠都收服！看一個只有國中學歷的南投囡仔如何翻身？

2019-07-17 12:45

靠投資買房、環遊世界！她自創好老公、低價銅板選股法 年年獲利20％

2019-07-17 10:38

集20種樂器於一身 令人過目不忘的「混血」鋼琴！

2019-07-17 11:37

5G PCB潛力股要發動了

2019-07-18 11:49

百年軍事景點──原日本海軍鳳山無線電信所

2019-07-16 11:10

全球熱錢派對不停歇 資金流向高收益 新興市場

2019-07-19 11:30

辜仲諒引入毒品法庭 要為台灣「解毒」仍有阻礙

2019-07-17 16:32

台灣最大買主、年砸5千萬買茶！2位科技新貴棄高薪 轉當頂級茶收藏大戶

2019-07-24 12:37

大江生醫董事長林詠翔：公司就算沒有錢 但我有的是任性！

2019-07-18 13:57

美股狂牛 台股追不追？

2019-07-18 11:47

萬一還能買嗎? 價值投資選股 高檔不怕買貴

2019-07-19 11:30

盡其所能阻止新品提前曝光 外媒揭露蘋果代工廠裡的攻防戰

2019-07-22 12:42

謝金河：台股的質變與量變

2019-07-18 11:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top